Războiul din Ucraina intră într-o fază critică. Mark Hertling, fost comandant al Armatei SUA în Europa: „Atacurile Rusiei se concentrează pe civili”

Situația externă este în continuare tensionată. Experții internaționați continuă să analizeze diferite contexte care influențează stabilitatea globală.

În cadrul unui nou episod al podcastului „Commandpost”, difuzat pe canalul de Youtube „The Bulwark”, Mark Hertling, soldat american în retragere și fost comandant al Armatei SUA în Europa, a dezbătut subiecte de actualitate alături de Bill Kristol, editor al podcastului. Discuția s-a axat pe consecințele politicilor externe americane asupra alianțelor internaționale și stabilității globale. Accentul a fost pus în special pe războiul din Ucraina și impactul acțiunilor administrației Trump asupra NATO.

De asemenea, pe agenda de discuții s-au mai regăsit și alte problematici: obsesia lu Trump pentru Groenlanda, obiectivele lui Vladimir Putin cu privire la destabilizarea forțelor internaționale, situația actuală a NATO și importanța Chinei ca aliat strategic.

Potrivit experților, războiul din Ucraina este considerat cel mai mare conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial. „Au trecut deja patru ani. Este cel mai mare conflict care are loc în prezent, cu națiuni puternice și arme nucleare. Conflictul dintre Ucraina și Rusia se află pe locul cinci în topul subiectelor de discuție. Începe să scadă în popularitate, dar situația trebuie urmărită”, spune Bill Kristol.

Deși Rusia a înregistrat progrese teritoriale limitate pe front, a adoptat o nouă abordare, lansând atacuri masive cu drone și rachete balistice asupra infrastructurii energetice ucrainene. „Am primit un mesaj de la un bun prieten din Ucraina în care mi-a prezentat situația actuală de pe front. El a insistat pe ideea de targetarea civililor. Am tot spus că Rusia a fost acuzată de peste 12.000 de crime de război, dar este mai mult de povestit aici. Mesajul pe care l-am primit nu vorbea despre linii pe o hartă sau cât de mult din teritoriu a cucerit fiecare forță. Dar, era vorba despre curent, căldură și frică. Rusia nu a reușit să cucerească mult teritoriu în prima linie, ci a lăsat Ucraina destul de mult timp în beznă. Rusia a adoptat o nouă strategie cu privire la atacuri. Lansează în continuare atacuri masive cu drone în încercarea de a scădea capacitatea defensivă a Ucrainei. Totuși, în prezent, au inclus și rachetele balistice în joc pentru a distruge și ultima fărâmă de infrastructură energetică. Atacurile Rusiei se concentrează pe civili”, explică fostul comandant al Armatei SUA în Europa.

La temperaturi scăzute, lipsa căldurii, a apei, a salubrizării și a accesului la hrană duce la suferință imensă și la un număr mare de victime civile. Kievul a suferit întreruperi complete de curent pe timp de noapte de mai multe ori în ultima perioadă. „Atacurile se focusează pe stații și noduri de distribuție de-a lungul teritoriului ucrainean. Astfel, creează un colaps pentru marile orașe. Un raport recent a descris atacuri cu un mix de drone și rachete balistice în timpul acestor perioade cu temperaturi extrem de scăzute, pe care orașe precum Kiev le experimentează. În Ucraina, este așteptat un nou val de aer polar. Astfel, fără curent, fără căldură, fără apă, fără posibilitatea de a găti mâncare, înseamnă condiții greu de suportat, dar și apariția bolilor”, a precizat Mark Hertling în cadrul podcastului.

Potrivit experților, lipsa de sprijin din partea SUA este percepută ca fiind o încurajare pentru acțiunile lui Putin. „În primul rând, Rusia continuă să piardă forțe, pentru că împing soldații în ceea ce ei numesc <carne de tun> și ajung să sufere din punct de vedere al numărului de victime. Și Ucraina este la fel. Dar, civilii din Ucraina ajung să sufere cel mai mult pentru că experimentează condiții groaznice de trai, cu o iarnă grea, fără curent sau electricitate. Sunt mulți experți care spun că economia Rusiei este la capătul puterilor și scade considerabil. Totul pentru ei este legat de vânzarea de petrol, pe care îl vând cu 25 de dolari per baril. Când te gândești la acest lucru, vedem că Europa ia măsuri. Dar, partenerul principal care a fost alături de Ucraina de la începutul războiului, SUA, face pași înapoi. Această situația nu va ajuta în suprimarea puterii lui Putin în viitorul apropiat”, spune expertul.

UE a promis că va oferi Ucrainei 90 de miliarde de dolari pentru perioada 2026-2027, dar această sumă este considerată insuficientă fără contribuția Statelor Unite. „Sunt mulți factori care joacă un rol important. Este vorba despre pachetele cu împrumuturi din partea UE de 90 de miliarde de dolari. Dacă suntem sinceri, această sumă nu este suficientă. Sunt mulți bani, dar când elimini contribuția SUA, bugetul de război este mic.

Încep să apară discuții și contradicții europene cu privire la procurarea echipamentului. Franța vrea să prioritizeze industria de apărare europeană, iar alți jucători vor ca Ucraina să aibă flexibilitate și să-și poată procura armamentul de oriunde dorește. Există contracte cu companii publice și private. Așa au apărut și cazuri de corupție în interiorul Ucrainei. Zelenski va demite un membru al Parlamentului din această cauză. Poate Europa să susțină efortul Ucrainei? Eu cred că da, dar ar fi fost de mare ajutor implicarea SUA”, afirmă Hertling.

Mark Phillip Hertling este un general-locotenent în rezervă al Armatei Statelor Unite, cu o carieră militară extinsă și diversificată. În perioada martie 2011 și noiembrie 2012, a deținut funcția de general comandant al Armatei Statelor Unite pentru Europa și al Armatei a Șaptea, având responsabilități majore în coordonarea forțelor americane de pe continent. De-a lungul carierei sale militare, Hertling a activat în poziții precum trupele blindate, cavaleria, operațiuni și instruire, ajungând să comande structuri de toate nivelurile, de la pluton până la armată. Acesta a comandat Divizia 1 Blindată și Forța Operativă de Fier/Divizia Multinațională Nord din Irak în timpul creșterii numărului de trupe din 2007-2008.