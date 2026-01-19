UE pregătește tarife de 93 de miliarde de euro împotriva SUA. Criza Groenlandei tensionează relațiile transatlantice

Statele membre ale Uniunii Europene analizează introducerea unor tarife comerciale în valoare de până la 93 de miliarde de euro împotriva Statelor Unite sau limitarea accesului companiilor americane pe piața comunitară, ca răspuns la tarifele impuse de Donald Trump țărilor care se opun planului său de preluare a Groenlandei, potrivit Financial Times.

Potrivit unor oficiali implicați în discuții, pachetul de măsuri de represalii este gândit pentru a oferi liderilor europeni instrumente de negociere înaintea întâlnirilor decisive cu președintele SUA, programate în această săptămână la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Obiectivul principal este identificarea unei soluții de compromis care să prevină o ruptură profundă în alianța militară occidentală, un scenariu descris de oficiali drept o amenințare existențială pentru securitatea Europei.

Lista produselor vizate de tarife a fost întocmită anul trecut, însă aplicarea sa a fost suspendată până la 6 februarie, pentru a evita declanșarea unui conflict comercial major. Reactivarea acestei liste a fost discutată duminică de cei 27 de ambasadori ai UE, alături de așa-numitul instrument anti-coerciție (ACI), care poate restricționa accesul companiilor americane pe piața internă a blocului comunitar.

Discuțiile au avut loc pe fondul intensificării dezbaterilor privind modul de răspuns la amenințarea președintelui SUA de a introduce tarife punitive.

Trump, care a cerut Danemarcei acordul pentru preluarea controlului asupra Groenlandei, a anunțat sâmbătă seara că intenționează să impună, până la 1 februarie, tarife de 10% asupra bunurilor provenite din Regatul Unit, Norvegia și șase state membre ale UE care au trimis trupe pe insula arctică pentru un exercițiu militar desfășurat în această săptămână.

„Există instrumente clare de represalii dacă acest lucru continuă… [Trump] folosește metode pur mafiote”, a declarat un diplomat european la curent cu discuțiile. „În același timp, vrem să cerem public calm și să-i oferim o cale de retragere.”

Franța a cerut ca UE să răspundă prin activarea instrumentului anti-coerciție, care nu a mai fost utilizat de la adoptarea sa în 2023. ACI prevede inclusiv restricții asupra investițiilor și poate limita exporturile de servicii, inclusiv cele ale marilor companii americane din sectorul Big Tech.

Parisul și Berlinul își coordonează pozițiile, miniștrii de finanțe ai celor două țări urmând să se întâlnească luni la Berlin, înainte de o reuniune cu omologii europeni la Bruxelles, a declarat un consilier al ministerului francez. „Subiectul va trebui abordat și cu toți partenerii G7, sub președinția Franței”, a adăugat acesta.

Deși mai multe state membre ale UE și-au exprimat sprijinul pentru analizarea utilizării ACI împotriva SUA, majoritatea au cerut dialog cu Trump înainte de lansarea unor amenințări directe cu represalii, potrivit unor diplomați citați de Financial Times. „Trebuie să reducem tensiunea”, a spus un al doilea diplomat al UE.

Ca prim pas concret, principalele grupuri politice din Parlamentul European au anunțat că vor amâna un vot planificat asupra unor măsuri care ar fi redus tarifele UE pentru bunurile americane, în cadrul unui acord comercial adoptat anul trecut.

Trump, care va participa la forumul din Elveția miercuri și joi, urmează să aibă discuții private cu lideri europeni, inclusiv cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe lângă participarea la o dezbatere mai amplă între statele occidentale care sprijină Ucraina.

„Vrem să cooperăm și nu noi suntem cei care caută conflictul”, a declarat Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei.

Consilierii pentru securitate națională din țările occidentale se vor reuni luni după-amiază la Davos. Deși agenda inițială viza Ucraina și negocierile de pace pentru încheierea invaziei ruse, aceasta a fost modificată pentru a include și criza legată de Groenlanda, au precizat doi oficiali familiarizați cu pregătirile. Ministerul elvețian de externe a anunțat că „nu va comenta participanții sau subiectele”.

Amenințările lui Trump „justifică cu siguranță utilizarea ACI, deoarece reprezintă un caz clasic de coerciție”, a declarat un al treilea oficial european. „Dar trebuie să folosim timpul până la 1 februarie pentru a vedea dacă Trump este interesat de o ieșire onorabilă din această situație”, a adăugat acesta, subliniind că multe vor depinde de discuțiile de la Davos.

Oficiali europeni au afirmat că speră ca perspectiva represaliilor să crească presiunea bipartizană din SUA asupra lui Trump și să ducă la retragerea promisiunii privind tarifele.

„Este deja o situație care nu mai permite compromisuri, pentru că nu putem ceda Groenlanda”, a spus un al patrulea oficial european. „Și americanii raționali știu că el tocmai a deschis Cutia Pandorei.”

Ursula von der Leyen a declarat duminică că Europa va „rămâne fermă în angajamentul nostru de a apăra suveranitatea Groenlandei și a Regatului Danemarcei. Ne vom proteja întotdeauna interesele economice și de securitate strategice”.

În schimb, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a susținut că Europa este prea slabă pentru a garanta securitatea Groenlandei și a refuzat să renunțe la cererea SUA de a prelua controlul asupra insulei. „Președintele consideră că securitatea sporită nu este posibilă fără ca Groenlanda să facă parte din Statele Unite”, a declarat el pentru NBC News.

Potrivit unui oficial la curent cu planurile, liderii UE se pregătesc să se reunească joi într-o ședință de urgență pentru a discuta criza. Președintele Consiliului European, António Costa, a confirmat duminică seara convocarea reuniunii.

„Având în vedere importanța evoluțiilor recente și pentru a consolida coordonarea, am decis să convoac o reuniune extraordinară a Consiliului European în zilele următoare”, a declarat Costa, subliniind că UE este pregătită „să se apere împotriva oricărei forme de coerciție”.