Controverse în jurul vizitei lui Meghan Markle. Soția prințului Harry nu ține cont de nimic

Meghan Markle și Prințul Harry / sursa foto: captură video
Meghan Markle se pregătește pentru o nouă vizită în Australia, programată pentru luna aprilie, într-un context marcat de controverse, potrivit express.co.uk. Surse aproapiate cuplulul de Sussex au spus că ducesa este hotărâtă să ignore valul de comentarii negative și să transforme deplasarea într-un succes pe plan profesional.

Controverse în jurul vizitei lui Meghan Markle

Fosta actriță din serialul Suits va călători alături de soțul său, Prințul Harry, într-un turneu de patru zile care nu mai are caracterul oficial al vizitelor regale de altădată. Cei doi își vor concentra atenția pe inițiativele personale și pe proiectele comerciale pe care le dezvoltă în prezent. De această dată, copiii cuplului, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, nu îi vor însoți.

Meghan Markle și Prințul Harry

Unul dintre punctele centrale ale vizitei va avea loc la Sydney, unde Meghan Markle este invitată la un eveniment exclusiv destinat femeilor. Este vorba despre „Retreatul Celei Mai Bune Vieți”, o reuniune de lux organizată pe parcursul a trei zile, între 17 și 19 aprilie, într-un hotel de cinci stele.

Prețul nu este deloc mic

Participarea nu este accesibilă oricui: biletele ajung la aproximativ 1.440 de lire sterline de persoană, iar programul include o cină de gală și o discuție pe scenă cu ducesa.

Organizatorii promit o experiență complexă, cu sesiuni inspiraționale, momente de relaxare și interacțiuni directe cu invitații speciali. În cazul pachetelor VIP, participantele beneficiază de locuri în primele rânduri și de oportunitatea de a realiza fotografii alături de Meghan Markle.

În paralel, ducesa își promovează brandul de lifestyle „As Ever”, pe care încearcă să îl extindă pe piețe internaționale. Surse din anturajul său susțin că aceasta este concentrată pe dezvoltarea afacerii și tratează criticile drept nefondate.

Meghan Markle e nemulțumită

În ultimele săptămâni, presa din Australia și comentatori din mediul online au ironizat aparițiile sale, comparând evenimentul cu o convenție de fani, în contrast cu expunerea mediatică majoră pe care a avut-o în trecut, inclusiv în celebrul interviu acordat Oprah Winfrey.

De asemenea, au apărut relatări potrivit cărora Meghan Markle ar fi fost nemulțumită de scurgerile de informații legate de programul vizitei. Totuși, apropiații acesteia resping aceste speculații și vorbesc despre o „fixație constantă” a criticilor de a-i submina inițiativele.

Vizita din 2026 diferă semnificativ de cea din 2018, când ducii de Sussex au efectuat un amplu turneu oficial în Pacificul de Sud, desfășurat pe durata a peste două săptămâni și marcat de protocol regal.

