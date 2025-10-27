Rusia, SUA și Ucraina ar putea fi aproape de o soluție diplomatică

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică în SUA, a declarat că Rusia, Statele Unite și Ucraina sunt aproape de o soluție diplomatică pentru încheierea războiului din Ucraina.

„Cred că Rusia și SUA și Ucraina sunt, de fapt, destul de aproape de o soluție diplomatică”, a spus Dmitriev.

Afirmația a fost făcută în timpul unui interviu acordat postului CNN.

Declarațiile vin în contextul în care negocierile de pace par să stagneze, iar atacurile rusești asupra civililor continuă fără semne de încetare.

În dimineața zilei de 25 octombrie, un grădiniță din districtul Dniprovskiy a fost grav avariată în urma unui atac, iar în zone ne-rezidențiale din districtele Desnianskiy și Darnytskiy au izbucnit incendii majore.

Incidentul survine după ce, la începutul săptămânii, o altă grădiniță din Harkov a fost lovită de o dronă rusească, ceea ce evidențiază intensificarea atacurilor asupra infrastructurii civile din Ucraina.

Autoritățile ucrainene și organizațiile internaționale au condamnat repetatele lovituri asupra obiectivelor civile, însă Moscova respinge aceste acuzații, afirmând că atacurile vizează doar ținte militare.

În pofida acestor declarații, dovezile fotografice și rapoartele locale arată distrugeri în zone rezidențiale și unități educaționale.

Atacurile au generat evacuări și intervenții urgente ale pompierilor și serviciilor de urgență, iar autoritățile locale au subliniat necesitatea monitorizării stricte a infrastructurii critice pentru a limita pierderile umane și materiale.

Moscova respinge acuzațiile că ar viza civili ucraineni, deși există dovezi tot mai numeroase care contrazic această afirmație.

Kirill Dmitriev a confirmat că se află în Statele Unite pentru o întâlnire planificată de mult timp, fără a preciza cu cine se va întâlni.

Recent, președintele american Donald Trump a impus sancțiuni celor mai mari două companii petroliere rusești, pentru a pune presiune pe Moscova să înceteze invazia în Ucraina.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancționarea Rosneft, controlată de stat, și a LUKoil, companie privată, ale căror exporturi finanțează efortul de război al Kremlinului.

„Acestea sunt foarte mari — împotriva celor două mari companii petroliere”, a spus Trump, descriind sancțiunile drept „tremend de puternice”.

La o zi după, Bruxelles a vizat Rosneft și Gazpromneft, subsidiară a gigantului de stat Gazprom.

Dmitriev a comentat că sancțiunile nu sunt o problemă majoră și a precizat că, potrivit lui Putin, Rusia nu va acționa sub presiune.

„Sancțiunile vor duce la prețuri mai mari la benzină în SUA, iar Rusia va vinde doar mai puțin petrol la un preț mai mare”, a spus el.

Dmitriev nu a oferit detalii despre motivele pentru care crede că o soluție diplomatică este aproape, deși pozițiile publice ale Rusiei și Ucrainei rămân departe pe probleme-cheie, inclusiv teritoriu și garanții de securitate.

Întrebat de ce Rusia refuză un armistițiu, Dmitriev a explicat că țara sa caută nu doar o încetare temporară a focului, ci o soluție finală a conflictului.

„Este un pas mare din partea președintelui Zelenski să recunoască deja că este vorba despre liniile frontului. Poziția lui anterioară era că Rusia ar trebui să plece complet. Așadar, de fapt, cred că suntem destul de aproape de o soluție diplomatică care poate fi realizată”, a spus Dmitriev.

În continuare, Ucraina susține retragerea completă a forțelor ruse, dar, împreună cu SUA și aliații europeni, favorizează un armistițiu care să mențină liniile frontului pentru moment.

Dmitriev a adăugat că un summit Trump-Putin va avea loc, probabil la o dată ulterioară.

„Dialogul Rusia–SUA va continua, dar este posibil doar dacă interesele Rusiei sunt luate în considerare și respectate”, a declarat el.

Întrebat despre atacurile asupra civililor, Dmitriev a afirmat că forțele militare rusești vizează doar obiective militare.

„Nu sunt militar, doar încerc să asigur un dialog și să mă asigur că conflictul se va încheia cât mai curând posibil”, a spus el, referindu-se la atacul asupra grădiniței din Harkov.

În prezent, Ucraina continuă să fie supusă atacurilor nocturne cu drone și rachete, care lovesc clădiri de locuințe și infrastructură civilă în Kiev și alte orașe mari, aflate departe de linia frontului.