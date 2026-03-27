Copiii, noul motiv de ceartă între Harry și Meghan. Prințul nu vrea să-și expună copiii în online

Prințul Harry și Meghan Markle ar fi avut opinii diferite în privința rolului public al copiilor lor, Archie și Lilibet, potrivit unei cărți recente care descrie tensiuni legate de nivelul de expunere al acestora, relatează publicația britanică Express.

Biograful regal Tom Bower susține în volumul „Betrayal” că între cei doi au existat neînțelegeri pe tema aparițiilor publice ale copiilor. Harry ar fi preferat o expunere minimă, în timp ce Meghan ar fi susținut integrarea acestora în imaginea publică.

„Îngrijorat de securitate, Harry a insistat ca ai lor copii să nu fie fotografiați. Meghan a susținut contrariul. Copiii, credea ea, sunt importanți pentru brandul ei. Vorbea despre faptul că aceștia trăiesc ca niște copii obișnuiți din California”, susține Bower.

Potrivit volumului, tensiunile ar fi apărut frecvent în culisele relației, având ca punct central modul în care Archie și Lilibet ar trebui protejați sau, dimpotrivă, integrați în viața publică.

„Surse din interior au vorbit despre tensiuni între ei și despre certuri legate de copiii lor”, susține cartea. „Harry ar fi fost iritat de faptul că Meghan îi folosea pe copii pentru a se promova. El credea că ar trebui protejați de presă, pentru a evita expunerea prin care a trecut el în copilărie.”

Un episod menționat este cel de la Invictus Games 2023, când Meghan a făcut referiri publice la copii, lucru care, potrivit relatării, nu ar fi fost pe placul lui Harry. Totodată, autorul afirmă că Meghan „a cerut ca, în timp, micul ei prinț și mica ei prințesă să aibă aceeași expunere ca și copiii lui William și Kate”.

Cartea evidențiază și diferențele de context dintre familia Sussex și familia Wales. În cazul copiilor lui William și Kate, expunerea publică este inevitabilă, în timp ce Archie și Lilibet cresc într-un mediu diferit, în afara obligațiilor regale. În ciuda acestor diferențe, aparițiile publice recente sugerează o prezență mai constantă a copiilor în conținutul distribuit de Meghan, în special în cadrul promovării brandului său. În imaginile publicate, fețele acestora nu sunt vizibile.

Autorul precizează că nu este clar dacă divergențele dintre cei doi au fost sau nu rezolvate complet, însă frecvența acestor apariții indică o apropiere de viziunea susținută de Meghan. Pe marginea subiectului, editorul regal Emily Andrews a oferit o interpretare critică a modului în care copiii sunt integrați în imaginea publică a familiei.

„Echipa lor ar susține că imaginile atent controlate ale copiilor lor sunt pe deplin compatibile atât cu campaniile lui Harry (și dorința sa de intimitate), cât și cu dorința lui Meghan de a genera vânzări”, a scris Andrews. „Eu aș spune că asta e o prostie. Mulți celebrități abia dacă își menționează copiii, darămite să posteze imagini cu ei.”

Aceasta a descris copiii drept „parte din brandul de ‘familie perfectă’ al lui Meghan”.

După apariția fragmentelor din carte înainte de publicare, reprezentanții cuplului au reacționat critic la adresa autorului.

Purtătorul de cuvânt al lui Harry și Meghan l-a acuzat pe Tom Bower că „a depășit de mult limita dintre critică și obsesie”.

„Este o persoană care a afirmat public: ‘monarhia depinde, de fapt, de eliminarea Sussex-ilor din viața noastră de stat’, un limbaj care vorbește de la sine”, se arată în declarație. „Și-a construit cariera inventând teorii din ce în ce mai elaborate despre oameni pe care nu îi cunoaște și nu i-a întâlnit niciodată. Cei interesați de fapte vor căuta în altă parte; cei care caută conspirații absurde și melodramă știu exact unde să-l găsească”.