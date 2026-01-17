UE și Mercosur au semnat acordul istoric. S-au finalizat 26 de ani de negocieri

Uniunea Europeană şi Mercosur au semnat, azi, la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial de referință. Înțelegerea marchează finalul a 26 de ani de negocieri între cele două entități şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global, conform AFP.

Negocierile au debutat în 1999 între Uniunea Europeană şi ţările fondatoare Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay). Majoritatea statelor europene l-au susţinut recent, în ciuda opoziţiei venite din partea mai multor ţări, inclusiv a Franţei.

„Alegem un comerţ echitabil în locul tarifelor vamale, un parteneriat productiv pe termen lung în locul izolării. Şi mai presus de toate, intenţionăm să aducem beneficii concrete şi tangibile cetăţenilor şi companiilor noastre”, a spus preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu puțin timp înainte de-a semna înțelegerea.

„Acesta este un semnal clar în favoarea comerţului internaţional într-un context de tensiuni”, a declarat și preşedintele Paraguayului, Santiago Pena, a cărui ţară deţine preşedinţia prin rotaţie a Mercosur.

Acest acord elimina tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale şi stimulează exporturile europene de automobile, utilaje, produse chimice, vinuri şi băuturi spirtoase. În schimb, facilitează accesul pe piaţa europeană pentru carnea, zahărul, orezul, mierea şi soia din America de Sud.

Parafarea acordului are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump a majorat numeroase taxe vamale în ultimul an.

Proteste importante împotriva acestui tratat au avut loc în mai multe ţări ale UE, în timp ce mari părţi ale societăţii civile din ţările Mercosur se opun şi ele acordului.

Tratatul a întâmpinat o fermă opoziție din parte fermierilor şi a crescătorilor de animale din mai multe ţări europene, care s-au mobilizat în demonstraţii puternice împotriva semnării sale, în Franţa, Polonia, Irlanda şi Belgia.