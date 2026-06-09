Înalta Curte de Casație și Justiție a decis strămutarea dosarului în care medicul ATI Dorel Săndesc fusese condamnat definitiv la un an și opt luni de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. Hotărârea pronunțată marți trimite cauza la Curtea de Apel Oradea și anulează efectele deciziei prin care apelul fusese respins la Timișoara.

Dosarul părea închis după ce Curtea de Apel Timișoara a respins ca tardiv apelul formulat de Dorel Săndesc și a menținut condamnarea pronunțată anterior. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis însă cererea de strămutare depusă de medic și a decis ca procesul să fie judecat de Curtea de Apel Oradea.

Potrivit avocatului Adrian Fanu Moca, solicitarea de strămutare fusese înregistrată înainte de pronunțarea hotărârii definitive de la Timișoara.

Controversa centrală a dosarului este legată de termenul în care a fost depus apelul. Documentele au fost expediate din localitatea Vršac, Serbia, chiar în ultima zi prevăzută de lege, însă au ajuns la Judecătoria Timișoara după expirarea termenului.

Judecătorii Curții de Apel Timișoara au apreciat că recipisa emisă de serviciul poștal din Serbia nu poate produce efectele juridice necesare pentru conservarea termenului procedural și au luat în calcul data primirii documentelor la instanță.

Interpretarea a fost contestată de avocați, care au susținut că legea face referire la „oficiul poștal”, fără a distinge între serviciile poștale din România și cele din alte state.

Deși termenul de prescripție a răspunderii penale este deja împlinit, avocatul medicului afirmă că obiectivul apărării este judecarea cauzei pe fond.

„Asta a fost intenția și la Timișoara, chiar dacă faptele sunt prescrise în acest moment”, a declarat avocatul Adrian Fanu Moca.

Declarația vine în contextul speculațiilor potrivit cărora trimiterea apelului din Serbia ar fi urmărit amânarea procedurilor până la intervenirea prescripției.

Apărarea a argumentat cererea de strămutare prin existența unei presiuni publice asupra instanței și prin modul în care s-a desfășurat judecata la Curtea de Apel Timișoara.

„Motivul a fost generat de presiunea care a fost făcută asupra magistraților, având în vedere articolele de presă care au fost publicate în perioada respectivă și care îl declarau vinovat pe clientul nostru. A fost și problema legată de modalitatea în care s-a desfășurat ședința de judecată în fața Curții de Apel Timișoara, care a relevat o directă părtinire și o inechitate procesuală prin invocarea acelei excepții privind tardivitatea apelului într-o modalitate neprevăzută de Codul de Procedură Penală”, a afirmat avocatul.

Acesta a subliniat că admiterea unei cereri de strămutare după pronunțarea unei hotărâri definitive reprezintă o situație rar întâlnită.

Cauza are la bază un accident rutier produs în a doua zi de Paște a anului 2018, în localitatea Giroc, județul Timiș. Potrivit anchetatorilor, Dorel Săndesc, aflat la volanul unui autoturism Jaguar, ar fi intrat într-o intersecție fără să acorde prioritate și a lovit o mașină în care se afla familia Marincu.

În urma impactului, Ofelia Marincu, în vârstă de 53 de ani, a suferit răni grave. Femeia a fost supusă unei intervenții chirurgicale și a rămas internată aproximativ nouă luni, însă ulterior a decedat din cauza complicațiilor medicale.

Prin decizia pronunțată de Înalta Curte, dosarul va fi reanalizat de Curtea de Apel Oradea, care va trebui să se pronunțe atât asupra aspectelor procedurale, cât și asupra argumentelor formulate în apel.