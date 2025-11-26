Merz vorbește despre redresare economică. FMI recomandă reforme structurale urgente

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că există semne că economia Germaniei începe să se redreseze, după reformele istorice ale regulilor fiscale implementate mai devreme în acest an.

Totuși, Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că perspectivele pe termen mediu rămân limitate.

Germania rămâne singurul stat membru al grupului G7 care nu a înregistrat creștere economică în ultimii doi ani. Potrivit previziunilor FMI, creșterea pentru 2025 este estimată la doar 0,2%.

„Deși suntem la mijlocul și nu la sfârșitul agendei noastre, deși vânturile geoeconomice și geopolitice au devenit recent și mai aspre, există totuși semne ale unei inversări de tendință.” a afirmat Merz într-un discurs susținut în Bundestag, camera inferioară a parlamentului german.

Raportul FMI subliniază că cheltuielile crescute vor conduce la o accelerare graduală a investițiilor interne și a consumului, iar PIB-ul real ar urma să crească cu aproximativ 1,0% în 2026 și 1,5% în 2027.

În același timp, îmbătrânirea rapidă a populației și creșterea modestă a productivității vor începe să își facă simțite efectele pe termen mediu.

„Având în vedere că avem un nou guvern, acum este momentul să luăm măsuri decisive.” a declarat Kevin Fletcher, consilier în Departamentul European al FMI, în cadrul unei conferințe de presă.

Există percepția tot mai largă în rândul economiștilor, investitorilor și grupurilor de afaceri că reformele promise de guvern se desfășoară mai lent și sunt mai puțin cuprinzătoare decât se aștepta inițial.

În răspuns la aceste critici, Merz a promis în discursul său că va lucra „la nivel accelerat” pentru implementarea reformelor necesare.

FMI subliniază că spațiul fiscal disponibil trebuie folosit cu prudență pentru a stimula capacitatea productivă pe termen lung a economiei și să fie completat de reforme structurale favorabile creșterii.

Printre aceste măsuri se numără stimularea inovației și digitalizării, reducerea birocrației, diminuarea constrângerilor asupra forței de muncă și aprofundarea integrării economice europene.

„Unul dintre cele mai importante lucruri pe care Germania le poate face pentru a stimula creșterea economică este să preia un rol de lider în aprofundarea pieței unice a UE.” a spus Fletcher, argumentând că acest pas ar îmbunătăți productivitatea în Germania și ar stimula exporturile către restul Europei, cel mai important partener comercial al țării.

FMI estimează că deficitul bugetar al Germaniei se va lărgi până la aproximativ 4% din PIB până în 2027, iar datoria publică va ajunge la aproximativ 68% din PIB în același an.

Totuși, acest nivel rămâne cel mai scăzut dintre economiile G7.