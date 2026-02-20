Guvernul Albanese refuză repatrierea cetățenilor sirieni suspectați de legături cu Statul Islamic

Guvernul din Australia nu va oferi sprijin pentru repatrierea unui grup format din 34 de femei și copii aflați într-o tabără de detenție din Siria, a anunțat marți prim-ministrul Anthony Albanese, potrivit Associated Press.

Declarația vine după ce autoritățile locale siriene au returnat grupul în lagărul Roj din cauza unor probleme procedurale, deși plecarea către Australia fusese planificată.

Potrivit oficialilor citați de presa internațională, femeile și copiii proveneau din 11 familii și urmau să fie transportați din Siria în Australia. Luni, însă, autoritățile siriene i-au trimis înapoi în tabără, invocând neclarități administrative legate de documente.

Prim-ministrul Albanese a reafirmat poziția executivului de la Canberra într-un interviu acordat Australian Broadcasting Corp..

„Nu oferim absolut niciun sprijin și nu repatriem oameni”, a declarat liderul guvernului.

Acesta a adăugat că autoritățile australiene nu își modifică abordarea față de cetățenii care au călătorit în zone controlate anterior de Statul Islamic.

„Nu avem nicio simpatie, sincer, pentru oamenii care au călătorit peste hotare pentru a participa la ceea ce a fost o încercare de a înființa un califat”, a spus Albanese.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora membrii grupului ar deține pașapoarte australiene, prim-ministrul nu a comentat direct.

Lagărul Roj, situat în nord-estul Siriei, găzduiește femei și copii cu presupuse legături cu foști combatanți ai Statului Islamic.

După înfrângerea teritorială a grupării în 2019, mii de persoane au fost transferate în centre de detenție și tabere administrate de autorități kurde.

La apogeul influenței sale, Statul Islamic controla teritorii extinse din Siria și Irak, iar orașul Raqqa fusese declarat capitala autoproclamatului califat. De-a lungul anilor, numeroși cetățeni străini au călătorit în regiune, unii întemeindu-și familii acolo.

Liderii opoziției australiene au solicitat clarificări privind opțiunile legale disponibile guvernului. Angus Taylor a cerut explicații despre posibilitatea utilizării ordinelor temporare de excludere, care permit restricționarea revenirii în țară a cetățenilor considerați cu risc ridicat.

„Acestea sunt persoane care au ales să se asocieze cu un califat terorist”, a declarat Taylor reporterilor. El a subliniat că deciziile ar trebui să fie aliniate cu „valorile în care credem ca australieni — democrația, statul de drept”.

Întrebat despre eventualitatea emiterii unor astfel de ordine, Albanese a răspuns că problemele de securitate națională sunt gestionate „în mod adecvat, pe baza recomandărilor agențiilor de securitate”.

Conform legislației australiene, călătoria către Raqqa și alte zone controlate de Statul Islamic între 2014 și 2017 fără un motiv legitim constituia infracțiune, pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.

Albanese a precizat că, în eventualitatea în care membrii grupului ar reveni în Australia fără sprijin guvernamental, aceștia ar putea fi cercetați penal.

„Dacă cineva reușește să găsească o cale de întoarcere în Australia, atunci va face față întregii forțe a legii, dacă au fost încălcate legi”, a declarat prim-ministrul.

Organizația Save the Children Australia a contestat anterior în instanță poziția guvernului, argumentând că statul ar avea responsabilitatea de a repatria copiii cetățeni australieni.

După ce Curtea Federală a decis în favoarea guvernului în 2024, organizația a susținut existența unei „obligații morale”.

Ultimul grup de australieni repatriați cu sprijin guvernamental a ajuns la Sydney în octombrie 2022.

Atunci, autoritățile au anunțat că au fost aduse în țară patru mame și 13 copii, considerați cei mai vulnerabili dintre aproximativ 60 de cetățeni australieni aflați în tabăra Roj.

Anterior, în 2019, opt copii ai unor combatanți australieni ai Statului Islamic au fost repatriați de guvernul conservator de la acea vreme.

Abordările statelor occidentale diferă în privința repatrierii cetățenilor cu presupuse legături cu Statul Islamic. Irak, Statele Unite, Germania, Marea Britanie, Franța și Canada se numără printre țările care au organizat repatrieri în ultimii ani.

În paralel, mii de suspecți de apartenență la Statul Islamic au fost transferați din Siria în Irak pentru a fi judecați.

Deși Statul Islamic a pierdut controlul teritorial, celule izolate continuă să desfășoare atacuri în Siria și Irak. Subiectul a revenit recent în atenția publică australiană după un atac violent produs la Bondi Beach, investigat de autorități în contextul radicalizării online.