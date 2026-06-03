Politica

Blocajul politic continuă. Diana Buzoianu: Nu există un scenariu plauzibil

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Blocajul politic continuă. Diana Buzoianu: Nu există un scenariu plauzibilDiana Buzoianu. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Negocierile pentru formarea unei noi formule de guvernare se află într-un punct dificil, în lipsa unei majorități parlamentare consolidate, a declarat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu. Oficialul a afirmat că un eventual guvern tehnocrat poate avea forme diferite și că este nevoie de timp pentru identificarea unei variante care să fie acceptată politic și să ofere stabilitate.

Diana Buzoianu: Este aproape imposibil să răspundem

Întrebată despre posibilitatea unui guvern tehnocrat, Diana Buzoianu a declarat că o astfel de formulă nu poate fi evaluată în lipsa unui proiect clar și a unei structuri concrete.

„Vom avea o analiză în momentul în care va veni un scenariu punctual, pentru că guvernul tehnocrat e un guvern care poate să arate în o mie de feluri. Ce am spus noi este că un guvern tehnocrat care, de exemplu, ar fi paravan pentru PSD nu ajută românii în primul rând, şi un guvern tehnocrat care să aibă după aceea numiri în subordine tot de la PSD, de la secretari de stat până la toate autorităţile din subordine, la fel nu reprezintă cu adevărat principiul de tehnocraţie. Dar va trebui să analizăm, evident ne vom uita la caz, punctual, guvernul tehnocrat poate să arate în o mie de feluri, de asta este aproape imposibil să răspundem fără să avem efectiv un scenariu pus în faţă”.

Diana Buzoianu: Nu există un scenariu care să fie şi plauzibil

Diana Buzoianu a declarat că actuala formulă de interimat nu oferă toate instrumentele necesare pentru exercitarea deplină a actului de guvernare.

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„Drept urmare, nu ştiu dacă este o versiune bună pe termen lung. E adevărat, însă, că în acest moment nu există de niciun partid cunoscut un scenariu care să fie şi plauzibil şi corect, şi favorabil pentru români.”

Negocierile pentru o majoritate parlamentară, încă fără rezultat

Potrivit ministrului interimar al Mediului, situația politică actuală arată că partidele nu au ajuns încă la o variantă capabilă să asigure o majoritate stabilă în Parlament și să susțină un nou executiv.

„Deci, realitatea este că am ajuns în acest punct în care pare, factual, că e nevoie de mult mai mult timp pentru a găsi un scenariu care să fie agreat şi să se consolideze o majoritate în Parlament, care să poată să dea un guvern stabil”, a declarat Diana Buzoianu, referindu-se la perspectivele formării viitorului guvern.

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