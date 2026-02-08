Detalii exclusive despre o lovitură strategică în inima Rusiei. Dronele ucrainene "orbesc" apărarea antiaeriană a armatei ruse

În primele ore ale dimineții de 7 februarie, conflictul dintre Ucraina și Rusia a intrat într-o nouă fază a războiului tehnologic și de sabotaj logistic, marcată de un atac aerian de precizie. Atât asupra radarelor și sistemelor de apărarea anti-aeriană, cât și asupra infrastructurii critice rusești, după cum anunță presa de la Kiev.

Dronele kamikaze ucrainene au lovit o zonă industrială esențială situată în Redkino, regiunea Tver, adânc în teritoriul Federației Ruse. Această instalație nu era o simplă rafinărie, ci un centru vital pentru complexul militar-industrial al Moscovei, specializat în producția de componente de combustibil rare, necesare propulsiei rachetelor strategice de croazieră.

Atacul, atribuit Grupului Alfa din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), reprezintă o schimbare tactică majoră, vizând direct lanțul de aprovizionare care alimentează cele mai letale arme din arsenalul rusesc, respectiv rachetele Kh-55 și modernele Kh-101.

Locația vizată de dronele SBU a fost identificată drept o uzină de cercetare și producție experimentală, aflată deja sub sancțiuni internaționale severe impuse de Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și alte națiuni aliate.

Importanța acestei fabrici rezidă în capacitatea sa unică de a produce „Decylin-M”, un aditiv de combustibil specializat, fără de care sistemele de propulsie ale rachetelor de croazieră rusești nu pot funcționa la parametrii optimi. Pe lângă acest compus critic, uzina producea și aditivi esențiali pentru motorină și kerosen de aviație, alimentând astfel mașinăria de război a Kremlinului pe multiple paliere.

Imaginile din satelit și datele furnizate de platforma FIRMS a NASA au confirmat succesul loviturii, detectând o semnătură termică intensă la locația fabricii la scurt timp după impact. Martorii oculari și rapoartele locale au descris coloane groase de fum negru ridicându-se deasupra facilității, semnalând izbucnirea unui incendiu major. Deși autoritățile locale ruse au recunoscut existența unui atac cu drone în regiune, au păstrat o tăcere strategică asupra numelui zonei lovite și a amplorii daunelor, o practică standard pentru a minimiza impactul mediatic al vulnerabilităților interne.

Un oficial anonim din cadrul SBU a declarat pentru presa ucraineană că obiectivul acestui atac nu a fost distrugerea totală, ci întreruperea fluxului logistic. Chiar și o oprire temporară a operațiunilor uzinei din Redkino complică semnificativ procesul de producție a combustibilului pentru rachete, reducând capacitatea inamicului de a susține ritmul bombardamentelor asupra orașelor ucrainene. Această lovitură chirurgicală demonstrează capacitatea Kievului de a identifica și neutraliza puncte nevralgice din industria de apărare rusă, situate la sute de kilometri distanță de linia frontului.

Ironia tragică a războiului a făcut ca acest atac să aibă loc în aceeași zi în care Rusia a lansat un baraj coordonat de rachete și drone asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Printre vectorii folosiți de Moscova s-au numărat cel puțin 21 de rachete de croazieră Kh-101, exact tipul de muniție care depinde de componentele fabricate la Redkino. Această coincidență subliniază relevanța critică a facilității lovite și justifică eforturile ucrainene de a tăia „oxigenul” logistic al bombardierelor strategice rusești.

În paralel cu loviturile asupra infrastructurii industriale, serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) au raportat o serie de succese tactice pe linia frontului, vizând orbirea sistemului de apărare antiaeriană al Rusiei.

Într-o campanie desfășurată pe parcursul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, unitatea specială „Prymary” a reușit să distrugă mai multe sisteme sofisticate, reducând capacitatea Rusiei de a detecta și intercepta aeronavele și dronele ucrainene. Aceste operațiuni, desfășurate adesea în condiții meteorologice dificile, au dus la eliminarea a șase active militare de mare valoare.

Lista echipamentelor distruse include un sistem de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune Pantsir-S1, două variante ale sistemului de rachete sol-aer Tor (Tor-M1 și mai avansatul Tor-M2), precum și instalații radar critice. Distrugerea sistemului Pantsir-S1 este notabilă, deoarece acesta combină un radar de urmărire cu tunuri automate duble de 30 mm și 12 rachete sol-aer, fiind proiectat special pentru a intercepta dronele și avioanele care zboară la joasă altitudine. Scoaterea din uz a acestor sisteme creează culoare de zbor sigure pentru dronele ucrainene, permițându-le să pătrundă mai adânc în teritoriul controlat de inamic.

Succesul ucrainean nu s-a limitat doar la distrugerea lansatoarelor, ci a vizat și logistica din spatele acestora, susține United24Media. În cazul sistemului Tor-M2, atacul a eliminat și vehiculul de transport-încărcare (TZM) asociat. Această pierdere este la fel de dureroasă ca și distrugerea radarului propriu-zis, deoarece dezactivează capacitatea bateriei antiaeriene de a se reîncărca rapid în condiții de luptă, limitându-i drastic sustenabilitatea pe câmpul de luptă. Tor-M2, echipat cu rachete îmbunătățite 9M338 și un radar capabil să detecteze ținte stealth, reprezenta o piesă de rezistență în apărarea trupelor terestre rusești.

Pe lângă sistemele cinetice, ucrainenii au lovit și „ochii” electronici ai armatei ruse. Au fost distruse componenta RLM-ME a complexului radar Nebo-M, vitală pentru detectarea la joasă altitudine, și radarul mobil tricoordonat „Protivnik-GE”. Aceste sisteme avansate erau responsabile pentru urmărirea țintelor și furnizarea datelor de tragere pentru aviația de vânătoare și sistemele de rachete. Pierderea lor creează breșe semnificative în umbrela de protecție a Rusiei, facilitând viitoarele incursiuni ucrainene.

Aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă, Serviciul de Securitate al Ucrainei raportând anterior că forțele sale speciale au distrus sau dezactivat active de apărare aeriană rusești în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari doar în prima parte a anului 2025. Această sumă colosală include sisteme S-300, S-400 și radare de ultimă generație, demonstrând că războiul modern nu se câștigă doar prin ocuparea teritoriului, ci și prin epuizarea economică și tehnologică a adversarului.