International

UE și Mercosur au semnat acordul istoric. S-au finalizat 26 de ani de negocieri

Comentează știrea
UE și Mercosur au semnat acordul istoric. S-au finalizat 26 de ani de negocieriSursa foto: Arhivă/EVZ
Din cuprinsul articolului

Uniunea Europeană şi Mercosur au semnat, azi, la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial de referință. Înțelegerea marchează finalul a 26 de ani de negocieri între cele două entități şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global, conform AFP.

Negocierile au debutat în 1999 între Uniunea Europeană şi ţările fondatoare Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay). Majoritatea statelor europene l-au susţinut recent, în ciuda opoziţiei venite din partea mai multor ţări, inclusiv a Franţei.

Negocierile dintre Uniunea Europeană și Mercosur au început încă din 1999, însă acordul final a fost semnat în 2019 și urmează să fie ratificat de parlamentele statelor membre. (sursă foto: European Newsroom)

Negocierile dintre Uniunea Europeană și Mercosur au început încă din 1999, însă acordul final a fost semnat în 2019 și urmează să fie ratificat de parlamentele statelor membre. (sursă foto: European Newsroom)

UE și Mercosur au semnat acordul istoric. S-au finalizat 25 de ani de negocieri

„Alegem un comerţ echitabil în locul tarifelor vamale, un parteneriat productiv pe termen lung în locul izolării. Şi mai presus de toate, intenţionăm să aducem beneficii concrete şi tangibile cetăţenilor şi companiilor noastre”, a spus preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu puțin timp înainte de-a semna înțelegerea.

„Acesta este un semnal clar în favoarea comerţului internaţional într-un context de tensiuni”, a declarat și preşedintele Paraguayului, Santiago Pena, a cărui ţară deţine preşedinţia prin rotaţie a Mercosur.

Sportul vs. realitatea. De ce doar 30% dintre români continuă mersul la sală după luna ianuarie
Sportul vs. realitatea. De ce doar 30% dintre români continuă mersul la sală după luna ianuarie
Faimă mondială, suflet frânt. Drumul unei artiste către tragedie
Faimă mondială, suflet frânt. Drumul unei artiste către tragedie

Ce prevede înțelegerea

Acest acord elimina tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale şi stimulează exporturile europene de automobile, utilaje, produse chimice, vinuri şi băuturi spirtoase. În schimb, facilitează accesul pe piaţa europeană pentru carnea, zahărul, orezul, mierea şi soia din America de Sud.

Parafarea acordului are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump a majorat numeroase taxe vamale în ultimul an.

Multe proteste în UE și America de Sud

Proteste importante împotriva acestui tratat au avut loc în mai multe ţări ale UE, în timp ce mari părţi ale societăţii civile din ţările Mercosur se opun şi ele acordului.

Tratatul a întâmpinat o fermă opoziție din parte fermierilor şi a crescătorilor de animale din mai multe ţări europene, care s-au mobilizat în demonstraţii puternice împotriva semnării sale, în Franţa, Polonia, Irlanda şi Belgia.

 

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:22 - Cină rapidă: Paste cu șuncă, ciuperci și sos cremos, gata în 15 minute
21:11 - Sportul vs. realitatea. De ce doar 30% dintre români continuă mersul la sală după luna ianuarie
20:57 - Faimă mondială, suflet frânt. Drumul unei artiste către tragedie
20:44 - Drepturile TV ale Mondialului de fotbal, un joc periculos, care poate ruina. De ce caută Antena 1 să vândă meciuri
20:40 - Donald Trump se răzbună pe opt țări europene. Taxe vamale pentru că s-au opus anexării Groenlandei
20:36 - Noi informații de la Poliție. Drona căzută în raionul Telenești este de model Gerbera

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale