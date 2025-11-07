Vitalitas: primul centru de neurofeedback pentru seniori

Centrul de Excelență Vitalitas din Snagov a devenit primul centru rezidențial din România pentru seniori care implementează un program complet de neurofeedback, utilizând tehnologie de ultimă generație pentru analiza și antrenamentul cerebral al rezidenților săi.

Programul, coordonat de psihologul clinician și psihoterapeut Roxana Pănoiu, marchează o etapă inedită în domeniul îngrijirii cognitive și al creșterii calității vieții la vârsta a treia. În Europa și Statele Unite, astfel de programe există de ani buni, însă Vitalitas este primul centru premium din România care le integrează într-un cadru rezidențial.

Programul combină neuroștiința cu terapii personalizate și oferă fiecărui rezident șansa de a-și antrena creierul într-un mod similar cu sportul pentru corp.

Directorul general al centrului, Răzvan Rădescu, a explucat importanța acestui pas: „Am dorit ca Vitalitas să fie locul unde inovația și medicina se întâlnesc pentru a oferi o viață activă și demnă seniorilor. Neurofeedback-ul este un pas firesc în evoluția conceptului nostru de excelență și o investiție în calitatea vieții rezidenților noștri.”

Centrul de Excelență Vitalitas Snagov a fost construit în urma unei investiții de 23 de milioane de euro și oferă un model unic în România pentru îngrijirea premium a vârstnicilor. Complexul include servicii medicale complete, recuperare fizică și cognitivă, spații de wellness, gastronomie de calitate, camere moderne și zone de relaxare într-un mediu sigur și elegant.

„Vitalitas nu este doar un centru de îngrijire, ci o infrastructură socială și economică dedicată longevității active. Este o investiție în demnitate și calitatea vieții, aliniată standardelor europene”, precizează Rădescu.

Mai mult de 140 de specialiști – medici, psihologi, terapeuți și personal de îngrijire – lucrează împreună pentru a oferi suport 24/7, reabilitare post-operatorie, terapie cognitivă și sprijin emoțional. Implementarea neurofeedback-ului confirmă orientarea centrului către medicina longevității și îmbătrânirea activă, un domeniu în continuă expansiune la nivel mondial.

România se confruntă cu o populație tot mai îmbătrânită, cu peste 3,8 milioane de persoane peste 65 de ani. Nevoia de servicii medicale și rezidențiale de calitate este în creștere, iar conceptul Vitalitas se aliniază trendului european al „silver economy”, care pune accent pe sănătate, confort și tehnologie.

Planurile centrului prevăd extinderea rețelei la cinci noi locații, transformând brandul într-un reper național în domeniul îngrijirii premium pentru seniori.

Prin combinația de servicii de fizioterapie, hidrokinetoterapie, activități culturale, terapie cognitivă și neurofeedback, Vitalitas redefinește standardele pentru îngrijirea seniorilor în România.