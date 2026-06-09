Campionatul Mondial. Pregătirile pentru turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada au intrat în linie dreaptă, iar reprezentativa de fotbal a Iranului își definitivează ultimele detalii logistice. Deși cartierul general a fost stabilit în Mexic, deplasările către meciurile din faza grupelor se vor face după un program extrem de strict, dictat de considerente organizatorice.

Purtătorul de cuvânt al Federației Iraniene de Fotbal a anunțat că lotul va face joncțiunea cu prima localitate gazdă din Statele Unite cu doar 24 de ore înainte de fluierul de start al partidei de debut contra Noii Zeelande, programată pe data de 15 iunie.

Pentru a asigura o recuperare optimă și a evita oboseala drumurilor lungi, oficialii de la Teheran au pus la dispoziția echipei o cursă specială. Detaliile oferite de conducerea federației arată o planificare diferită pentru restul partidelor din grupă, în funcție de importanța și logistica fiecărui oraș gazdă.

„Delegaţia echipei va călători în Statele Unite cu un zbor charter. Echipa va călători în oraşul gazdă cu o zi înainte de meciul împotriva Noii Zeelande, iar pentru următoarele două meciuri, vom fi acolo cu două zile înainte de începerea meciului”, a declarat Mehdi Alavi, purtător de cuvânt al Federaţiei Iraniene de Fotbal.

Prezența Iranului la această ediție a Cupei Mondiale a stat sub semnul întrebării până în ultimele momente. Contextul geopolitic tensionat și conflictele armate din Orientul Mijlociu au îngreunat procedurile diplomatice de obținere a documentelor de călătorie necesare pentru intrarea pe teritoriul american.

În cele din urmă, fotbaliștii iranieni au primit acceptul de a intra în Statele Unite, însă delegația nu va fi completă. Anumiți membri din staff-ul tehnic și administrativ nu au reușit să obțină vizele în timp util. Cu toate acestea, lotul de jucători a ajuns deja de duminică la baza de pregătire din Tijuana, localitate din Mexic aflată la granița cu SUA.

Echipa iraniană va avea o misiune dificilă în faza grupelor, fiind repartizată să joace meciuri în două orașe americane importante, Los Angeles și Seattle. Debutul va avea loc pe 15 iunie, la Los Angeles, într-o confruntare strânsă împotriva reprezentativei din Noua Zeelandă.

Ulterior, programul Iranului continuă tot pe pământ american. Jucătorii vor înfrunta Belgia, într-un meci programat pe 21 iunie, găzduit de asemenea la Los Angeles. Ultima partidă din cadrul grupei se va disputa pe 26 iunie, la Seattle, unde iranienii vor întâlni selecționata Egiptului.