Volodimir Zelenski: Administrația Trump urmărește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina până în iunie

Volodimir Zelenski: Administrația Trump urmărește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina până în iunie
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că administrația președintelui american Donald Trump dorește ca Ucraina și Rusia să găsească o soluție pentru a încheia războiul până în luna iunie, potrivit agenției EFE.

Volodomir Zelenski susține că Trump vrea încheierea războiului Ucraina-Rusia până în vară

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că administrația președintelui american Donald Trump își propune ca războiul dintre Ucraina și Rusia să se încheie până în luna iunie și că va face tot posibilul pentru a se asigura că acest lucru se va întâmpla, transmite agenția Ukrinform.

Zelenski a explicat că americanii propun ca părțile să finalizeze conflictul în această vară și că probabil vor exercita presiuni asupra părților implicate, menționând că problemele interne ale Statelor Unite au un impact și vor fi tot mai relevante pentru agenda lor.

Legătura dintre alegerile din SUA și negocierile de pace

Zelenski a făcut aluzie la alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, programate pe 3 noiembrie, precizând că voturile pentru Congres și pentru 35 de mandate din Senat vor fi mai importante pentru politicienii americani decât chestiunile internaționale, deși administrația Trump își propune să încheie războiul până în iunie.

Donald Trump

Sursa foto: Donald Trump/Facebook

Acesta a indicat că Ucraina a prezentat deja reprezentanților SUA un plan de pace etapizat, menționând pașii care trebuie urmați de fiecare parte și că, dacă Rusia este pregătită să pună capăt conflictului, este esențial să se stabilească termenii, fără a oferi însă detalii suplimentare despre etapizare.

Garanțiile de securitate și negocierile internaționale, esențiale pentru încheierea războiului

Washingtonul a propus ca Ucraina și Rusia să se întâlnească la Miami, iar Kievul a fost de acord, subliniind că garanțiile de securitate trebuie semnate înaintea oricăror alte documente. Problemele legate de concesiile teritoriale rămân dificile, iar ultima rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA a avut ca rezultat concret doar un schimb de prizonieri.

Zelenski a mai declarat că serviciile de informații i-au arătat un document privind un posibil acord economic între Rusia și Statele Unite, evaluat la 12 trilioane de dolari, și a precizat că orice înțelegere bilaterală nu poate contrazice legislația și Constituția Ucrainei și nu poate fi discutată fără participarea țării sale.

Zelenski: Nicio înțelegere privind Donbasul și centrala Zaporojie după negocierile de la Abu Dhabi

Volodimir Zelenski a declarat că ultima rundă de negocieri de la Abu Dhabi între Ucraina, Rusia și Statele Unite nu a dus la progrese privind Donbasul și centrala nucleară Zaporojie. El a precizat că Lugansk este aproape complet ocupat de Rusia, iar în Donețk trupele ruse dețin puțin peste 75% din teritoriu, iar poziția Ucrainei rămâne fermă.

Zelenski a subliniat că nu s-a ajuns la un acord nici cu privire la propunerea SUA de creare a unei zone de liber schimb în estul Ucrainei și că problema centralei Zaporojie trebuie soluționată de toate părțile implicate.

