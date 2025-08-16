Social Cum să scapi de petele de vin roșu de pe diferite tipuri de material







O clipă de neatenție poate transforma un pahar de vin roșu într-o pată greu de ignorat. Fie că este vorba despre o cămașă preferată, o rochie elegantă sau tapițeria canapelei, există metode simple și eficiente pentru a curăța rapid aceste urme, fără a deteriora materialul.

Dacă vinul a ajuns pe haine din bumbac sau in, primul pas este să acționezi imediat. Tamponează pata cu un șervețel curat sau un prosop de hârtie, fără a freca, pentru a absorbi lichidul, apoi pune sare de masă direct pe pată (va extrage o parte din lichid).

După câteva minute, clătește cu apă rece și spală haina conform instrucțiunilor de pe etichetă. Pentru urmele persistente, un amestec de apă rece și oțet alb poate ajuta la eliminarea culorii.

În cazul materialelor sensibile, cum ar fi mătasea sau lâna, este important să eviți apa fierbinte și substanțele agresive. Tamponează ușor cu o cârpă moale îmbibată în apă rece, apoi folosește un detergent special pentru țesături delicate.

Testează soluția pe o zonă ascunsă înainte de aplicare. Dacă pata persistă, curățătoria chimică este cea mai sigură opțiune.

Pentru tapițerie, începe prin a absorbi excesul de lichid cu șervețele de hârtie. Amestecă o lingură de detergent lichid de vase cu două căni de apă rece și aplică soluția pe pată cu un burete moale.

Tamponează ușor până când pata începe să se estompeze. Evită udarea excesivă a materialului pentru a preveni formarea mucegaiului.

Bicarbonatul de sodiu este un aliat de nădejde în lupta cu petele de vin. Poți face o pastă din bicarbonat și apă rece, pe care să o aplici direct pe pată, lăsând-o să acționeze câteva ore înainte de clătire.

De asemenea, sucul de lămâie poate fi folosit pentru a reîmprospăta materialele deschise la culoare, dar trebuie aplicat cu grijă pentru a evita decolorarea. Petele de vin roșu nu trebuie să fie un motiv de panică. Cu puțină promptitudine și metodele potrivite, hainele și tapițeria pot fi readuse la aspectul lor inițial, fără urme vizibile.