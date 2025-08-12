Economie Când va ieși România din criză. Estimările lui Mugur Isărescu







Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat că măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan au fost absolut necesare. Isărescu a mai spus, la prezentarea Raportul asupra inflaţiei, ediţia august 2025, că nu este convins că România se va încadra în ținta de deficit bugetar de 7% pentru acest an. Mai mult, guvernatorul BNR a previzionat că, potrivit „nazometrului” său, criza economică actuală ar putea dura aproximativ 12 luni, după care economia țării va reveni pe un trend de creștere.

„Mai trebuie continuate, dar măsurile fiscale care s-au luat sunt, cred eu, pas major. Trebuie continuat cu măsurile din etapa a doua, din etapa a treia și cu stabilitate politică. Avem nevoie de pace socială, de un anumit echilibru social.

Trebuie să ne înțelegem că erau măsuri absolut necesare și după cum ați văzut, cocoașa asta trece și după 12 luni România va reveni pe creștere economică și va fi o creștere mult mai sustenabilă, la fel cum s-a întâmplat și în 2010-2012. Avem nevoie de stabilitate, să avem o inflație relativ scăzută și o stabilitate fiscală, probabil că o renunțăm la zecile de excepții fiscale, pentru că ani de zile am tot redus, am tot redus taxe și impozite și am tot crescut cheltuielile”, a declarat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a mai spus că, în opinia sa, ținta de deficit bugetar de 7% nu va fi atinsă în acest an, chiar dacă măsurile de austeritate vor continua: „Nu sunt sigur că o să ne încadram în ținta de 7%, dar dacă tendința este de scădere a deficitului, atunci este un semnal foarte bun.

Măsurile acestea de reducere a cheltuielilor sunt mult mai greu de făcut decât să crești taxe și impozite. Este mult mai greu pentru că te lovești de tot felul de legi, de tot felul de prevederi și trebuie să găsești foarte multe soluții. Nu sunt pesimist, dar nu se vor face ușor aceste reforme. Eu zic că nu o să ajungem la un deficit de 7%, dar o să fie bine dacă suntem pe scădere și este foarte important să avem stabilitate politică”.

Referindu-se la situația economică curentă, Isărescu a spus că România nu se află în recesiune conform definiției oficiale, însă riscurile există în special din cauza evoluțiilor externe: „Nu, nu suntem în recesiune, cel puțin așa cum se definește recesiunea, dar există acest risc, dar deocamdată totul depinde de programul fiscal-bugetar. Pe partea monetară, cu refacerea rezervelor, lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ.

Riscul la noi este legat de factorul extern pentru că economia României depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă în Europa, iar acolo lucrurile nu arată bine deloc. Miza este creșterea absorbției din fondurile europene, iar atunci creșterea economică va fi în următoarele 12 luni o creștere între 0 și 1% și trebuie să vă spun că este pe bază de „nazometru”, nu avem prea multe date deocamdată”.