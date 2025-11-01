Războiul ascuns pentru puterea tehnologică

Ați auzit, probabil, în ultimele luni tot mai des vorbindu-se despre „pământurile rare”. Ce sunt ele și unde se folosesc? Sunt întrebări firești pe care orice om de rând și le poate pune. Articolul de față își propune să lămurească o serie de aspecte legate de aceste resurse esențiale și de competiția globală pentru controlul lor.

Bătălia se poartă, în principal, între Statele Unite și China, dar și între Uniunea Europeană și China. Cine va câștiga și cine va pierde în această confruntare economică și strategică? Răspunsul vă aparține. Eu vă ofer, în continuare, informațiile pe care le-am adunat din diverse surse guvernamentale și analize internaționale.

În timp ce atenția lumii rămâne prinsă între războaie deschise, crize energetice și conflicte geopolitice, se desfășoară un alt tip de confruntare – una tăcută, globală și cu o miză uriașă: controlul asupra pământurilor rare. Această confruntare nu se poartă în tranșee, ci în mine, uzine obscure și laboratoare tehnologice. Nu mobilizează armate, ci guverne, corporații și servicii de informații. Nu folosește arme convenționale, ci contracte, sancțiuni și investiții strategice.

Iar între marii actori implicați, Statele Unite și China care se află în plin război economic pentru dominație strategică, pământurile rare sunt noul câmp de luptă. Deși ascunse sub un nume care nu spune nimic publicului larg și pe care abia le poți pronunța, pământurile rare sunt vitale pentru aproape orice tehnologie modernă. Ele se află în motoarele electrice, turbinele eoliene, telefoanele mobile, bateriile litiu-ion, dar și în sisteme militare precum rachetele ghidate, radarele stealth sau submarinele nucleare. În lipsa lor, armata SUA ar fi practic paralizată tehnologic

În ultimii ani, Pentagonul a început să pompeze finanțări în companii din Statele Unite și din țări aliate pentru a reconstrui un lanț de aprovizionare strategic, controlat militar, care să reducă dependența de China. Ceea ce inițial părea o problemă industrială a devenit rapid o prioritate de securitate națională. Așa a început războiul economic pentru pământurile rare – unul din cele mai importante, dar și mai puțin înțelese conflicte ale secolului XXI.

„Pământuri rare” sunt în fapt numele unui grup de 17 elemente chimice precum neodim, praseodim, disprosiu, itriu, lantan sau europiu. Ele nu sunt rare în sensul clasic – se găsesc în scoarța terestră – dar sunt extrem de greu de separat și rafinat la nivel industrial. Aici începe lupta. Aceste elemente au proprietăți magnetice și electronice unice, ceea ce le face indispensabile în tehnologiile militare.

Avionul invizibil F-35, considerat vârful tehnologic al forțelor aeriene americane, conține aproximativ 417 kilograme de pământuri rare integrate în sisteme de navigație, motoare și senzori. Sistemele de apărare antirachetă Patriot și THAAD, folosite inclusiv pentru protecția Europei, depind de ele pentru magnetroni și radare. Rachetele Tomahawk au magneți cu neodim în controlul direcțional al vectorului de tracțiune. Submarinele nucleare din clasa Virginia utilizează aliaje speciale cu samariu și gadoliniu pentru sistemele sonar. Aceste exemple arată clar: pământurile rare nu sunt doar o resursă industrială, ci o armă strategică. Fără ele, Statele Unite nu își pot produce tehnologia militară de care depinde întregul sistemul militar american și cel al NATO.

Deși Statele Unite conduc lumea în domeniul tehnologic și militar, există o vulnerabilitate strategică rar discutată public: peste 80% din capacitatea mondială de procesare a pământurilor rare se află în China. Iar acest lucru nu a apărut întâmplător. Beijingul a construit această dependență deliberat, printr-o strategie industrială derulată pe parcursul a trei decenii. Încă din anii ’90, China a înțeles potențialul strategic al pământurilor rare și a început să subvenționeze masiv extracția și procesarea lor, reducând prețurile până când concurența occidentală a fost eliminată. Mine și combinate de procesare din SUA, Canada și Europa au fost închise treptat pentru că nu mai puteau concura economic cu China.

