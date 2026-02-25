Premierul Australiei, evacuat după e-mailuri de amenințare

Autoritățile australiene au intervenit în urma unei serii de amenințări transmise prin e-mail, care vizau formația de dans clasic chinezesc Shen Yun și reședința oficială a premierului australian, potrivit BBC.

Incidentul a determinat evacuarea temporară a liderului executivului de la Canberra și verificări de securitate.

Mesajele electronice, redactate în limba chineză, au cerut anularea turneului Shen Yun în Australia. În caz contrar, expeditorii au amenințat cu un atac asupra reședinței premierului Anthony Albanese.

Unul dintre e-mailuri menționa că „mari cantități de explozibile cu nitroglicerină” ar fi fost amplasate în jurul The Lodge, denumirea oficială a locuinței prim-ministrului din Canberra.

În textul amenințării se arată: „Dacă insistați să continuați spectacolul, atunci reședința primului ministru va fi distrusă și sângele va curge ca un râu”.

Potrivit poliției australiene, membrii Shen Yun au informat autoritățile marți. Ca măsură de precauție, premierul Anthony Albanese a fost evacuat din reședința sa în jurul orei locale 18:00 și mutat într-o altă locație pentru mai multe ore.

Reprezentanții forțelor de ordine au confirmat intervenția la The Lodge, fără a oferi detalii suplimentare despre conținutul e-mailurilor. Într-un comunicat scurt, autoritățile au precizat că au răspuns la „un presupus incident de securitate” și că „nu a fost localizat nimic suspicios”.

A doua zi, premierul australian a publicat un mesaj pe Instagram, în care le-a mulțumit polițiștilor și celor care i-au transmis „mesaje de susținere și suport”. Postarea a fost însoțită de o fotografie cu câinele său. „Toto este în alertă, dar totul este în regulă”, a scris acesta.

Într-un comunicat oficial transmis BBC, Shen Yun a anunțat că spectacolele programate în Australia vor continua conform planului. Reprezentanții grupului au solicitat Guvernului australian demararea unei anchete ample privind amenințările primite.

Compania artistică a precizat că, în ultimii doi ani, ar fi primit amenințări similare în mai multe țări, în contextul turneelor internaționale.

Shen Yun este o companie de arte performative fondată de practicanți ai mișcării spirituale Falun Gong. Organizația religioasă a fost interzisă în China începând cu anul 1999, când autoritățile de la Beijing au clasificat grupul drept „un cult ilegal”.

Trupa Shen Yun nu poate susține spectacole în China continentală și își desfășoară activitatea în principal în Statele Unite și în alte state occidentale. Reprezentanții companiei afirmă că producțiile lor promovează tradițiile culturale chineze.

Incident similar raportat în Statele Unite

Un caz comparabil a fost semnalat recent în SUA. Săptămâna trecută, Centrul Kennedy pentru Arte Performative din Washington DC a fost evacuat în urma unei amenințări care viza un spectacol Shen Yun.

Autoritățile americane au efectuat verificări de securitate, fără a anunța descoperirea unor dispozitive suspecte.

Autoritățile australiene nu au făcut publice informații despre posibila origine a mesajelor electronice și nici despre eventuali suspecți. Verificările de securitate și investigațiile continuă.