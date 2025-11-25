Personajele din funcțiile publice care nu sunt atinse de interzicerea cumului pensie - salariu

Proiectul de lege inițiat de Guvernul condus de Ilie Bolojan, care prevede interzicerea cumului salariului cu pensia are și excepții. Este vorba despre funcțiile ocupate prin numirea Parlamentului României sau cele desemnate de președintele României, cu avizul CSAT.

Printre cei care rămân „speciali” și care pot să cumuleze mai departe pensia specială cu salariul, chiar dacă acest act normativ devine lege, se numără și Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, care în prezent are o pensie de peste 5.000 de euro și un salariu de 18.000 de euro. În discuție mai intră și șefului Serviciului de Pază și Protecție (SPP), Lucian Pahonțu, conform cotidianul.ro.

persoanele alese în funcții publice; persoanele numite în funcție în instituțiile/autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului, ori a Camerelor reunite ale Parlamentului; persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe perioada exercitării mandatului; persoanele numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor CSAT.

Printre cei care se încadrează la aceste excepții sunt și șefi de instituții care încasează în prezent salarii de până la 18.000 de euro și pensii de peste 5.000 de euro. Astfel, prevederea potrivit căreia dacă ești pensionar special trebuie să renunți la 85% din pensia specială nu se aplică pentru:

Avocatul Poporului Consiliul Legislativ Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) Curtea de Conturi și Autoritatea de Audit Banca Națională a României (BNR) Serviciul Român de Informații (SRI) Serviciul de Informații Externe (SIE) Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) Consiliul Economic și Social (CES) Societatea Română de Radiodifuziune Societatea Română de Televiziune Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) Serviciul de Protecție și Pază (SPP) Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) Agenția Națională de Presă Agerpres Consiliul Statistic Național Comitetul pentru Finanțe Publice Locale Consiliul Fiscal Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, care în prezent are o pensie de 5.368 de euro pe lună și un salariu de 18.000 de euro pe lună; Florin Georgescu, viceguvernator BNR, care în prezent are o pensie de 4.200 de euro pe lună și un salariu de 15.200 de euro pe lună; Lucian Pahonuțu, directorul SPP, care în prezent are o pensie de aproximativ 5.000 de euro pe lună și un salariu de 5.900 de euro pe lună;

Printre cei care sunt exceptați de la prevederile acestui proiect de lege se numără președinții și vicepreședinții ANRE, ASF, dar și parlamentarii. Iată cât câștigă șefii ANCOM, ASF și ANRE în prezent:

Valeriu Zgonea, președintele ANCOM: 12.934 de euro pe lună; Alexandru Petrescu, președintele ASF: 12.000 de euro pe lună; Cristinel Mititelu, vicepreședintele ASF: 10.688 de euro pe lună; Daniel Armeanu, vicepreședintele ASF: 10.688 de euro pe lună; George Niculescu, președintele ANRE: 15.000 de euro pe lună; Gabriel Andronache, vicepreședintele ANRE: 13.090 euro pe lună;