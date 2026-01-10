Cum arată riscul suveran în 2026 pe harta datoriilor publice și unde se situează România. De ce statele intră într-o zonă periculoasă

Datoria publică globală a intrat într-o nouă etapă, marcată de niveluri record, dezechilibre structurale și o fragmentare tot mai accentuată între statele considerate „sigure” și cele percepute ca vulnerabile.

După pandemie, crize energetice succesive și creșterea dobânzilor, anul 2026 se conturează drept un punct de inflexiune pentru finanțele publice, în care riscul suveran revine în prim-planul deciziilor economice și politice.

Datele publicate de International Monetary Fund, World Bank și Eurostat arată că lumea intră într-o perioadă în care sustenabilitatea datoriei devine mai importantă decât nivelul absolut al acesteia, iar diferențele dintre state se adâncesc rapid.

Potrivit celui mai recent Fiscal Monitor al FMI, datoria publică globală a depășit pragul de 93% din PIB-ul mondial și este așteptată să continue creșterea în absența unor ajustări fiscale majore. FMI avertizează că peste două treimi din statele lumii au un nivel al datoriei mai mare decât înainte de pandemie, iar traiectoria este ascendentă.

Această evoluție este rezultatul unui cumul de factori. Cheltuielile masive din perioada pandemiei, programele de sprijin pentru populație și companii, costurile tranziției energetice și majorarea cheltuielilor militare au împins bugetele publice într-o zonă de presiune permanentă. Creșterea dobânzilor, inițiată de băncile centrale pentru combaterea inflației, a amplificat costurile de finanțare, mai ales pentru statele cu ratinguri mai slabe.

În economiile dezvoltate, nivelul datoriei publice este ridicat, dar percepția de risc rămâne relativ controlată. FMI arată că state precum Statele Unite, Japonia sau Franța operează cu datorii care depășesc 100% din PIB, însă beneficiază de piețe financiare adânci și de acces constant la finanțare.

Cu toate acestea, raportul subliniază că sustenabilitatea nu este garantată pe termen lung. În lipsa unor reforme fiscale și structurale, presiunea dobânzilor ar putea limita capacitatea guvernelor de a reacționa la noi crize.

În Uniunea Europeană, datele Eurostat confirmă o divergență tot mai clară între statele din nucleul zonei euro și cele din periferie. În timp ce Germania sau Olanda mențin niveluri relativ moderate ale datoriei, alte state rămân expuse la șocuri financiare.

Pentru economiile emergente și statele din Europa de Est, riscul suveran este mai pronunțat. World Bank arată că multe dintre aceste țări se confruntă cu o combinație periculoasă: datorii în creștere, monede vulnerabile și spațiu fiscal limitat.

În Europa Centrală și de Est, creșterea cheltuielilor publice și încetinirea economiilor au dus la deteriorarea indicatorilor bugetari. În lipsa unor ajustări, aceste state riscă să intre într-un cerc vicios al împrumuturilor mai scumpe și al reducerii investițiilor publice.

Eurostat confirmă că, în mai multe state din regiune, datoria publică a crescut accelerat după 2020, iar deficitul bugetar rămâne persistent.

Cea mai gravă situație se regăsește în țările cu venituri mici și medii. Potrivit World Bank, peste 60% dintre aceste state sunt deja în situație de risc ridicat de supraîndatorare sau se află în incapacitate de plată.

Creșterea dobânzilor pe piețele internaționale a făcut refinanțarea extrem de costisitoare, iar multe guverne sunt nevoite să aleagă între plata datoriei și finanțarea serviciilor publice de bază. FMI avertizează că, în lipsa unor mecanisme eficiente de restructurare, crizele datoriilor ar putea deveni sistemice.

Risc suveran nu mai înseamnă doar probabilitatea de default. În 2026, investitorii evaluează un set mult mai complex de factori: stabilitatea politică, capacitatea administrativă, demografia, tranziția energetică și expunerea la șocuri geopolitice.

FMI subliniază că statele cu datorii moderate, dar cu instituții slabe, pot fi percepute ca mai riscante decât economii foarte îndatorate, dar stabile instituțional.

Această schimbare de paradigmă explică de ce unele țări reușesc să se împrumute relativ ieftin, în timp ce altele se confruntă cu creșteri rapide ale costurilor de finanțare, chiar și fără un nivel extrem al datoriei.

Noua hartă a datoriilor publice indică o lume fragmentată, în care diferențele dintre state se adâncesc. Economiile puternice câștigă timp, în timp ce statele vulnerabile sunt împinse spre ajustări dure, cu costuri sociale și politice semnificative.

IMF și World Bank avertizează că fără coordonare internațională și reforme fiscale credibile, riscul suveran ar putea redeveni un factor destabilizator global, comparabil cu crizele datoriilor din trecut.

România intră în 2026 într-o zonă de atenție sporită în ceea ce privește datoria publică și riscul suveran, nu prin niveluri extreme comparabile cu economiile foarte îndatorate, ci prin dinamica accelerată a deficitului bugetar și a costurilor de finanțare. Datele oficiale disponibile la nivel internațional indică o combinație de factori care amplifică vulnerabilitatea, chiar dacă nivelul datoriei rămâne, în termeni nominali, sub media Uniunii Europene.

Potrivit datelor consolidate raportate de Eurostat, datoria publică a României se situează sub pragul de 60% din PIB, limita de referință stabilită prin Tratatul de la Maastricht, însă traiectoria este clar ascendentă după anul 2020. Creșterea accelerată a cheltuielilor publice, combinată cu deficite bugetare persistente, a împins datoria într-o zonă care, deși încă gestionabilă, reduce rapid spațiul fiscal al statului.

Această evoluție este confirmată și de analiza Fondului Monetar Internațional, care plasează România în categoria statelor cu datorie moderată, dar cu riscuri în creștere legate de deficit și rigiditatea cheltuielilor.