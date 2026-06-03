Cel mai mare centru privat pentru seniori din Europa, Vitalitas, a anunțat lansarea primului studiu științific de longevitate realizat în România într-un centru rezidențial dedicat persoanelor vârstnice. Proiectul urmărește identificarea factorilor care contribuie la îmbătrânirea sănătoasă și la menținerea unei calități ridicate a vieții la vârste înaintate.

Studiul este realizat în cadrul centrului Vitalitas din zona Snagov, lângă București, și analizează date medicale, psihologice, sociale și comportamentale colectate de la rezidenți cu vârste cuprinse între 60 și peste 95 de ani.

Cel mai vârstnic participant inclus în cercetare are 104 ani. Inițiatorii proiectului susțin că rezultatele ar putea contribui la dezvoltarea unor standarde mai eficiente de îngrijire pentru seniori în România.

Potrivit reprezentanților Vitalitas, România dispune de puține date longitudinale privind procesul de îmbătrânire în mediul rezidențial. Studiul își propune să completeze acest gol prin monitorizarea pe termen lung a unor indicatori relevanți pentru sănătatea și autonomia persoanelor vârstnice.

Inițiativa se inspiră din proiecte internaționale desfășurate în ultimele decenii în Statele Unite, Japonia și Suedia. Cercetări precum New England Centenarian Study sau Tokyo Centenarian Study au contribuit la înțelegerea mecanismelor care favorizează longevitatea și menținerea independenței funcționale la vârste foarte înaintate.

În prezent, Vitalitas găzduiește sute de rezidenți și deține o bază de date care include informații medicale, sociale și comportamentale acumulate în cei patru ani de funcționare ai centrului.

Cercetarea va evalua nouă categorii principale de factori care pot influența durata și calitatea vieții:

profilul demografic și medical;

istoricul afecțiunilor cronice;

alimentația și obiceiurile nutriționale;

activitatea fizică și mobilitatea;

viața socială și funcțiile cognitive;

calitatea somnului;

factorii de mediu;

istoricul familial de longevitate;

dimensiunea spirituală.

Datele vor fi colectate și analizate de o echipă multidisciplinară formată din medici, psihologi, specialiști în recuperare medicală și alți profesioniști implicați în îngrijirea rezidenților.

Potrivit centrului, rezidenții beneficiază de programe zilnice care includ kinetoterapie, balneofizioterapie, exerciții fizice, activități culturale și sociale, precum și planuri alimentare elaborate de medici nutriționiști.

O componentă distinctă a studiului vizează influența relațiilor sociale și a implicării comunitare asupra stării de sănătate la vârste înaintate.

Observațiile preliminare ale specialiștilor indică faptul că persoanele care participă activ la activități culturale, recreative sau spirituale manifestă o capacitate mai bună de adaptare emoțională și un nivel mai ridicat de reziliență.

În cadrul centrului sunt organizate în mod regulat activități precum pictura, dansul, jocurile de societate, exercițiile cognitive, lecturile și recitalurile. De asemenea, rezidenții au acces la servicii de consiliere psihologică și la activități religioase desfășurate în capela centrului.

Vitalitas este prezentat de reprezentanții săi drept cel mai mare centru privat rezidențial pentru seniori din Europa. Complexul a fost dezvoltat în apropierea pădurii Snagov, în urma unei investiții totale de aproximativ 23 de milioane de euro.

Centrul poate găzdui până la 700 de rezidenți și oferă servicii medicale integrate disponibile permanent, inclusiv geriatrie, neurologie, psihiatrie, psihologie, recuperare medicală, logopedie și stomatologie.

Reprezentanții instituției afirmă că infrastructura existentă permite monitorizarea simultană a mai multor indicatori medicali și sociali, element considerat esențial pentru desfășurarea unei cercetări complexe privind longevitatea.

Coordonatorii proiectului au anunțat că studiul va fi deschis colaborărilor cu universități, institute de cercetare și specialiști în gerontologie din România și din străinătate.

Obiectivul declarat este dezvoltarea unei baze solide de date care să poată contribui la formularea unor recomandări pentru politicile publice privind îngrijirea persoanelor vârstnice și promovarea îmbătrânirii sănătoase.