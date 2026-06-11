Artista vizuală Loredana Popescu Tăriceanu face un pas important pe scena internațională, marcându-și debutul în spațiul cultural german prin expoziția personală „Liniștea Petalelor”. Evenimentul va fi găzduit de istoricul centru Altes Dampfbad din Baden-Baden, un spațiu de prestigiu situat într-un oraș inclus în patrimoniul UNESCO.

Vernisajul va avea loc sâmbătă, 13 iunie 2026, ora 16:00, în prezența artistei, iar publicul va putea admira lucrările până pe 26 iulie 2026.

Expoziția este curatoriată de Diana Dochia, fondatoarea Anaid Art Gallery, instituție care celebrează peste 20 de ani de activitate pe piața internațională de artă.

Expoziția „Liniștea Petalelor” propune o abordare inedită a motivului floral, transformând natura dintr-un subiect tradițional într-un câmp de experiment artistic. Loredana Popescu Tăriceanu explorează limitele transparenței și ale gestului pictural, stăpânind cu măiestrie dialogul dintre pigment și apă.

„Această «scriere cu apă» permite formelor să apară nu ca entități solide, ci ca evenimente cromatice suspendate, unde lumina este extrasă direct din puritatea albului hârtiei”, descriu organizatorii viziunea artistei.

Lucrările expuse creează un contrast vizual fascinant în cadrul Säulensaal (Sala Coloanelor) din Altes Dampfbad. Fluiditatea formelor vegetale se lovește de verticalitatea și sobrietatea coloanelor clasice, creând o punte între istoria locului și prospețimea viziunii contemporane. În spiritul efervescenței florale a orașului Baden-Baden, expoziția pare să prelungescă grădinile exterioare în spațiul de introspecție al galeriei.

Loredana Popescu Tăriceanu (n. 1977, Buzău) a parcurs un drum artistic complex, de la designul vestimentar, domeniu în care a debutat cu proiecte experimentale precum „Motor Atmosphere”, până la pictura de introspecție poetică.

Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, artista și-a consolidat stilul prin proiecte precum seria „Flower Lights”, impunându-se prin capacitatea de a reconcilia designul conceptual cu o sensibilitate plastică deosebită.

Cu ocazia vernisajului, artista va lansa o serie limitată de eșarfe cu imprimeuri create special după lucrările expuse, oferind vizitatorilor posibilitatea de a purta „artă” dincolo de spațiul galeriei.

Locație galerie de artă: Altes Dampfbad, Marktplatz 13, 76530 Baden-Baden. Program de vizitare: Marți – Vineri: 13:00 – 18:00. Sâmbătă – Duminică: 11:00 – 17:00. Intrarea este liberă.

Acest eveniment este organizat de Anaid Art Gallery, care continuă astfel programul său de promovare a artei contemporane românești în spațiul european, după consolidarea sediului din Baden-Baden în 2024 și lansarea programului de expoziții pop-up „It's time for Paris!”.