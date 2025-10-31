A început războiul pentru aurul negru al secolului XXI. Ce atuuri are România în disputa pentru baterii și pământuri rare

Lupta pentru putere globală nu se mai dă doar pe petrol și gaze. Acum miza sunt litiul, cobaltul, nichelul și pământurile rare – elementele din care se nasc bateriile pentru mașini electrice, sisteme de stocare a energiei și tehnologia militară de vârf. Resursele pentru „industria verde” au devenit noul câmp de confruntare economică, strategică și chiar militară.

Trecerea accelerată la mobilitate electrică, tranziția energetică și digitalizarea infrastructurilor militare au schimbat logica resurselor strategice.

Dacă în secolul XX se vorbea despre „aurul negru” – petrolul –, astăzi expresia se mută spre mineralele critice: litiu, cobalt, nichel, grafit, mangan și pământuri rare.

Acestea sunt indispensabile pentru:

bateriile pentru mașini electrice și pentru stocarea energiei;

turbine eoliene, panouri solare, rețele inteligente;

senzori, radare, rachete ghidate, sisteme de comunicații militare;

electronică de consum (telefoane, laptopuri, servere).

Cu alte cuvinte: cine controlează lanțul de aprovizionare cu aceste resurse controlează viitorul energetic, industrial și militar. Exact de aceea se vorbește tot mai des, inclusiv în rapoartele Comisiei Europene și ale Agenției Internaționale pentru Energie, despre „securitate minerală” ca nouă formă de securitate națională.

Resursele nu sunt distribuite echilibrat. Asta creează tensiune geopolitică.

Litiu : așa-numitul „triunghi al litiului” – Chile, Argentina, Bolivia – concentrează o mare parte din rezervele cunoscute la nivel mondial. Australia este principalul producător.

Cobalt : peste jumătate din producția globală vine din Republica Democrată Congo, într-o zonă marcată de instabilitate, corupție și acuzații privind munca forțată și exploatarea minorilor.

Nichel : Indonezia a devenit furnizor strategic, blocând exportul de minereu brut și forțând investițiile în rafinare locală, pentru a controla mai bine profiturile.

Pământuri rare: China domină extracția și, mai ales, rafinarea. În plus, Beijingul are influență directă și în Africa, prin investiții în concesiuni miniere.

Așa apare prima fractură globală: resursele sunt în Sudul Global și în state cu regimuri autoritare sau fragile, dar consumatorii sunt în Nordul industrializat (UE, SUA, Japonia, Coreea de Sud).

Această dependență nu e doar economică. E vulnerabilitate strategică.

China nu domină doar materia primă, ci și etapele cele mai profitabile din lanțul de valoare: rafinare, procesare chimică, producție de celule de baterii, asamblare de baterii și integrarea lor în industrii finale (auto, stocare statică, telecom).

Companiile chineze controlează o felie uriașă din producția mondială de baterii litiu-ion și sunt investitori masivi în mine din Africa, America de Sud și Asia. Strategia este clară: nu doar să deții resursa, ci să deții infrastructura tehnologică necesară ca ceilalți să depindă de tine.

Statele Unite și Uniunea Europeană consideră acum această dominație un risc de securitate economică și industrială. Tocmai de aceea, Washington și Bruxelles au început să își construiască, în oglindă, propriul „scut de aprovizionare”. Vorbim de restricții la export, ajutoare de stat pentru fabrici de baterii, subvenții pentru extracție internă și acorduri preferențiale cu țări „prietene”, pentru a reduce dependența de Beijing.

Această strategie nu e prezentată ca „război comercial”, ci ca „reziliență”. Dar miza e aceeași: cine ține cheia.

Uniunea Europeană a introdus un concept politic și economic-cheie: materii prime critice. Prin Actul pentru Materii Prime Critice, Bruxelles-ul și-a stabilit obiective directe:

să asigure o parte din extracție în interiorul UE,

să rafineze mai mult în Europa,

să limiteze riscul ca un singur furnizor extern să poată „închide robinetul”.

SUA merg chiar mai departe cu o abordare de tip securitar: Legea pentru Reducerea Inflației (Inflation Reduction Act) nu e doar o lege economică, ci un instrument geopolitic. Prin subvenții uriașe pentru industria bateriilor, Washingtonul încearcă să-i atragă pe producătorii globali (inclusiv europeni și asiatici) să instaleze capacități de producție pe teritoriul american.

Nu mai este vorba doar despre „unde sunt resursele”, ci despre „unde se fabrică tehnologia critică”.

Cursa pentru acces la litiu, cobalt și pământuri rare produce deja litigii comerciale, controale la export și sancțiuni indirecte.

China a folosit de mai multe ori arma restricțiilor la export pentru anumite metale rare, mesajul fiind clar: dacă ne sancționați tehnologic, vă putem lovi industrial.

