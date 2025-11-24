CSAT se reunește luni la Cotroceni. Strategia Naţională de Apărare, printre principalele subiecte din ședință

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește luni, de la ora 12.00, la Cotroceni, pentru a analiza și aviza Strategia Națională de Apărare a Țării și pentru a discuta riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la adresa României, precum și proiectele pe care țara intenționează să le includă în Programul SAFE, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei CSAT se aflăStrategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030, Analiza Strategică a Apărării, rapoarte privind traficul de droguri şi participarea României la exerciţiul NATO „CMX-25”, precum şi evaluări ale riscurilor şi vulnerabilităţilor pentru anul 2026.

Administraţia Prezidenţială a precizat că vor fi abordate şi alte subiecte de actualitate din domeniul securităţii naţionale. Strategia Naţională de Apărare arată că evoluţia societăţii şi a economiei româneşti a devansat adaptarea instituţiilor naţionale la noile realităţi.

În documentul publicat miercuri de Administrația Prezidențială se menționează că România se află „în pragul maturităţii naţionale şi statale depline”, pregătită să își soluționeze vulnerabilitățile și să valorifice oportunitățile naturale și istorice. Președintele Nicușor Dan a precizat că Strategia introduce conceptul de independență solidară.

Administrația Prezidențială a anunțat că unele dintre propunerile primite după dezbaterea publică au fost integrate în Strategia Națională de Apărare. Aceasta va fi avizată în CSAT și prezentată în Parlament, pe 27 noiembrie, de către președinte.