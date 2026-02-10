Germania cere Bruxelles-ului să renunțe la birocrația excesivă impusă firmelor

Germania a transmis conducerii Uniunii Europene că avansarea integrării pieței unice și facilitarea circulației bunurilor și lucrătorilor pot avea loc doar dacă aceste măsuri nu generează noi poveri birocratice pentru mediul de afaceri, potrivit Politico.

Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană urmează să se întâlnească joi la Castelul Alden Biesen, la invitația președintelui Consiliului European, António Costa.

Potrivit acestuia, reuniunea are ca scop obținerea unui acord privind „aprofundarea, armonizarea și integrarea suplimentară a pieței unice”, în contextul performanțelor economice modeste ale blocului comunitar.

Analiza prezentată de guvernul german face trimitere la date ale Fondul Monetar Internațional, care arată că obstacolele existente în cadrul pieței unice sunt comparabile cu tarife de aproximativ 44% pentru bunuri și de până la 110% pentru servicii.

Documentul subliniază că eliminarea acestor bariere „va necesita măsuri specifice, îndrăznețe și, în unele cazuri, incomode”, precum și acceptarea unor limitări ale libertății de acțiune naționale în favoarea pieței comune.

Guvernul german avertizează că aprofundarea integrării europene este posibilă doar dacă nu implică transferul de competențe suplimentare către structuri birocratice care ar putea introduce noi reglementări împovărătoare pentru companii.

În document se menționează necesitatea „unei rețineri sporite în activitatea legislativă pentru a evita birocrația inutilă, precum și a unei reduceri hotărâte a birocrației, cu respectarea obiectivelor de politică și a standardelor relevante”.

Poziția este susținută de executivul condus de cancelarul Friedrich Merz, care atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă deja firmele europene în competiția globală.

Documentul de poziție include o serie de măsuri menite să reducă barierele interne, precum reguli mai simple pentru companiile care oferă servicii în mai multe state membre, recunoașterea calificărilor profesionale pentru a facilita mobilitatea forței de muncă și sprijin direcționat pentru întreprinderile mici și mijlocii.

De asemenea, sunt menționate reglementări simplificate privind circulația bunurilor în interiorul Uniunii.

Discuțiile au loc într-un context internațional tensionat, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luna trecută posibile tarife comerciale suplimentare.

În acest context, statele membre ale UE caută soluții pentru a valorifica mai eficient economia blocului, care reprezintă aproape o cincime din producția globală.

În declarații acordate, comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, a declarat că executivul european a propus deja măsuri de reducere a birocrației care ar urma să genereze economii administrative de aproximativ 15 miliarde de euro de la începutul mandatului său.

„Dar acesta este doar un început: legislația simplă și adaptată scopului trebuie să devină parte a culturii noastre în viitor, iar mai mult de jumătate dintre propunerile înaintate vor avea o componentă puternică de simplificare”, a afirmat Dombrovskis.