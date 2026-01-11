Mitul vinului sănătos. Ce spun medicii despre roșu, alb și consumul de alcool

Discuția despre vinul cel „mai sănătos” revine constant în atenția noastră, mai ales în contextul preocupării tot mai mari pentru un stil de viață echilibrat. Vinul roșu și vinul alb sunt adesea puse față în față, iar diferențele dintre ele nu țin doar de gust, ci și de impactul asupra organismului, potrivit Fox News.

Pe fondul noilor recomandări alimentare lansate în această săptămână de secretarul american pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS), Robert F. Kennedy Jr., care include îndemnul de a „reduce consumul de alcool”, pasionații de vin se confruntă cu o dilemă veche: care este, de fapt, opțiunea mai sănătoasă, vinul roșu sau cel alb?

Ambele tipuri de vin provin din struguri, însă procesul de producție face diferența. Vinul roșu este obținut prin fermentarea mustului împreună cu pielițele strugurilor, ceea ce îi conferă culoarea și o parte din compușii săi specifici.

Vinul alb, în schimb, este fermentat fără coajă, rezultând o băutură mai deschisă la culoare și, în unele cazuri, mai dulce, motiv pentru care mulți consumatori cred că ar avea mai multe calorii.

Pe de altă parte, vinul roșu se bucură de o reputație solidă datorită asocierii sale cu dieta mediteraneană, un stil alimentar corelat în unele cercetări cu o sănătate cardiovasculară mai bună. Totuși, specialiștii subliniază că nu este clar dacă beneficiile observate se datorează vinului în sine sau întregului context alimentar.

„Diferențele dintre vinul roșu și cel alb sunt mult mai mici decât își imaginează majoritatea oamenilor”, explică dr. Stacie Stephenson, medic din Illinois.

Potrivit pedicului, vinul alb conține, în general, puțin mai mult zahăr, ceva mai puține calorii, datorită concentrației mai scăzute de alcool și un nivel redus de antioxidanți. „Per ansamblu, variațiile sunt minore și nu schimbă radical impactul asupra sănătății”, a precizat ea.

Medicul demontează și ideea larg răspândită conform căreia vinul roșu ar fi net superior din punct de vedere medical. Este adevărat că acesta conține mai mulți antioxidanți, întrucât este fermentat împreună cu pielițele strugurilor, bogate în resveratrol, un polifenol cunoscut pentru proprietățile sale antioxidante și antiinflamatorii. Cu toate acestea, beneficiile nu sunt suficient de mari pentru a transforma vinul roșu într-un „aliment-minune”.

Mai multe studii au indicat că resveratrolul (face parte dintr-o clasa de micronutrienți) și alți polifenoli pot avea un impact asupra unor indicatori precum colesterolul LDL sau sănătatea vaselor de sânge. Totuși, aceste efecte apar mai ales în experimente de laborator sau la doze foarte mari, imposibil de atins prin consumul obișnuit de vin, arată o cercetare realizată de Universitatea Brown.

Nu există un prag sigur al consumului de alcool care să poată fi considerat benefic pentru sănătate, avertizează Stephenson, invocând cercetări recente care leagă băuturile alcoolice de un risc mai mare de cancer. Potrivit specialistei, alcoolul este asociat în mod particular cu cancerul de sân, dar și cu afecțiuni oncologice ale ficatului, colonului, gâtului, esofagului și stomacului.

Medicul atrage atenția că persoanele care au trecut printr-un episod de cancer sau care au un istoric în familie de cancer mamar ori al aparatului digestiv ar trebui să evite complet consumul de alcool.

Deși vinul alb are un conținut caloric mai redus, Stephenson subliniază că vinul roșu se distinge prin prezența antioxidanților, capabili să producă anumite efecte biologice. Aceste posibile beneficii nu anulează însă pericolele asociate alcoolului.

„Cu cât consumul este mai mic, cu atât riscurile scad. Varianta ideală rămâne abstinența”, a explicat dr. Stacie Stephenson.

În acest context, vinul roșu ar putea fi o alegere ceva mai bună, datorită aportului său de antioxidanți, comparativ cu alte tipuri de alcool.

Pentru cei care preferă vinul alb, Stephenson recomandă obținerea resveratrolului din alimente precum fructele de pădure, arahidele sau strugurii roșii, care pot oferi acest compus benefic fără expunerea la alcool.

În același timp, ea observă o creștere a interesului pentru vinurile fără alcool, pe fondul extinderii ofertei și al îmbunătățirii gustului acestor produse.

„Vinurile roșii fără alcool pot furniza resveratrolul fără riscurile oncologice asociate alcoolului”, a punctat Stephenson. Aceste alternative reușesc să păstreze o parte din experiența degustării vinului, fără efectele nocive ale alcoolului, iar chiar dacă nu sunt pe placul tuturor, popularitatea lor este în continuă creștere, a mai precizat medicul.