O companie aeriană va introduce o nouă opțiune de confort pentru pasagerii de la clasa economică

Compania United Airlines pregătește o nouă soluție pentru a crește nivelul de confort în clasa economică, însă aceasta nu va fi oferită gratuit. Inovația constă în rânduri de scaune dotate cu suporturi pentru picioare rabatabile, care permit formarea unei suprafețe asemănătoare unui pat, similară celor din tren.

Noua opțiune, denumită „Relax Row”, va fi disponibilă la United Airlines începând din 2027. Spațiul suplimentar, care până acum apărea uneori întâmplător la îmbarcare, a devenit între timp un serviciu plătit, companiile aeriene valorificând interesul pasagerilor pentru un plus de confort, potrivit Euronews.

Începând de anul viitor, pasagerii vor putea rezerva un întreg rând de trei locuri alăturate. Fiecare scaun va avea un suport pentru picioare rabatabil, iar împreună vor forma o suprafață pe care se poate sta întins. Compania va include o saltea subțire, o pătură și două perne, iar pentru familiile cu copii va oferi și un pluș. Spațiul nu este unul generos, însă oferă o alternativă mai confortabilă față de poziția clasică pe scaun.

„Relax Row” poate fi rezervat de o singură persoană, de un cuplu sau de o familie formată din trei membri, iar fiecare avion va avea până la 12 astfel de rânduri.

Compania își propune ca, până în 2030, acest sistem să fie disponibil pe peste 200 de aeronave Boeing 787 și 777 din flotă, potrivit A3CNN.

United Airlines nu este prima companie care introduce „paturi” la clasa economică. Air New Zealand a lansat încă din 2011 sistemul „Skycouch”. Acesta este disponibil pe unele aeronave Boeing 777-300ER și 787-9 și oferă pasagerilor o saltea specială, lenjerie suplimentară și variante adaptate de centuri de siguranță, astfel încât să poată sta întinși în timpul zborului.

Și în Europa există o opțiune similară. Lufthansa oferă serviciul „Sleeper’s Row” pe anumite zboruri lungi, care depășesc 11 ore. Pasagerii primesc o saltea suplimentară, însă scaunele nu au suporturi rabatabile pentru picioare, ceea ce reduce spațiul disponibil pentru odihnă.