Cele mai multe guverne occidentale au considerat această problemă drept una strict economică, nu de securitate națională. A fost o greșeală strategică. Astăzi, deși Statele Unite au propriile zăcăminte de pământuri rare – cum este mina Mountain Pass din California, cândva cea mai mare sursă mondială – ele depind totuși de China pentru procesare. Până acum câțiva ani, minereul brut extras în SUA era trimis în China pentru rafinare, apoi cumpărat înapoi de industria americană sub formă de magneți sau aliaje speciale, necesare pentru tehnologia militară. Pentagonul a numit oficial această situație „un risc inacceptabil pentru securitatea Statelor Unite”. China a arătat deja că poate folosi pământurile rare ca armă economică. Î

n 2010, în urma unui conflict cu Japonia privind insulele Senkaku/Diaoyu, Beijingul a blocat exporturile de pământuri rare către Tokyo. Economia Japoniei a fost puternic afectată. A fost un test global. De atunci, Washingtonul știe că Beijingul ar putea face același lucru și împotriva SUA în cazul unei crize majore în jurul Taiwanului sau al Mării Chinei de Sud. Ca urmare, America a trecut la contraofensivă. Nu prin rachete sau nave de război, ci prin finanțări masive, reglementări speciale și alianțe industriale. În centrul acestui plan se află Pentagonul.

Pentagonul a început să trateze accesul la pământuri rare ca pe o problemă militară, nu ca pe una economică. Folosind Defense Production Act (DPA) – Title III, o lege care datează din Războiul Rece, Departamentul Apărării finanțează direct companii private pentru a reconstrui capacitatea industrială strategică a țării. Primul pas a fost revitalizarea minei Mountain Pass.

Operatorul ei, compania MP Materials, a primit finanțare federală pentru a opri trimiterea minereului în China și pentru a dezvolta capacitatea de procesare pe teritoriu american. MP Materials a început deja producția de magneți pe bază de neodim-fer-bor (NdFeB) – acei magneți extrem de puternici folosiți în rachete și motoare electrice militare. Un alt proiect major este finanțarea companiei australiene Lynas Rare Earths, care a primit bani de la Pentagon pentru a construi în Texas o uzină de procesare.

De ce finanțează Pentagonul o companie străină? Pentru că SUA și Australia au un pact strategic privind lanțurile de aprovizionare militare. Industria apărării americane are nevoie urgentă de o sursă de pământuri rare în afara Chinei, iar Australia este cel mai sigur aliat din regiunea Pacificului. Alte companii finanțate sau sprijinite de Pentagon includ: (1) USA Rare Earth – dezvoltă o fabrică de magneți pentru tehnologii militare în Oklahoma; (2)Iluka Resources (Australia) – partener strategic în proiecte de extracție; (3) NioCorp (Nebraska) – exploatare de niobiu, scandiu și titan folosite în blindaje și rachete hipersonice; (4) Energy Fuels – implicată în recuperarea pământurilor rare din reziduuri miniere.

Unele finanțări sunt publice, dar multe sunt păstrate confidențial. Documentele oficiale vorbesc despre „reducerea riscului strategic” și „reziliența industrială în context militar”. Traducerea relațiilor este simplă: Pentagonul vrea să se asigure că, dacă aprovizionarea din China se rupe brusc, armata SUA va putea continua producția de arme.

Pentru a înțelege de ce Pentagonul a intrat direct în finanțarea industriei de pământuri rare, trebuie să înțelegem cât de adânc sunt ele integrate în tehnologia militară americană. Fiecare componentă avansată din tehnica de luptă modernă – de la senzori, sisteme de ghidare și motoare de precizie – depinde de aceste materiale. Avionul invizibil F-35 – simbolul dependenței strategice este cel mai scump proiect militar din istoria Pentagonului, evaluat la peste 1.700 de miliarde de dolari pe durata întregului ciclu de viață.

Puțini știu însă că acest avion nu poate fi produs fără pământuri rare. Ele sunt folosite în: (1) magneții sistemelor electro-mecanice de control al zborului; (2) sistemele radar AESA (Active Electronically Scanned Array -în română- Sistem radar cu scanare electronică activă) cu capabilități stealth; (3) componentele de comunicații criptate; (4) sistemul de propulsie și turometrele de precizie; (5) afișajele HUD și senzorii IR de vedere pe timp de noapte.

