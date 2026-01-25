Supa de pui sau supa de roșii, în fața nutriționiștilor. Cine a câștigat supremația

Atunci când vine vorba despre o masă ușoară, hrănitoare și ușor de digerat, supa rămâne una dintre cele mai populare opțiuni. Însă între clasica supă de pui și aparent simpla supă de roșii, diferențele nutriționale sunt mai mari decât par la prima vedere, informează Fox News.

Nutriționiștii explică faptul că supa de pui este adesea asociată cu perioadele de convalescență sau răceală, datorită conținutului său de proteine, aminoacizi și minerale. Preparată corect, cu legume și carne slabă, aceasta contribuie la refacerea organismului, susține masa musculară și oferă o senzație prelungită de sațietate. În plus, supa de pui ajută la hidratare și poate calma disconfortul digestiv.

Pe de altă parte, supa de roșii câștigă puncte importante la capitolul antioxidanți. Roșiile sunt o sursă excelentă de licopen, un compus asociat cu reducerea inflamației și protecția cardiovasculară. În același timp, această supă este săracă în calorii și grăsimi, fiind o alegere frecventă pentru persoanele care își doresc să controleze greutatea sau să adopte o dietă mai ușoară.

De asemenea, specialiștii atrag atenția că diferența reală nu este neapărat între cele două supe, ci în modul de preparare. O supă de pui bogată în sare sau grăsimi poate deveni mai puțin sănătoasă, în timp ce o supă de roșii îmbunătățită cu zahăr sau smântână își pierde din beneficii.

Profilul nutrițional al unei supe poate fi foarte de diferit, oscilând de la o opțiune echilibrată și hrănitoare până la un preparat bogat în grăsimi și calorii, avertizează specialiștii în nutriție.

Vandana Sheth, dietetician specializat în alimentație pe bază de plante și expert în diabet, subliniază că atât supa de pui, cât și cea de roșii pot avea un efect reconfortant. Cu toate acestea, valoarea lor nutritivă depinde în mare măsură de ingredientele folosite și de modul de preparare.

„Alegeți versiuni fără zaharuri adăugate, cu conținut minim de grăsimi saturate și cu conținut scăzut de sodiu pentru a le menține sănătoase. Când puteți, alegeți opțiuni preparate în casă sau minim procesate, cu legume proaspete, proteine ​​slabe și alte opțiuni bogate în fibre”, explică Sheth.

Michelle Routhenstein, dietetician specializat în sănătatea inimii, din New York, explică faptul că o porție obișnuită de supă de pui cu tăiței, de aproximativ o cană, furnizează în general între 100 și 150 de calorii. Aceasta conține, de regulă, 6–10 grame de proteine, dar și o cantitate de sodiu care poate oscila considerabil, de la 500 de miligrame până la peste 1.500 de miligrame per porție.

Dincolo de aceste cifre, specialista subliniază că supa de pui gătită acasă poate aduce beneficii importante organismului. Preparată din carne slabă și legume, aceasta oferă proteine de calitate, vitamine din complexul B și zinc, nutrienți esențiali pentru susținerea sistemului imunitar.

Mai multe cercetări sugerează, de asemenea, că supa de pui ar putea contribui la reducerea unor simptome specifice răcelii, precum congestia nazală, având totodată un potențial efect antiinflamator.

Cu toate acestea, nu toate variantele sunt la fel de sănătoase. Atât supele din comerț, cât și unele rețete preparate în casă pot conține cantități ridicate de sodiu, ceea ce poate influența negativ tensiunea arterială, avertizează Routhenstein. De aceea, în cazul produselor gata preparate, ea recomandă citirea atentă a etichetelor și alegerea variantelor care nu depășesc 500 de miligrame de sodiu per porție.

Aceeași idee este susținută și de nutriționista Vandana Sheth, care atrage atenția că supa de pui poate fi o alegere nutritivă doar atunci când este preparată corect. Ea recomandă supele pe bază de bulion clar, cu carne slabă și o cantitate generoasă de legume, limitând sau evitând complet variantele cu smântână, care tind să aibă un conținut mai ridicat de grăsimi saturate.

Spre deosebire de supa de pui, supa de roșii vine cu un profil nutrițional distinct, fiind apreciată în special pentru conținutul său de antioxidanți. Vandana Sheth explică faptul că o porție standard de aproximativ o cană poate furniza între 70 și 150 de calorii, în funcție de rețetă.

Variantele pe bază de bulion sunt mai ușoare, în timp ce cele cu smântână pot avea un aport caloric mai ridicat. În plus, supa de roșii este o sursă importantă de licopen, precum și de vitaminele A și C, nutrienți care contribuie la menținerea sănătății ochilor și la întărirea sistemului imunitar. Un aspect de luat în calcul este conținutul de sodiu, care poate varia considerabil, mai ales în cazul produselor la conservă, unde valorile pot ajunge între 400 și 900 de miligrame per porție.

Din punct de vedere al proteinelor, supa de roșii rămâne în urma supei de pui, însă beneficiile sale sunt compensate de aportul ridicat de compuși bioactivi. Michelle Routhenstein subliniază că licopenul reprezintă unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui preparat, fiind asociat cu reducerea inflamației și cu susținerea sănătății cardiovasculare și a sistemului imunitar.

De asemenea, studiile au analizat rolul licopenului în scăderea riscului de cancer de prostată. În plus, supa de roșii furnizează cantități semnificative de vitamina C și potasiu, elemente esențiale pentru buna funcționare a inimii și pentru imunitate, mai spune dieteticiana.

La fel ca în cazul supei de pui, specialiștii atrag atenția asupra importanței limitării sodiului și a zaharurilor adăugate. Sheth recomandă alegerea variantelor ambalate în care roșiile întregi se regăsesc printre primele ingrediente, pentru a asigura un aport nutritiv cât mai ridicat.

Întrebată care dintre cele două supe ar fi opțiunea preferată, Michelle Routhenstein afirmă că ar înclina spre supa de roșii, datorită concentrației sale de antioxidanți, subliniind însă că modul de preparare și calitatea ingredientelor sunt decisive.

La rândul său, Vandana Sheth consideră că ambele pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, dacă sunt alese cu atenție. Supa de pui oferă un avantaj atunci când vine vorba de aportul de proteine și senzația de sațietate, în timp ce supa de roșii excelează prin conținutul de antioxidanți. Chiar dacă are mai puține proteine, aceasta poate fi combinată cu o garnitură bogată în proteine pentru a obține o masă completă.

Concluzia celor dpuă specialiste este clară: fie că este cumpărată din magazin sau preparată acasă, supa ar trebui să aibă un conținut redus de sodiu, iar ingredientele să fie cât mai simple și naturale, pentru a rămâne o alegere sănătoasă.