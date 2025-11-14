Isărescu, cere „precauție” față de creșterea salariului minim. Ce spune despre cursul leu-euro și creșterea TVA

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat trebuie multă precauţie în legătură cu o posibilă majorare a salariului minim de anul viitor. „Şi înclin pe această precauţie. Dar decizia este politică. Mai mult de-atâta nu îmi permit să spun”, a precizat el.

Întrebat, cu ocazia prezentării raportului asupra inflației, dacă o eventuală majorare a salariului minim ar duce la o creștere a inflației, guvernatorul BNR a lăsat să se înțeleagă că răspunsul este afirmativ.

„Sunt precaut. Este o decizie politică. În esenţă, ministrul de Finanţe s-a exprimat foarte clar, spunând că trebuie să ne uităm şi la majorările din ultimii ani ale salariului minim, care au fost substanţiale. Deci, până în anul 2025.

Şi, pe de altă parte, eu înţeleg că impozitarea care s-a aplicat, fiind regresivă, îi afectează pe cei cu salariile, cu veniturile mici. Dar aici trebuie multă precauţie. Şi înclin pe această precauţie. Dar decizia este politică. Mai mult de-atâta nu îmi permit să spun”, a spus Isărescu.

Guvernatorul BNR susține că România și-a recâştigat destul de repede credibilitatea pe pieţele internaţionale, de pe care este nevoită să se împrumute masiv pentru a acoperi deficitul bugetar excesiv.

„Îmi permit să mai spun un lucru, apropo de discuţiile de revenire, de oprire, de nefuncţionare a pachetului actual: noi am recâştigat foarte greu, dar destul de repede, credibilitatea pieţelor internaţionale. Se poate pierde. Dacă facem paşi înapoi sau, să zic aşa, arătăm nehotărâre. Programul trebuie să continue, programul de corecţie, mă refer”, a afirmat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a mai spus, cu același prilej, că nu crede că se va majora din nou Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA), întrucât nu mai există motive pentru o astfel de măsură. Mai mult, spune Isărescu, o astfel de decizie i-ar afecta şi mai mult pe românii săraci.

„Eu nu cred că se va majora TVA-ul. Nu avem motive să-l majorăm. El este şi un impozit regresiv, ar afecta foarte mult păturile mai sărace. Dar, citind tot ce apare prin presă şi la unii analişti, se uită un singur lucru: că în prezent, cu numai trei luni de aplicare a acestui program: august, septembrie, octombrie, direcţia este chiar foarte bună faţă de datele reale, că toată lumea se uită la ceea ce fusese raportat”.

El a precizat că raportările anterioare cu privire la buget au fost „departe de realitate”.

„Raportările nu erau chiar solide. Erau făcute pe baza unui program bugetar care era uşor depărtat de realitate. Eu cred că termenul în care se fac judecăţi, că va trebui să mai facem, să mai dregem, termenul de trei luni este mult prea scurt ca să ne repezim să spunem: nu merge sau merge prost. Mai trebuie să mai aşteptăm câteva luni.

Direcţia în care funcţionează sau merge acest program este pozitivă şi veniturile, deci nu ar trebui numai să reducem cheltuielile la anul, vor creşte veniturile, pentru că o bună parte din veniturile anului 2025 s-au bazat pe un TVA redus, pe accize reduse şi aşa mai departe”, a mai spus Isărescu.

„M-aţi întrebat şi pe mine, că ne interesează bineînţeles, şi trebuie să vă spun că sprijinim programul guvernamental de corecţie cu toate forţele noastre, forţele noastre înţelegând apariţiile publice şi discuţiile pe care le avem cu finanţatorii internaţionali şi observăm o îmbunătăţire radicală a încrederii în programele României.

Acest lucru este bun, dar puteţi să aveţi discuţii mai detaliate cu Consiliul Fiscal, cu preşedintele actual al Consiliului Fiscal, cu preşedintele precedent, care este şi consilierul onorific al premierului. Eu salut ieşirile lor publice, care sunt şi profesioniste, şi echilibrate”, a mai spus oficialul BNR.

Isărescu spune clar că moneda euro nu are cum să mai coboare sub pragul de 5 lei. El a susținut și că, din vară, BNR aproape că nu a mai intervenit asupra cursului pentru că piaţa valutară este stabilă şi că nu sunt motive de a o tulbura.

„Nu are cum să mai coboare sub 5 lei. Am spus că exista o perioadă de relativă stabilitate a cursului, determinată, pe de o parte de intrările de capital, ca şi intrări de fonduri europene. Pot să fac o declaraţie pe care, de regulă, nu o fac şi nu o facem, nimeni la Banca Naţională, o să vă spun că din vară aproape că nu am mai intervenit. Am intervenit de câteva ori şi am cumpărat valută ca să putem menţine această relativă stabilitate”, a declarat guvernatorul BNR.

„Pieţele, piaţa monetară internă, pieţele externe, piaţa valutară sunt mulţumite cu actuala combinaţie de nivel al ratei dobânzii la lei, nivelul cursului de schimb, mişcările de capitaluri în şi afara Uniunii Europene. Nu avem de ce să tulburăm piaţa, să intrăm noi peste ea ca să îi facem ce? O lăsăm în pace. Dacă cineva v-ar întreba, în ultimele luni chiar avem un fel de free floating, în sensul de a nu interveni pe piaţă”, a încheiat Isărescu.