Risc sistemic. Avertismentul Uniunii Europene și efectele posibile asupra României

„Risc sistemic” este unul dintre termenii cei mai folosiți de instituțiile europene atunci când vorbesc despre stabilitatea financiară, dar rămâne, pentru publicul larg, un concept abstract. În realitate, riscul sistemic descrie situațiile în care o problemă apărută într-un sector sau într-o instituție se poate propaga rapid și poate afecta întreaga economie, nu doar un actor izolat.

În documentele oficiale ale Banca Centrală Europeană, riscul sistemic este descris ca posibilitatea ca disfuncționalitățile unui element din sistemul financiar să declanșeze efecte în lanț, cu impact asupra băncilor, piețelor, economiei reale și, implicit, asupra cetățenilor.

Cu alte cuvinte, nu este vorba despre falimentul unei singure bănci sau despre problemele unei singure companii, ci despre situații în care încrederea se prăbușește, lichiditatea dispare și blocajele se transmit rapid de la o instituție la alta.

Pentru Comisia Europeană, riscul sistemic nu apare doar din șocuri externe, ci și din acumularea unor dezechilibre interne. Deficite bugetare mari, datorii publice nesustenabile, reglementări slabe sau politici întârziate pot crea condițiile pentru apariția unui risc sistemic.

În evaluările economice ale statelor membre, Comisia avertizează constant că problemele ignorate ani la rând pot deveni, la un moment dat, imposibil de controlat fără intervenții dure.

Autoritatea Bancară Europeană folosește termenul de risc sistemic mai ales în contextul sectorului bancar. Potrivit EBA, riscul apare atunci când mai multe instituții financiare sunt expuse simultan la aceleași vulnerabilități, cum ar fi credite neperformante, scăderi bruște ale pieței imobiliare sau creșteri rapide ale dobânzilor.

În astfel de situații, dificultățile unei bănci pot afecta rapid alte bănci, fie prin legături directe, fie prin pierderea încrederii în întregul sistem.

În cazul României, instituțiile europene nu vorbesc despre un risc sistemic iminent, dar indică existența unor vulnerabilități care pot deveni problematice dacă sunt ignorate. Printre acestea se află dezechilibrele bugetare persistente, nivelul ridicat al deficitului, presiunea pe finanțele publice și expunerea populației la credite cu dobândă variabilă.

Aceste elemente nu reprezintă, individual, un risc sistemic, dar pot contribui la apariția unuia în condiții de șoc economic sau financiar.

Un exemplu des invocat în rapoartele europene este impactul creșterii ratelor dobânzilor. Atunci când costurile de finanțare cresc rapid, gospodăriile pot întâmpina dificultăți la plata creditelor, firmele pot reduce investițiile, iar băncile pot înregistra pierderi.

Dacă acest proces se extinde la scară largă, efectele nu mai sunt izolate, ci afectează consumul, ocuparea forței de muncă și stabilitatea financiară, ceea ce transformă o problemă punctuală într-un risc sistemic.

Instituțiile europene atrag atenția că riscul sistemic nu este limitat la bănci. În România, volatilitatea prețurilor la energie, combinată cu intervenții administrative bruște, poate crea presiuni asupra companiilor și bugetului de stat.

De asemenea, piața imobiliară este monitorizată atent. O corecție severă a prețurilor, combinată cu un nivel ridicat al creditării, ar putea afecta atât populația, cât și sectorul bancar.

Uniunea Europeană tratează riscul sistemic ca pe un fenomen care trebuie prevenit, nu gestionat după ce s-a produs. De aceea, BCE, Comisia Europeană și EBA folosesc rapoarte, teste de stres și avertismente publice pentru a semnala din timp acumularea dezechilibrelor.

Scopul nu este alarmarea populației, ci corectarea treptată a problemelor înainte ca acestea să devină imposibil de controlat.

Deși termenul pare tehnic, riscul sistemic are consecințe foarte concrete. El se poate traduce prin pierderea locurilor de muncă, scăderea veniturilor, blocarea creditării sau intervenții fiscale dure. Tocmai de aceea, instituțiile europene urmăresc cu atenție evoluțiile din fiecare stat membru, inclusiv din România.

În limbajul UE, riscul sistemic nu este un scenariu teoretic, ci o lecție extrasă din crizele trecute, atunci când problemele ignorate au ajuns să afecteze întreaga societate.