America acordă o importanță strategică evitării dependenței externe pentru producția rachetelor. De ce? Pentru că rachetele utilizează magneți din neodim și disprosiu pentru sistemele de ghidare. Rachetele sol-aer Patriot și cele de croazieră Tomahawk conțin elemente rare în actuatoare și sisteme de control (acuator- este un dispozitiv care transformă o formă de energie în mișcare mecanică și este folosit pentru a acționa sau controla un mecanism – de exemplu să împingă, să tragă, să deschidă, să închidă sau să rotească ceva).

Fără aceste componente, precizia lor ar scădea dramatic. Submarinele din clasa Virginia și viitoarea clasă Columbia depind de pământurile rare pentru: (1) sonar (gadoliniu și terbiu); (2) magneți pentru motoare silențioase; (3) sisteme electronice anti-detectare; (4) instrumente de navigație fără GPS. Sistemul de apărare antiaeriană THAAD, vârful apărării antirachetă americane, utilizează senzori IR din itriu, europiu și galiu pentru a detecta rachete balistice intercontinentale. Fără acești senzori, arhitectura de apărare a SUA și NATO ar fi oarbă.

Dronele militare americane MQ-9 Reaper și RQ-4 Global Hawk au devenit simboluri ale războiului modern, fiind utilizate intens în ultimele două decenii în misiuni de supraveghere, recunoaștere și operațiuni de precizie. Cele două platforme aeriene fără pilot reprezintă vârful tehnologic al aviației militare occidentale și joacă un rol esențial în capacitatea strategică a NATO. MQ-9 Reaper, produsă de compania americană General Atomics, este un vehicul aerian fără pilot proiectat pentru misiuni de supraveghere pe durată mare și lovituri precise asupra țintelor identificate.

Cu o autonomie de peste 27 de ore și senzori electro-optici avansați, drona a fost utilizată intens în Afganistan, unde a vizat grupări insurgente, precum și în Siria și Irak, în operațiunile împotriva organizației teroriste ISIS. MQ-9 poate transporta rachete aer-sol și bombe ghidate, fiind considerată un element cheie în operațiile aeriene moderne. La rândul său, RQ-4 Global Hawk, produsă de Northrop Grumman, este o dronă de recunoaștere strategică utilizată pentru monitorizare la altitudini de peste 18.000 de metri (prin comparație cu un Boeing 777 la 10.000m) și misiuni de până la 30 de ore fără escală.

Neînarmată, aceasta furnizează imagini și informații esențiale pentru planificarea operațiunilor militare. A fost folosită în Strâmtoarea Ormuz, în contextul tensiunilor dintre Iran și Statele Unite, și continuă să survoleze zona Mării Negre pentru monitorizarea situației de securitate din proximitatea Ucrainei. Dincolo de capacitățile lor militare, ambele drone au un punct comun mai puțin cunoscut: dependența de pământurile rare. Acestea sunt utilizate în motoare electrice, sisteme de stabilizare, senzori, radare și comunicații militare

. Metale precum neodim, praseodim, disprou și ytriu sunt esențiale pentru funcționarea dronelor moderne, deoarece permit reducerea greutății componentelor și creșterea performanțelor tehnologice. MQ-9 Reaper și RQ-4 Global Hawk demonstrează că puterea militară modernă nu se mai bazează doar pe oțel și combustibil, ci și pe accesul la resurse strategice avansate. Dacă lanțul global de aprovizionare cu pământuri rare ar fi întrerupt, industria de apărare americană și europeană ar fi grav afectate. Într-un context geopolitic marcat de competiția pentru resurse critice, aceste drone nu sunt doar arme – sunt dovada că superioritatea militară începe, de fapt, din subteran.

Oficial, rolul Pentagonului este să apere Statele Unite. Neoficial însă, Departamentul Apărării/Departamentul de Război a devenit și un actor economic cu greutate globală. În ultimii ani, în documentele interne ale Pentagonului a apărut un cuvânt nou: „securitatea lanțurilor critice”. Tradus simplu, asta înseamnă că armata americană nu mai poate lăsa resursele vitale pe mâna pieței libere sau, și mai rău, pe mâna Chinei.

