Trump amenință Europa cu tarife dure. Liderii UE se reunesc în grabă la Bruxelles

Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc duminică seară, la Bruxelles, într-o ședință de urgență, pe fondul anunțurilor făcute de președintele Statelor Unite privind impunerea unor noi taxe vamale asupra importurilor din mai multe țări europene, potrivit agenției Reuters.

Discuțiile au loc într-un context tensionat, generat de poziția unor state europene față de Groenlanda și de reacțiile Washingtonului la acest subiect.

Întâlnirea a fost convocată de Cipru, stat care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele șase luni.

Reuniunea este programată să înceapă la ora 18.00, ora României, și are ca obiectiv analizarea situației create și identificarea unui răspuns comun al Uniunii Europene la măsurile comerciale anunțate de administrația americană.

Decizia convocării acestei ședințe vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă introducerea unor tarife vamale suplimentare asupra importurilor din mai multe state europene. Măsura este legată de poziția acestor țări față de Groenlanda și de opoziția exprimată față de planurile avansate de liderul de la Washington.

Conform declarațiilor făcute publice, noile taxe vamale ar urma să intre în vigoare de la 1 februarie și să fie stabilite la un nivel suplimentar de 10%. De asemenea, președintele SUA a precizat că aceste tarife ar putea crește până la 25% începând cu 1 iunie, în cazul în care nu va fi atins un acord.

Printre țările europene vizate de noile măsuri comerciale se numără Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda. Aceste state sunt acuzate de administrația americană că se opun planului privind Groenlanda.

Într-o postare publicată pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a invocat argumente legate de „securitatea națională” și a susținut că desfășurarea de trupe europene în Groenlanda ar reprezenta „o situație foarte periculoasă pentru siguranța planetei”.

Anunțurile făcute de liderul de la Casa Albă au generat reacții din partea mai multor oficiali europeni. Premierul britanic Keir Starmer a declarat că amenințările privind tarifele sunt „complet greșite”.

„Poziția noastră privind Groenlanda este foarte clară: face parte din Regatul Danemarcei, iar viitorul său este o decizie a groenlandezilor și a danezilor”, a afirmat Starmer. El a adăugat că „aplicarea de tarife aliaților pentru securitatea colectivă a NATO este complet greșită”.

Și președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat la anunțurile Washingtonului. „Astfel de măsuri nu își au locul în relațiile internaționale. Europa va răspunde unitar și coordonat dacă aceste tarife vor fi confirmate”, a declarat liderul francez, care a calificat tarifele drept „inacceptabile”.

De la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat asupra posibilelor efecte ale măsurilor anunțate de Statele Unite.

„Tarifele vamale ar submina relațiile transatlantice”, a declarat șefa Executivului european, subliniind importanța dialogului și a unei reacții coordonate la nivelul Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii de duminică seară, ambasadorii statelor membre urmează să analizeze aceste evoluții și să discute opțiunile disponibile pentru un răspuns comun al Uniunii Europene.