Economie

Germania cere Bruxelles-ului să renunțe la birocrația excesivă impusă firmelor

Comentează știrea
Germania cere Bruxelles-ului să renunțe la birocrația excesivă impusă firmelorbirocratie / Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Germania a transmis conducerii Uniunii Europene că avansarea integrării pieței unice și facilitarea circulației bunurilor și lucrătorilor pot avea loc doar dacă aceste măsuri nu generează noi poveri birocratice pentru mediul de afaceri, potrivit Politico.

Reuniune la nivel înalt pentru relansarea economiei UE

Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană urmează să se întâlnească joi la Castelul Alden Biesen, la invitația președintelui Consiliului European, António Costa.

Potrivit acestuia, reuniunea are ca scop obținerea unui acord privind „aprofundarea, armonizarea și integrarea suplimentară a pieței unice”, în contextul performanțelor economice modeste ale blocului comunitar.

Barierele interne, echivalente cu tarife comerciale ridicate

Analiza prezentată de guvernul german face trimitere la date ale Fondul Monetar Internațional, care arată că obstacolele existente în cadrul pieței unice sunt comparabile cu tarife de aproximativ 44% pentru bunuri și de până la 110% pentru servicii.

Cum poți să recuperezi banii pe un zbor anulat în mai puțin de 48 de ore. Platformele care fac munca în locul tău.
Cum poți să recuperezi banii pe un zbor anulat în mai puțin de 48 de ore. Platformele care fac munca în locul tău.
Starmer, presat tot mai tare să plece, după ce a fost implicat în scandal după scandal
Starmer, presat tot mai tare să plece, după ce a fost implicat în scandal după scandal

Documentul subliniază că eliminarea acestor bariere „va necesita măsuri specifice, îndrăznețe și, în unele cazuri, incomode”, precum și acceptarea unor limitări ale libertății de acțiune naționale în favoarea pieței comune.

Condițiile impuse de Berlin pentru continuarea integrării

Guvernul german avertizează că aprofundarea integrării europene este posibilă doar dacă nu implică transferul de competențe suplimentare către structuri birocratice care ar putea introduce noi reglementări împovărătoare pentru companii.

În document se menționează necesitatea „unei rețineri sporite în activitatea legislativă pentru a evita birocrația inutilă, precum și a unei reduceri hotărâte a birocrației, cu respectarea obiectivelor de politică și a standardelor relevante”.

Poziția este susținută de executivul condus de cancelarul Friedrich Merz, care atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă deja firmele europene în competiția globală.

Măsuri concrete propuse pentru piața din UE

Documentul de poziție include o serie de măsuri menite să reducă barierele interne, precum reguli mai simple pentru companiile care oferă servicii în mai multe state membre, recunoașterea calificărilor profesionale pentru a facilita mobilitatea forței de muncă și sprijin direcționat pentru întreprinderile mici și mijlocii.

De asemenea, sunt menționate reglementări simplificate privind circulația bunurilor în interiorul Uniunii.

Context internațional și presiuni externe

Discuțiile au loc într-un context internațional tensionat, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luna trecută posibile tarife comerciale suplimentare.

tarife SUA

tarife SUA / sursa foto: dreamstime.com

În acest context, statele membre ale UE caută soluții pentru a valorifica mai eficient economia blocului, care reprezintă aproape o cincime din producția globală.

Poziția UE privind reducerea birocrației

În declarații acordate, comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, a declarat că executivul european a propus deja măsuri de reducere a birocrației care ar urma să genereze economii administrative de aproximativ 15 miliarde de euro de la începutul mandatului său.

„Dar acesta este doar un început: legislația simplă și adaptată scopului trebuie să devină parte a culturii noastre în viitor, iar mai mult de jumătate dintre propunerile înaintate vor avea o componentă puternică de simplificare”, a afirmat Dombrovskis.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:13 - Primăriile din întreaga țară fac grevă de avertisment, nemulțumite de reducerea personalului
08:03 - Cum poți să recuperezi banii pe un zbor anulat în mai puțin de 48 de ore. Platformele care fac munca în locul tău.
07:57 - Starmer, presat tot mai tare să plece, după ce a fost implicat în scandal după scandal
07:53 - Valorile termice din Republica Moldova sunt în creștere, cerul va fi parțial senin
07:48 - Reorganizarea ASF, în aşteptarea verdictului Curţii de Apel Bucureşti. Instanţa a dat soluţii diferite în dosarele AN...
07:42 - Rubio se întâlnește cu lideri europeni într-un maraton diplomatic la München, Bratislava și Budapesta

HAI România!

Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului

Proiecte speciale