În 2018, în primul mandat Trump, Pentagonul a declarat oficial pământurile rare drept „materiale critice pentru securitatea națională”. Nu a fost o simplă formulare birocratică. Această clasificare a permis declanșarea Defense Production Act – Title III, o lege prin care guvernul federal poate interveni direct în economie și poate finanța companii private pentru proiecte cu interes militar. În trecut, această lege fusese folosită pentru programul Manhattan (bomba atomică), programul Apollo (cucerirea spațiului) sau dezvoltarea rachetelor balistice. Astăzi, aceeași lege finanțează mine și uzine de procesare a pământurilor rare.

La nivel oficial, Pentagonul a finanțat până acum: MP Materials – 45 de milioane de dolari pentru dezvoltarea procesării interne la mina Mountain Pass; Lynas Rare Earths (Australia) – 120 milioane de dolari pentru construirea unei uzine de rafinare în Texas; USA Rare Earth – parteneriat pentru producția de magneți strategici în Oklahoma; NioCorp – sprijin pentru extracția de niobiu și scandiu, folosite în tehnologia hipersonică; Iluka Resources – acord strategic pentru producția de oxizi magnetici; Energy Fuels – recuperare de pământuri rare din reziduuri uranifere. Acestea sunt doar datele publice. În rapoartele clasificate ale Pentagonului sunt incluse zeci de alte companii. Chiar și Congresul a recunoscut că armata americană a creat „o rețea industrială specială” pentru pământurile rare.

Există o explicație simplă și rece: fără control economic, nu există putere militară durabilă. Din perspectiva Pentagonului, cine depinde de alt stat pentru resurse nu poate fi o superputere autentică. Iar dacă China poate într-o zi să oprească accesul Pentagonului la pământuri rare, atunci securitatea SUA este compromisă. În 2021, un înalt oficial american declara sub protecția anonimatului pentru Bloomberg: „Avem arme care depind de materiale pe care nu le controlăm. Este definiția ”vulnerabilității strategice.”

Dacă Statele Unite se află într-o cursă critică pentru securizarea acestor resurse strategice, Europa se află într-o situație chiar mai dificilă. Uniunea Europeană importă din afara continentului peste 98% din nevoile sale de pământuri rare – iar China este principalul furnizor. Cu alte cuvinte, întregul plan de tranziție tehnologică al UE – mașini electrice, infrastructură verde, industrie electronică, comunicații și chiar apărare – depinde de o singură țară: China. Bruxelles-ul a realizat această vulnerabilitate abia după invazia Rusiei în Ucraina, când a devenit clar cât de riscantă este dependența strategică de adversari geopolitici.

Așa cum Europa depindea de gazul rusesc, tot așa depinde acum de pământurile rare chineze. În acest context, Comisia Europeană a anunțat în 2023 Critical Raw Materials Act, o lege menită să reducă dependența UE de importurile strategice. Scopul oficial este ca până în 2030 Uniunea să nu mai depindă de un singur stat pentru mai mult de 65% din necesarul său de minerale critice. Problema e că această lege vine tardiv. China are deja un avans industrial de cel puțin 15 ani în procesarea pământurilor rare.

Mai mult, nu doar extracția este importantă, ci lanțul complet – de la geologie la magnet permanent, iar Europa nu controlează decât 5–7% din acest lanț. În prezent, cei mai mari producători europeni de magneți – Vacuumschmelze (Germania), Arnold Magnetic (Marea Britanie) – importă materiile prime tot din China. NATO a avertizat în 2024 că lipsa accesului la materiale critice reprezintă „un risc militar imediat” pentru capacitatea de apărare europeană. Sistemele radar, avioanele Eurofighter, sistemele antiaeriene franceze SAMP/T și chiar componentele militare fabricate de Airbus și Thales conțin pământuri rare importate aproape integral. Europa nu poate produce singură niciun sistem militar modern fără aceste materiale.

Producătorii nu pot renunța la aceste materii prime, deoarece pământurile rare au devenit esențiale pentru multe sectoare avansate. Cele 17 metale (disproziu, neodim, praseodim, holmiu, europiu, terbiu, ytriu și altele) sunt vitale pentru industria auto, apărare, aerospațială, electronică, substanțe chimice și multe altele. Se găsesc peste tot: în radare, lasere și drone; motoare de vehicule electrice și rotoare de turbine eoliene; semiconductori; și aliaje avansate. Magneții permanenți conțin de obicei aproximativ 30% pământuri rare.