SUA și UE răspund prin măsuri de „screening investițional”, adică verifică atent investițiile străine în infrastructură strategică și blochează preluările considerate periculoase.

Pe scurt, materia primă minerală a intrat oficial în aceeași zonă sensibilă în care se află energia, telecomunicațiile, infrastructura digitală și industria de apărare.

România nu este în centrul lanțului global al litiului sau cobaltului, dar are câteva atuuri care, folosite inteligent, o pot așeza pe hartă.

Minerale critice și metale neferoase Zona Munților Apuseni și a Carpaților metalliferi a fost istoric exploatată pentru cupru, aur, argint, molibden, wolfram și alte metale strategice. România are zăcăminte de cupru și alte metale folosite în electronică și în infrastructura energetică. Interesul pentru reluarea și modernizarea exploatării apare constant în discuțiile dintre mediul privat și stat, mai ales în contextul presiunii europene pentru surse interne de materii prime critice. Autoritățile vorbesc acum despre „valorificare responsabilă” și „procesare locală”, nu doar despre export de minereu brut, tocmai pentru a evita scenariul clasic: luăm puțin, vindem ieftin, importăm scump produsul final.

Industrie auto și baterii România este deja parte a lanțului european de producție auto, iar tranziția spre mașina electrică creează un pariu strategic: rămâi furnizor de componente clasice sau intri și în zona de electrificare – baterii, electronică de putere, software de gestiune energetică. Discuțiile privind atragerea unor capacități de producție de baterii și sisteme de stocare pe teritoriul României, inclusiv prin stimulente fiscale și acces la infrastructură energetică stabilă, sunt direct legate de strategia UE de relocalizare parțială a lanțurilor critice în interiorul blocului comunitar. Cu alte cuvinte, Bucureștiul nu joacă singur. Joacă într-o echipă europeană care încearcă să nu mai depindă complet de Asia. Poziție geopolitică România este frontieră NATO și UE la Marea Neagră. Asta înseamnă că infrastructura energetică, logistică și industrială de pe teritoriul României nu mai este privită doar economic, ci și strategic. Depozitele, rafinarea, logistica pentru componente critice (de la materiale magnetice pentru turbine eoliene până la elemente pentru baterii militare portabile) capătă o nouă greutate: nu mai livrezi doar pentru piață, livrezi pentru securitatea regională.

Pe scurt: România nu deține lanțul, dar este un potențial nod al lanțului. Și asta, în 2025, valorează politic.

Există și un paradox moral pe care niciun guvern nu îl mai poate ignora.

Lumea vorbește despre energie curată, mașini fără emisii și economie verde. Dar materia primă pentru această „lume verde” este extrasă adesea în condiții care nu sunt nici verzi, nici etice.

Extragerea cobaltului în Congo ridică probleme de exploatare a muncii, inclusiv a minorilor. Rafinarea metalelor rare produce deșeuri toxice și poluare severă. Iar presiunea pentru obținerea litiului pune în pericol resurse de apă dulce în zone deja vulnerabile climatic.

În Europa, inclusiv în România, apare un discurs dublu: vrem independență energetică și climă mai curată, dar nu vrem mine lângă casele noastre. Această tensiune internă va deveni una dintre cele mai grele bătălii politice ale următorului deceniu: acceptăm extracție locală, controlată și reglementată, sau rămânem dependenți de materie primă importată din zone instabile?

Controlul resurselor critice înseamnă control asupra următoarelor lucruri:

prețul energiei;

infrastructura militară;

mobilitatea populației și a mărfurilor;

securitatea datelor (servere, centre de date, comunicații militare au nevoie de magneți speciali și elemente rare).

Asta transformă litiul, cobaltul, nichelul și pământurile rare în monedă geopolitică.

Țările care le dețin pot negocia altfel cu marile blocuri economice. Țările care nu le dețin, dar găzduiesc rafinării, fabrici și huburi logistice – cum aspiră România să devină în interiorul UE – capătă relevanță strategică și protecție politică.

Nu este doar comerț. E politică de putere.

Secolul XX a fost despre petrol și cine ține conducta.

Secolul XXI este despre baterii și cine ține lanțul.

Greu de observat la suprafață, dar limpede pentru oricine urmărește mișcările marilor capitale: lumea intră într-o eră în care materia primă pentru tehnologia „verde” va fi tratată ca o armă strategică, nu ca o simplă marfă.

Iar România, chiar dacă nu e proprietara zăcămintelor globale de litiu sau cobalt, intră tot mai clar în jocul de securitate al resurselor: între presiunea de a produce local și obligația de a rămâne aliniată la politica energetică și militară a Occidentului.

În noua ordine industrială, independența nu se măsoară doar în barili. Se măsoară în grame de litiu, kilograme de nichel și tone de „pământuri rare”.