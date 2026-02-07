Maioneză de casă cu mai puține calorii. E mai bună decât cea cumpărată

Pentru cei care vor să se bucure de gustul clasic al maionezei fără să își facă griji pentru calorii, soluția vine direct din bucătăria proprie. Maioneza de casă preparată din ingrediente naturale reprezintă o alternativă delicioasă și sănătoasă la variantele comerciale, încărcate cu aditivi și conservanți, potrivit Express.

Secretul unei maioneze cu puține calorii constă în alegerea ingredientelor potrivite. Ouă proaspete, ulei de calitate, un strop de muștar și suc de lămâie sau oțet reprezintă baza perfectă pentru o textură cremoasă și un gust echilibrat. Înlocuind o parte din ulei cu iaurt sau smântână light, rețeta devine și mai ușor digerabilă, menținând aroma clasică pe care o știm cu toții.

Prepararea maionezei de casă este mai simplă decât ai crede, mai ales dacă ai la îndemână doar cinci ingrediente de bază. Rezultatul? O maioneză ultra-cremoasă și surprinzător de aromată, care în multe cazuri depășește gustul clasic al produselor comerciale. În plus, se prepară în mai puțin de 10 minute.

Maioneza este ideală pentrusandvișuri cu ton, salate de paste sau ca garnitură la pește cu cartofi prăjiți. Un ingredient esențial este uleiul vegetal sau de floarea soarelui. Dacă optezi pentru ulei de măsline, alege unul ușor, deoarece aromele intense sau piperate pot domina gustul final. Alt element-cheie este muștarul Dijon, care ajută la stabilizarea maionezei și îl simți foarte puțin în maioneză.

Maioneza dietetică poate fi o alternativă surprinzător de gustoasă și mult mai săracă în calorii față de varianta clasică. În locul uleiului abundent, se folosește un iaurt grecesc cu doar 2% grăsime. Un plus de aromă și ușoară aciditate aduce muștarul simplu, dar rezultatul este un produs bine echilibrat și cu gust autentic.

Din punct de vedere caloric, diferența este uriașă fată de maioneza clasică: 100 ml de ulei conțin aproximativ 900 kcal, în timp ce 100 g de iaurt grecesc cu 2% grăsime au doar 61 kcal. Astfel, maioneza dietetică are aproape 15 ori mai puține calorii decât cea tradițională, adică aproximativ 6-7% din aportul caloric al unei maioneze clasice.

În practică, pentru o maioneză clasică din patru ouă se folosesc 250–300 ml de ulei, în timp ce versiunea dietetică folosește doar 300 grame de iaurt, obținând același gust, dar cu mult mai puține calorii.

Pentru prepararea acestei maioneze dietetice sunt necesare patru ouă, muștar simplu în cantitate de aproximativ 20 de grame (echivalentul a patru lingurițe rase), 300 de grame de iaurt grecesc cu 2% grăsime și sare, ajustată după gust. Opțional, se poate adăuga piper alb măcinat, pentru o notă discretă de aromă.

Compoziția se mixează cu blenderul timp de aproximativ două-trei minute, până când a căpătat o consistență fină și cremoasă. În această etapă, maioneza are o culoare galben intens, nuanță care se estompează ulterior, odată adăugat o parte din iaurt.

Abia după acest pas se incorporează sarea și iaurtul grecesc rămas, iar amestecul se mai procesează încă un minut, la final obținând o maioneză dietetică omogenă, gata de folosit.

Maioneza preparată acasă rămâne una dintre cele mai simple și mai apreciate alternative la variantele din comerț, datorită ingredientelor naturale și a gustului autentic. Rețeta clasică pornește de la două gălbenușuri de ou, care sunt combinate cu o linguriță de muștar Dijon pentru un plus de aromă.

Pentru echilibru și prospețime, se adaugă o linguriță de oțet de vin alb și câteva picături de suc de lămâie. Emulsia se obține prin încorporarea treptată a aproximativ 200 de mililitri de ulei cu gust neutru, iar la final maioneza se potrivește cu sare și piper, în funcție de preferințe.

Mai exact, prepararea maionezei a început prin combinarea gălbenușurilor cu muștarul, oțetul și sucul de lămâie într-un bol, ingredientele fiind amestecate energic cu un tel.

Uleiul a fost adăugat treptat, inițial picătură cu picătură, pentru a permite formarea emulsiei. După ce compoziția a început să capete consistență, restul uleiului a fost turnat foarte lent, într-un fir subțire, cu amestecare continuă.

Pentru o textură mai fină, au fost adăugate câteva picături de apă, iar la final maioneza a fost asezonată cu sare și piper și omogenizată încă o dată.