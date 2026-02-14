Tensiuni la vârf, la Conferința de Securitate de la München. SUA, China și Europa își fixează pozițiile

Conferința de Securitate de la München a fost marcată sâmbătă de intervenții semnificative din partea oficialilor americani, europeni și chinezi, care au transmis mesaje privind viitorul cooperării internaționale, echilibrul geopolitic și prioritățile de securitate.

Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat în timpul forumului, că Washingtonul nu intenționează să abandoneze alianța transatlantică, într-un discurs axat pe ideea continuității parteneriatului dintre Statele Unite și Europa.

„Într-un moment în care titlurile vorbesc despre sfârșitul erei transatlantice, să fie cunoscut și clar pentru toți că acesta nu este nici scopul nostru, nici dorința noastră”, a afirmat Rubio în fața audienței formate din diplomați și oficiali din domeniul securității.

Oficialul american a subliniat legătura istorică dintre SUA și Europa, declarând:

„Pentru noi, americanii, casa noastră poate fi în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna un copil al Europei.”

Discursul a fost primit favorabil de participanții europeni, potrivit relatărilor Reuters, fiind perceput ca un mesaj de reafirmare a cooperării într-un context internațional complex.

Intervenția lui Marco Rubio a inclus și referiri la necesitatea unor ajustări de politică în Europa. Secretarul de Stat a menționat că liderii europeni ar fi comis „o serie de greșeli de politică” în ultimii ani și că este nevoie de o schimbare de direcție.

Deși discursul a avut un ton conciliant, acesta s-a remarcat prin absența unor teme considerate centrale pentru securitatea europeană.

Rubio nu a menționat Rusia în mod explicit și nu a făcut referiri directe la NATO, în ciuda rolului major pe care alianța îl joacă în arhitectura de securitate europeană.

Discursul său a contrastat cu cel susținut anterior de vicepreședintele american JD Vance, care, în ediția precedentă a conferinței, a pus accent pe teme precum libertatea de exprimare și regresul democratic.

În schimb, Rubio a insistat asupra ideii de unitate și continuitate, evitând detalii concrete privind strategia SUA în raport cu principalele provocări de securitate.

Reuters a remarcat că discursul a fost „notabil de scurt în specificitate”, concentrându-se mai degrabă pe mesaje generale despre cooperare.

Tot sâmbătă, ministrul chinez de externe Wang Yi a transmis un mesaj referitor la relațiile dintre Beijing și Washington, avertizând împotriva apelurilor „emoționale” care solicită separarea economică și strategică dintre cele două state.

„Cea mai bună perspectivă pentru ambele părți ar fi cooperarea”, a declarat Wang Yi în intervenția sa.

Diplomatul chinez a făcut referire la semnale considerate pozitive venite din partea Casei Albe, afirmând că Beijingul a fost încurajat de recentele remarci ale administrației americane, care ar fi arătat „respect pentru președintele Xi Jinping și poporul chinez”.

În același timp, Wang Yi a criticat anumite voci politice din SUA, despre care a spus că „fac tot posibilul să atace și să denigreze China”.

El a prezentat două scenarii posibile pentru evoluția relațiilor bilaterale:

„Statele Unite ar putea înțelege China într-un mod rezonabil și obiectiv și ar putea adopta o politică pozitivă și pragmatică.”

Alternativa, potrivit ministrului chinez, ar fi: „Căutarea decuplării de China, ruperea lanțurilor de aprovizionare și opoziția față de China într-un mod pur emoțional, reflex.”

În cadrul aceleiași intervenții, Wang Yi a abordat și subiectul Taiwanului, subliniind că orice tentativă de a „separa Taiwanul de China” ar putea avea consecințe grave.

„Unii încearcă să desprindă Taiwanul de China și calcă pe liniile roșii ale Chinei, ceea ce ar putea împinge China și Statele Unite către un conflict”, a declarat oficialul chinez.

Ministrul de externe a precizat că Beijingul preferă scenariul cooperării, dar este „bine pregătit să facă față tuturor tipurilor de riscuri”.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care SUA și statele europene și-au exprimat în ultimii ani preocupările privind dependența economică de China, în special în domeniul materiilor prime și al lanțurilor de aprovizionare industrială.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un discurs axat pe consolidarea capacității Uniunii Europene de a reacționa la amenințări externe.

„Apărarea mutuală nu este o sarcină opțională pentru Uniunea Europeană. Este o obligație în cadrul propriului nostru tratat”, a declarat von der Leyen.

Aceasta a făcut apel la „aducerea la viață” a pactului de apărare mutuală prevăzut în tratatele fondatoare ale Uniunii.

„Este angajamentul nostru colectiv de a sta alături unii de alții în caz de agresiune.”

Von der Leyen a sintetizat mesajul prin formula:

„Unul pentru toți și toți pentru unul. Și acesta este sensul Europei.”

Premierul Marii Britanii a declarat că Europa trebuie să construiască „putere dură” și să fie pregătită pentru scenarii de confruntare, dacă situația o impune.

„Nu suntem la o răscruce astăzi. Drumul din față este drept și este clar că trebuie să ne construim hard power.”

Starmer a afirmat:

„Trebuie să fim capabili să descurajăm agresiunea.”

Și a adăugat:

„Da, dacă este necesar, trebuie să fim pregătiți să luptăm.”

Premierul britanic a subliniat necesitatea ca Europa „să stea pe propriile picioare”.

Declarațiile susținute la München au evidențiat perspective diferite asupra viitorului relațiilor internaționale.

Statele Unite au transmis un mesaj de continuitate a relației transatlantice, dar fără detalii operaționale. China a pledat pentru cooperare și a avertizat asupra riscurilor decuplării.

Uniunea Europeană a accentuat ideea solidarității interne, iar Regatul Unit a insistat asupra consolidării capacităților de apărare.

Evenimentul continuă să fie unul dintre cele mai importante forumuri dedicate securității internaționale, reunind lideri politici, diplomați și experți în apărare.

Ediția din 2026 are loc într-un context marcat de tensiuni geopolitice, reașezări strategice și discuții privind echilibrul dintre cooperare și competiție între marile puteri.