Vladimir Putin, invitat de Trump să facă parte din „Consiliul Păcii” în Gaza

Președintele rus Vladimir Putin a fost invitat să se alăture Consiliului Păcii pentru Fâșia Gaza, creat de președintele american Donald Trump, anunță Kremlinul luni, potrivit AFP.

Președintele rus Vladimir Putin a primit, pe canale diplomatice, o invitație să intre în alcătuirea Consiliului Păcii, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un briefing la care AFP a participat.

Rusia intenționează să clarifice „toate nuanțele” acestei propuneri cu autoritățile de la Washington, a precizat Peskov, fără a oferi detalii suplimentare despre pașii următori.

Kremlinul analizează în prezent invitația și „speră să obțină mai multe detalii de la partea americană”, a declarat Dmitri Peskov, relatează CNN. Consiliul, prezidat de Donald Trump, reprezintă o etapă-cheie a unui plan american susținut de ONU pentru demilitarizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, afectată de doi ani de război între Israel și mișcarea islamistă palestiniană Hamas.

Consiliul include, între alții, fostul premier britanic Tony Blair, premierul canadian Mark Carney și secretarul de Stat Marco Rubio, a anunțat Donald Trump în weekend. Președinții turc Recep Tayyip Erdogan, argentinian Javier Milei și egiptean Abdel Fattah el-Sisi au primit invitații, au precizat birourile lor.

România se numără printre aproximativ 60 de state invitate să participe la proiectul „Board of Peace”, conceput pentru sprijinirea soluționării conflictelor globale, începând cu Gaza. Statutul de membru permanent presupune plata unei taxe de un miliard de dolari, iar restul statelor ar avea mandate limitate la trei ani, conform documentelor consultate de Reuters.

Invitațiile au început să fie trimise sâmbătă în capitalele europene, Ungaria fiind singura țară care a acceptat imediat. Multe state nu au făcut declarații clare, iar oficiali sub protecția anonimatului au ridicat întrebări privind compatibilitatea proiectului cu ONU, avertizând asupra posibilei slăbiri a rolului instituțiilor internaționale existente.