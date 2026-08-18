Vinetele coapte pot fi păstrate pentru lunile reci într-un mod simplu, fără să fie nevoie să umpli congelatorul cu pungi sau caserole. Pregătite și conservate corect în borcane, acestea pot fi folosite ulterior la salata de vinete.

Pentru aproximativ 4 borcane de 800 ml sunt necesare:

5-6 kg de vinete coapte, sănătoase și fără zone deteriorate;

2-3 linguri de sare, pentru scurgerea vinetelor;

100-150 ml de ulei, pentru protejarea suprafeței;

apă, dacă este necesară pentru sterilizare.

Este important ca vinetele să fie bine coapte, dar nu moi sau cu urme de lovituri, iar borcanele și capacele să fie curate și sterilizate înainte de folosire.

Vinetele se spală și se șterg bine, apoi se coc pe grătar, plită sau chiar pe o tavă, până când coaja se desprinde ușor, iar pulpa devine moale. Pentru un gust cât mai apropiat de cel al vinetelor coapte pe grătar, acestea trebuie întoarse pe toate părțile pentru a se coace uniform.

După coacere, vinetele se pun într-o sită și se lasă la scurs. Coaja se îndepărtează cât timp sunt încă suficient de calde pentru a putea fi curățate ușor.

După ce s-au scurs, acestea se pot lăsa întregi sau pot fi tocate grosier, în funcție de modul în care urmează să fie folosite.

Borcanele sterilizate se umplu cu pulpa de vinete, lăsând aproximativ 1-2 centimetri liberi până la margine. Vinetele se presează ușor cu o lingură pentru a elimina cât mai mult aerul dintre straturi. La suprafață se poate adăuga un strat subțire de ulei, după care borcanele se închid cu capace curate și sterilizate.

Borcanele se păstrează într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Înainte de prepararea salatei, vinetele se scot din borcan, se lasă bine la scurs și apoi se toacă.