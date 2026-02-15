Australia va investi într-un nou șantier naval de submarine nucleare. Cât va costa proiectul  

Australia a anunțat că va investi într-un nou șantier naval de submarine nucleare, prima etapă a finanțării fiind prezentată duminică. Proiectul face parte din pactul semnat în 2021 de Statele Unite, Regatul Unit și Australia, acord care are ca obiectiv limitarea influenței Chinei în regiunea Pacificului, potrivit Le Figaro.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunțat, duminică, o investiție inițială de peste două miliarde de euro pentru construirea unui șantier naval destinat submarinelor cu propulsie nucleară. Fondurile fac parte din angajamentele asumate de Australia prin alianța Aukus.

Pactul a fost semnat în 2021 de Statele Unite, Regatul Unit și Australia, având ca obiectiv limitarea influenței Chinei în regiunea Pacificului. Acordul a dus la anularea unui contract major privind livrarea de submarine între Australia și Franța și a provocat un scandal diplomatic.

Suma inițială de 3,9 miliarde de dolari australieni, echivalentul a 2,4 miliarde de euro, reprezintă o „investiție crucială pentru a oferi Australiei submarine cu propulsie nucleară echipate cu arme convenționale”, a declarat liderul australian într-un comunicat.

Pe termen lung, costurile pentru dezvoltarea șantierului naval sunt estimate la aproximativ 30 de miliarde de dolari australieni, adică 18 miliarde de euro.

„Proiectul care are loc la Osborne arată că Australia este pe drumul cel bun pentru a produce propriile submarine cu propulsie nucleară pentru deceniile următoare”, a afirmat Richard Marles, ministrul Apărării.

De asemenea, acordul stabilește că Australia va cumpăra o flotă de submarine americane de ultimă generație și va dezvolta, împreună cu partenerii săi, o serie de tehnologii militare.

Valoarea totală a programului, inclusiv costurile pentru submarine, ar putea urca la 200 de miliarde de euro în următoarele trei decenii.

Australia va începe să cumpere submarine americane din 2032. În același timp, țara trebuie să își asigure accesul la tehnologia necesară pentru a produce, pe termen lung, propriile nave.