Ca parte a efortului de război împotriva Rusiei, Ucraina a încercat să relocheze producția de arme și muniții, inclusiv drone, în țări aliate precum Germania, Danemarca și Regatul Unit.

În timpul unei apariții cu studenții în capitală, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că zece centre de export din Europa vor funcționa încă din 2026 în statele baltice și nordice. Instalația din Germania urmează să fie operațională până la mijlocul lunii februarie, iar Zelenski a precizat că va primi prima dronă de la linia de producție operațională, în contextul luptei Ucrainei împotriva invaziei rusești de aproape patru ani.

O unitate militară din Marea Britanie a început să folosească imprimante 3D pentru a produce rapid drone, componente și bombe, ca parte a unei strategii centrate pe vehicule fără pilot, inspirată de experiența Ucrainei. Batalionul 1 Gardă din Irlanda a instruit 78 dintre cei 300 de membri ca piloți sau instructori de drone.

Prima carcasă de dronă a fost imprimată luna trecută și poate fi echipată cu baterii, senzori și motoare, iar batalionul britanic intenționează să extindă producția rapidă de drone. Inițiativa se concentrează momentan pe replicarea tehnologiei existente, cu obiectivul ca soldații să poată în viitor proiecta și imprima propriile inovații.