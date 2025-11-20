Dr. Corneliu-Dan Blendea, premiat pentru inovație în recuperare medicală la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 a pus în lumină profesioniștii care schimbă sistemul medical din România prin proiecte cu impact real. Printre aceștia s-a numărat și Dr. Corneliu-Dan Blendea, Președinte al Societății Române de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie, premiat pentru inițierea unei rețele integrate de recuperare medicală la nivel național. Distincția a venit într-o seară dedicată excelenței, în care medicul a explicat, fără cosmetizări, de ce România are nevoie urgentă de infrastructură coerentă și acces egal la servicii de recuperare.

„Proiectul pe care l-am demarat în numele Societății Române de Recuperare medicină fizică și banologie, este un proiect realist care se adresează... situații actuale din România. O Românie împărțită în două, aproape egal. 9 milioane de locuitori, deci vreo 48% care locuiesc în mediul rural și restul de 52% în mediul urban.

Pentru mine, care coordonez și un sistem de... protecția al persoanelor cu dizabilități din România și am trecut... foarte mult prin mediul rural, ca să văd exact problemele cu care se confruntă. acea zonă. total defavorizată și total uitată de lume de multe ori, pentru că e jumătate din țară totuși. are un impact extraordinar de prost, de negativ asupra dezvoltării sănătății. Noi, cei aglutinați în jurul centrelor mari universitare, vedem medicina puțin altfel. Acolo oamenii o văd ca pe o minune cerească. Un medic de familie, dacă reușe să-l vadă o dată la o săptămână, nu mai vorbesc de farmacii, ambulanțe, dar mă refer la o situație reală din România pe care o cunoaștem și o vedem cu toți”, a declarat Dr. Corneliu-Dan Blendea în cadrul Galei Capital Performeri din Sănătate 2025.

Premiul acordat lui Dr. Blendea a plecat de la un proiect ambițios: construirea unei rețele integrate de recuperare medicală, care să lege centrele universitare, spitalele județene și stațiunile balneare. Gazda serii, Ileana Ilie, a subliniat încă din prezentarea nominalizării că este „o punte necesară între cercetare, practica clinică și potențialul balnear uriaș” al României — o infrastructură care poate repoziționa țara pe harta recuperării medicale moderne.

Momentul decernării a descris clar obiectivul proiectului: „Domnul doctor a inițiat un proiect amplu cu impact național. Construirea unei rețele integrate de recuperare medicală. Planul vizează colaborarea dintre centrele universitare, spitalele județene și stațiunile balneare ale României, o punte necesară între cercetare, practica clinică și potențialul balnear uriaș pe care îl avem. Este o viziune care poate repoziționa România pe harta recuperării medicale moderne.”

Urcând pe scenă, Dr. Blendea a început prin a mulțumi celor care au contribuit la această direcție:

„Mulțumesc! Bună seara tuturor! Mulțumesc încă o dată pentru invitație! Anul trecut eram pe poziția domnului Arecu Racovicianu, ofeream premii. Anul acesta mulțumesc publicației Capital și tuturor celor prezenți aici pentru încrederea acordată… Și bineînțeles, ca să repet… Cuvântul de bază, sunt onorat. Aș vrea să mulțumesc colegilor de la Universitatea Titu Maiorescu, domnului președinte, domnului rector și domnului decan, domnului prorector și colegelor care se află aici și care au asigurat prin Clinica Universitară de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov baza logistică, baza materială, dezvoltării infrastructurii umane.”

Înainte de a explica mecanismele proiectului, Dr. Blendea a trasat contextualizarea dură, dar necesară. România medicală este ruptă în două, iar recuperarea devine o nevoie structurală.

Medicul a vorbit și despre presiunea uriașă pusă pe segmentul de recuperare: „Avalanșa de boli cronice, avalanșa de accidente vasculare cerebrare, de probleme ortopedice medicale, de absolut orice natură… ne-a dus spre dezvoltarea segmentului de recuperare.”

În discurs a făcut referire și la implicațiile legislative: „Discuții au fost foarte multe, legislative, știm foarte bine… O parte din impactul pe care l-au avut legi nu tocmai bine venite pentru sistemul medical, în care am acordat o valoare mult mai mare decât era necesar unor alte categorii profesionale. Mă refer la discuțiile de anul trecut vis-a-vis de fizioterapie și de rolul fizioterapeutului.”

Cea mai aplicată parte a discursului a vizat lipsa de specialiști: „Problema lipsei medicilor de specialitate în mediul rural, dar și problema pregătirii uneori de slabă calitate a acestor medici, neexistând o posibilitate de specializare și o posibilitate de upgradare a cunoștințelor într-un mediu urban, universitar.”

De aici pornește ideea centrală a proiectului: „Ne-au făcut să considerăm că este necesară crearea unui sistem de telemedicină și aici mă refer la telerecuperare. Nu demult am fost prezent la o inițiativă legislativă la Parlamentul României vis-a-vis de telemedicina… Introducerea va trebui să înlocuiască în zonele defavorizate, într-adevăr, medicina tradițională cu care suntem obișnuiți”.

A urmat descrierea exactă a arhitecturii proiectului:

„Vrem să legăm absolut toate zonele în care există medici de recuperare, în care există policlinici, partea UAT-urilor, a primăriilor din localități defavorizate sau localități izolate. Stațiunile balneoclimaterice pe care poate le-am uitat și care reprezentau la un moment dat perla… la nivel de medicină balneară și medicină cu terapii naturiste. Să încercăm să aducem printr-un colaj al părții medicale tradiționale, a părții electronice a evoluției și a inteligenței artificiale chiar… medicina mai aproape și de cetățenii care nu beneficiază de această medicină.”

Discursul a integrat și experiența perioadei COVID:

„În perioada COVID-ului s-au putut face foarte multe lucruri… inclusiv partea de medicină de familie, partea de telemedicină, care a funcționat și chiar a fost finanțată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Orice proiect pe care venim, care nu are o finanțare serioasă în spate și agreată la nivel național… se va dilua, va intra în ambiguitate în timp.”

Dr. Corneliu-Dan Blendea și-a încheiat discursul cu unul dintre cele mai memorabile momente ale serii — citatul din Cimitirul Vesel: „Sunt multe zile fără de noroc, dar cea mai irosită dintre zile e ziua în care n-ai zâmbit deloc. Sau nimeni nu ți-a zâmbit, copile.”

Evenimentul a reunit medici, cercetători, cadre universitare și lideri din domeniul sănătății, într-un cadru care a evidențiat atât munca din spitalele publice și private, cât și rezultatele din universități, clinici, industria farmaceutică și sectorul echipamentelor medicale. Capital a recompensat performanța acestor profesioniști, subliniind contribuția lor esențială la modernizarea și progresul sistemului medical din România.