Un vehicul electric folosește aproximativ 1 kilogram de magneți și de șase ori mai multe pământuri rare decât un vehicul pe benzină. O turbină eoliană offshore conține aproape 6 tone metrice de magneți. În ultimele două decenii, China s-a impus ca forță dominantă la nivel mondial în comerțul cu pământuri rare. Acum controlează 80% din piața globală. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, Beijingul reprezintă peste 60% din extracție și peste 90% din rafinare. Poziția covârșitor de dominantă a țării a apărut în contextul în care se așteaptă ca cererea globală să crească cu 50% până la 60% în următorii 15 ani.

Franța și Comisia Europeană fac presiuni asupra autorităților chineze pentru a simplifica sistemul, solicitând licențe mai lungi de șase luni. Problema este că pentru a obține licența de export, noi europenii ar trebuit să le dăm furnizorilor noștri chinezi fotografii ale produselor în care ar urma să folosim pământuri rare, să specificăm în ce vehicule urmează să intre aceste produse și în ce fabrică urmează să le asamblam.

De asemenea, trebuie să precizăm cantitățile de producție. Aceste tipuri de cerințe permit Chinei să adune informații valoroase despre concurenții străini. În Franța, ca în toată Europa occidentală guvernul sprijină relansarea industriei. Până în anii 1990, Franța era principalul producător mondial de pământuri rare. Rhodia (acum Solvay), o filială a Rhône-Poulenc, a procesat mai mult de jumătate din producția globală. Compania opera un depozit în Montebras și o rafinărie în La Rochelle. Dar această industrie a fost relocată în China la începutul anilor 2000 din motive economice și de mediu. În aprilie, Solvay și-a repornit linia de producție din La Rochelle pentru magneți permanenți, cu obiectivul de a satisface 30% din nevoile europene până în 2030.

Aici intră în discuție România. Puțini români știu, dar țara noastră se află între statele europene cu potențial mare de resurse de pământuri rare. Zona Munților Apuseni este cunoscută pentru concentrații de minerale strategice, inclusiv elemente rare. De asemenea, în Carpații Orientali, în zone precum Harghita și Covasna, există depuneri de roci alcaline ce pot conține pământuri rare.

În Dobrogea, cercetările indică potențial de titan, zirconiu și alte metale critice folosite în producția de armament. De ce nu exploatăm? Lipsa unei strategii naționale, corupția istorică din domeniul minier și influența grupurilor de interese care au blocat sistematic proiecte strategice. Spre deosebire de Polonia, Cehia sau Suedia, România nu are un plan național pentru resurse critice.

În timp ce alte țări europene atrag finanțări NATO și americane pentru proiecte miniere strategice, România nu a făcut niciun pas real în această direcție. În 2024, SUA au inițiat prin U.S. International Development Finance Corporation (DFC) un program de investiții pentru minerale critice în Europa Centrală și de Est. Polonia și Cehia au intrat imediat în program. România – nu. În timp ce alte state folosesc resursele ca oportunități strategice, România rămâne doar un spectacol de politică internă sterilă și lipsită de viziune. Există însă semnale că interesul NATO și UE pentru resursele din Carpați va crește în următorii ani.

Conform noilor reguli ale Beijingului, care urmează să intre în vigoare pe 8 noiembrie și se aplică acum la 12 pământuri rare în loc de șapte, orice echipament care conține 0,1% sau mai mult va necesita o licență de export - iar cererile legate de industria de apărare vor fi respinse sistematic. Această situație de criză ridică temeri privind viitoarele penurii în anumite sectoare industriale, pe lângă creșterea prețurilor.

Trump a amenințat China cu un tarif suplimentar de 100% începând cu 1 noiembrie, dacă își menține poziția, dar secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat duminică, 26 octombrie, că Beijingul a decis să amâne decizia sa privind SUA „cu un an”. Confruntarea economică dintre Washington și Beijing a intrat într-o fază în care lanțurile de aprovizionare devin instrumente de coerciție, nu simple mecanisme comerciale. China a demonstrat deja în 2010, în disputa cu Japonia, că poate folosi pământurile rare ca pârghie geopolitică, restricționând exporturile timp de aproape două luni — o lecție pe care cancelariile occidentale n-au uitat-o.

