Zelenski speră că Statele Unite vor sprijini reducerea atacurilor rusești. Urmează noi negocieri la Abu Dhabi

Ucraina se bazează pe implicarea SUA pentru a reduce tensiunile în conflict, a afirmat președintele Volodimir Zelenski în discursul său de seară. Următoarele negocieri trilaterale sunt programate în această săptămână, la Abu Dhabi, potrivit Ukrainska Pravda.

El a adăugat că sprijinul american este esențial pentru ca măsurile de securitate și dialogul diplomatic să aibă efect.

„Sperăm că SUA vor fi la fel de active, în special în ceea ce privește măsurile de dezescaladare, cum ar fi reducerea numărului de atacuri. Mult depinde de ceea ce vor reuși să facă SUA, pentru ca poporul nostru să aibă încredere atât în proces, cât și în rezultate, fără niciun dubiu”, a spus Zelenski.

Negocierile trilaterale, inițial programate pentru duminică, vor avea loc miercuri și joi, după ce întâlnirea a fost amânată, posibil din cauza tensiunilor dintre SUA și Iran, conform Al Jazeera.

Președintele ucrainean a anunțat că va avea o întâlnire cu Rustem Umierov, șeful delegației Ucrainei și secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, pentru a pregăti negocierile.

„Tocmai am vorbit cu Rustem Umierov. Am programată o întâlnire, mâine (n.r. – luni) pentru a conveni asupra cadrului reuniunii și a pregăti totul. Luni seara, echipa noastră va fi deja în drum spre negocieri”, a explicat Zelenski.

El a adăugat că politica externă a Ucrainei va fi intensă în perioada următoare.

„Mulți lideri din diferite țări ne sunt alături în acest proces, în sprijinul Ucrainei, și ne coordonăm practic în fiecare zi. În februarie, activitatea noastră de politică externă va fi destul de intensă, iar începând de mâine vom fi angajați în contacte și întâlniri”, a mai spus președintele.

Recent, Donald Trump i-a cerut lui Vladimir Putin să evite atacarea infrastructurii critice a Ucrainei pentru o săptămână. Kievul a confirmat că Putin a primit solicitarea, iar Zelenski a afirmat că, într-adevăr, nu au mai fost atacuri asupra infrastructurii critice, deși alte ținte au continuat să fie vizate.

Într-un exemplu tragic, duminică, 15 mineri au murit și 7 au fost răniți după ce autobuzul în care se aflau a fost lovit de o dronă, în regiunea Dnipropetrovsk. Drona, de tip Shahed, a fost controlată de la distanță, potrivit unui expert guvernamental.

Sâmbătă, două magazine de cartier și mai multe case din regiunea Harkov au fost lovite într-un atac cu drone. În urma incidentului, magazinele au luat foc, iar trei civili au fost răniți.

În paralel, la Miami, au avut loc negocieri bilaterale între delegația SUA și trimisul special al Rusiei, Kirill Dmitriev. Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, a caracterizat discuțiile drept „productive și constructive”, lăudând activitatea delegației Rusiei.