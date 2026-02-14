Politica

Ponta, despre prezența miniștrilor USR la Conferința de Securitate de la Munchen: Nici la benzinărie nu i-aș trimite

Ponta, despre prezența miniștrilor USR la Conferința de Securitate de la Munchen: Nici la benzinărie nu i-aș trimite
Fostul premier Victor Ponta, a declarat, despre prezența ministrului Apărării și a ministrului Afacerilor Externe la Conferința de Securitate de la Munchen, cea mai importantă reuniune anuală internațională pe probleme de securitate, că aceștia nu ar trebui să participe la acest eveniment. „Nici la benzinărie nu i-aș trimite, să se ocupe de mașină”, a spus acesta, la un post TV.

Ponta: „Nici la benzinărie nu i-aș trimite”

Fostul premier a afirmat că cei doi nu au competențele necesare pentru a ocupa două funcții atât de importante în Guvern și, în plus, pentru a reprezenta România la un eveniment de amploarea și importanța Conferinței de Securitate din Germania.

„Nici la benzinărie nu i-aș trimite, să se ocupe de mașină”, a spus acesta, la emisiunea „Cutia Neagră” de la România TV.

USR l-ar fi „capturat” pe Bolojan

Cu aceeași ocazie, fostul premier a subliniat că partidul din care fac parte Radu Miruță și Oana Țoiu l-a transformat în „prizonier” pe șeful Executivului, Ilie Bolojan.

„USR-ul, forță politică de sub 10 la sută, l-a capturat total pe Bolojan, care nu se simte deloc bine în PNL. (Bolojan – n.r.) A intrat în acest tunel și nu mai poate ieși”, a mai spus Victor Ponta.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Agenda discuțiilor de la Conferința de Securitate de la Munchen

La Munchen se află, la sfârșitul acestei săptămâni, peste 1.000 de oficiali de rang înalt, printre care zeci de șefi de stat și de guvern.

Potrivit site-ului MSC, printre temele aflate pe agenda ediției din acest an se regăsesc securitatea și apărarea europeană, viitorul relațiilor transatlantice, revitalizarea multilateralismului, viziunile concurente asupra ordinii globale, conflictele regionale, precum și impactul progreselor tehnologice asupra securității.

România este reprezentată la acest eveniment de Radu Miruță, ministrul Apărării, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, precum și de șeful Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean.