Astăzi, dominarea chineză în procesare rămâne covârșitoare: ponderea Beijingului în rafinare este estimată în zona ~80%, iar exporturile de magneți cu pământuri rare (NdFeB) reprezintă un robinet pe care China îl poate strânge oricând prin regimuri de licențiere și controale la export. Doar în 2024, China a exportat circa 58.000 de tone de magneți — suficient pentru milioane de motoare și pentru mii de sisteme strategice. Orice întârziere sau blocaj de licențe lovește direct în industrie, inclusiv în proiectele militare occidentale. Răspunsul american a fost să transforme problema într-una militar-industrială.

Din 2020 încoace, Departamentul Apărării a mobilizat sute de milioane de dolari pentru a crea capacități interne de separare, rafinare și producție de magneți — ceea ce oficialii numesc o arhitectură „mine-to-magnet”. Până la începutul lui 2024, DoD raporta peste 439 de milioane USD alocați refacerii lanțului intern, de la chimie la magnet permanent. În paralel, Washingtonul și-a legat mai strâns aliații din Pacific.

Australia a intrat într-o axă critică cu SUA, anunțând recent pachete ample de finanțare publică pentru proiecte miniere și de procesare, menite să reducă dependența de China — un pas important, dar insuficient pe termen scurt pentru a răsturna realitatea actuală a pieței. Pe teren, strategia americană capătă contur prin nume și sume. În același timp, Europa accelerează abia acum.

Deși a adoptat Critical Raw Materials Act pentru a limita dependența față de un singur furnizor, decalajul de tehnologie și capacități rămâne mare: China domină atât separarea, cât și fabricarea de magneți. Pentru industria apărării europene — de la radare la avionică — migrarea către surse „non-China” este o chestiune de securitate imediată, nu doar de politică industrială. (Vezi analizele NATO și rapoartele USGS/IEA pentru scara problemei). Pentru România, întrebarea nu e dacă există resurse (potențialul geologic al Carpaților și Apusenilor e cunoscut), ci dacă există strategie: cartografiere modernă, parteneriate cu aliați, standarde de mediu solide și o arhitectură de încredere pentru investiții. Altfel, „războiul invizibil” se va purta în continuare fără noi — iar oportunitatea va fi valorificată de vecini.

Magneții din pământuri rare sunt magneți permanenți foarte puternici, fabricați din aliaje care conțin elemente chimice din grupa pământurilor rare (în special neodim, samariu și disproziu). Magneții din pământuri rare, precum cei pe bază de neodim sau samariu, sunt extrem de puternici și sunt folosiți în motoare și sisteme de precizie pentru a transforma energia electrică în mișcare eficientă și controlată.

Unde se folosesc: motoare electrice și generatoare (inclusiv în mașini electrice și turbine eoliene); dispozitive audio: boxe, căști, microfoane; hard disk-uri și unități de stocare; senzori, actuatoare, imprimante și ventilatoare; motoare hibride și electrice (Tesla, Toyota, etc.); generatoare eoliene (pentru transformarea energiei vântului în curent); rachete ghidate, radare, sisteme de control; sateliți și instrumente de navigație; rezonanță magnetică nucleară (RMN); instrumente de laborator cu câmp magnetic intens.

În concluzie: puterea militară se decide în uzine, nu doar pe front. Pământurile rare sunt „mici” doar ca elemente din tabelul periodic; în realitate, sunt pârghii uriașe de putere. De la F-35 până la rachete, submarine și sisteme antirachetă, întregul arsenal al secolului XXI respiră prin acești atomi speciali. Cine controlează extracția, dar mai ales procesarea și magnetul permanent, controlează ritmul producției militare.

China a construit un avantaj greu de egalat peste noapte. SUA au răspuns mutând problema din registrul pieței în cel al securității naționale, prin finanțări directe, alianțe industriale și reguli noi — o strategie costisitoare, dar necesară. UE a ales între a privi din tribună sau a intra în joc cu planuri coerente, consorții și investiții cu standarde de mediu serioase. În era competiției pentru resurse critice, frontul decisiv nu e linia de contact militară, ci liniile de producție. Iar acolo, cine rămâne fără pământuri rare rămâne, în cele din urmă, fără tehnologie.

Post Scriptum: Industria de apărare europeană se află într-un amplu proces de revigorare, determinat de noile realități de securitate și de necesitatea reducerii dependenței de furnizori externi, iar investițiile crescute, proiectele comune și relocalizarea producției de noi tehnologii strategice arată o Europă care încearcă să-și recapete capacitatea militară și autonomia industrială.