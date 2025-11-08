Românii au ajuns să trăiască pe credite. BNR transmite un semnal de alarmă din cauza fenomenului

Peste jumătate dintre creditele acordate în România în 2025 au fost pentru consum, nu pentru investiţii.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor primeşte plângeri tot mai numeroase privind împrumuturi şi contracte bancare, în timp ce Banca Naţională a României avertizează că dobânzile şi îndatorarea ar putea deveni povară pentru multe gospodării.

Datele publicate de Banca Naţională a României arată o evoluție rapidă a creditului pentru populaţie.

În raportul „Raport asupra stabilității financiare – iunie 2025”, instituția notează că în perioada aprilie 2024 – martie 2025 volumul creditului nou acordat populaţiei a crescut cu 41,7% (flux anualizat) faţă de intervalul precedent. Stocul total al datoriei populaţiei a ajuns la aproximativ 218 miliarde lei la finalul anului 2024, după o creştere de 9% faţă de decembrie 2023.

Creşterea reflectă în special apelul la credite pentru nevoi curente, nu pentru investiţii majore. Mulţi români au ridicat împrumuturi pentru plata facturilor, cumpărături de bază, datorii restante sau cheltuieli neprevăzute. Presa economică a descris fenomenul prin formula „românii trăiesc pe credit”.

Băncile anticipează că anul 2026 va continua cu o înăsprire a standardelor de creditare. Pe 6 noiembrie 2025, BNR anunță că instituțiile financiare vor fi mai prudente la acordarea creditelor de consum, din cauza riscurilor privind neperformanța și scăderea veniturilor populației.

BNR avertizează că evoluţia consumului alimentat de credit şi presiunea inflaţionistă sporesc vulnerabilitatea populației. Dacă dobânzile vor crește sau inflaţia rămâne ridicată, bugetele gospodăriilor dependente de împrumuturi vor fi primele afectate.

ANPC confirmă că plângerile privind creditele bancare sunt în creștere. În iulie 2023, instituţia anunţa că a primit 503 reclamaţii doar pe adresa spsf@anpc.ro, majoritatea legate de ratele la creditele ipotecare și creditele de consum.

ANPC a sancționat 19 bănci cu aproape 950.000 lei pentru practici comerciale înșelătoare în legătură cu modul de calcul al ratelor la credite. Presa a relatat că, în unele contracte, dobânda reprezenta până la 75% din valoarea ratei în primii ani, fapt contestat de autoritate ca practică ce împovăra excesiv debitorii.

Creșterea creditării aduce cu ea și un număr mai mare de executări silite. Deși rata creditelor neperformante pentru populație era sub 3% în martie 2025, conform aceluiași raport BNR, riscul se amplifică atunci când creditarea de consum este folosită pentru necesități imediate, nu pentru investiții.

Executorii judecătorești au raportat o creștere a cazurilor în mai multe județe, iar avocații specializați în litigii bancare susțin că tot mai mulți debitori cer reechilibrarea contractelor sau suspendarea executării în instanță.

Pentru o familie cu venituri medii, un credit de consum devine rapid împovărător. Rata lunară consumă o parte tot mai mare din venit, iar economiile aproape dispar.

Dacă veniturile scad sau cheltuielile cresc, capacitatea de plată se reduce. BNR subliniază explicit vulnerabilitatea gospodăriilor care nu au economii și avertizează, în raportul citat anterior, că resursele împrumutate au alimentat consumul curent la nivel mult mai mare decât în perioadele precedente.

Consumatorii care întâmpină astfel de probleme pot solicita consiliere financiară sau renegocierea creditului. ANPC recomandă verificarea atentă a contractelor, păstrarea notificărilor primite de la instituțiile de credit și sesizarea autorităților atunci când apar modificări neclare ale ratelor sau dobânzilor.

Perspectivele pentru anul următor sunt prudente. BNR estimează o scădere a inflației spre finalul lui 2026, însă recunoaște că populația este vulnerabilă la șocuri economice. Dacă impozitele locale cresc, facturile rămân ridicate și dobânzile urcă, cei care trăiesc pe credit pot ajunge în dificultate. Băncile au transmis că vor înăspri standardele de creditare în continuare, iar acest lucru va limita accesul la împrumuturi noi pentru debitorii cu risc mare.