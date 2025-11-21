Nicușor Dan anunță temele ședinței CSAT: Sunt câteva subiecte care au un specific strict militar

Agenda următoarei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată pentru luni, a fost detaliată de președintele Nicușor Dan, care subliniază caracterul militar al unor puncte ce necesită aprobarea unor planuri esențiale de apărare. Potrivit acestuia, întâlnirea de la Palatul Cotroceni va aborda teme majore pentru securitatea națională, inclusiv Strategia Națională de Apărare.

Președintele a explicat că reuniunea va avea loc luni, la ora 12. „Luni, la ora 12, va avea loc o şedinţă CSAT, cu mai multe subiecte. Un subiect este Strategia Naţională de Apărare, un alt subiect este propunerea SAFE, pe care România o face către Comisia Europeană”, a spus acesta.

Nicușor Dan a accentuat că „sunt câteva subiecte care au un specific strict militar, pentru că suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”. Șeful statului a convocat oficial ședința pentru data de 24 noiembrie 2025, tot la ora 12:00, precizând că discuțiile vor include și evaluarea riscurilor pentru România în anul următor.

Documentul strategic a fost prezentat inițial pe 12 noiembrie, când Nicușor Dan a evidențiat deficiențele administrative ale instituțiilor publice.

„Administrația publică are niște probleme. (…) La acest nivel național, administrația nu lucrează cu date. Deci sunt multe situații în care deciziile nu sunt bazate pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituții publice. Fiecare își vede de micuța sa politică sectorială și, din cauza asta, nu avem o viziune integrată și, bineînțeles, tot din cauza asta, nu avem nicio apetență a oamenilor din administrație de a inova”, a spus acesta.

Președintele a adăugat că serviciile secrete vor avea atribuții specifice în privința fenomenului justiției, însă fără a interfera cu ancheta penală: „Activitatea de cercetare de plan este desfășurată de parchet, de judecată de magistrați. Orice interferență este ilegală”. În ceea ce privește SRI, Dan a explicat: „Vor face o poză de asamblu asupra unui fenomen de corupție și vor spune procurorului”.

„Războiul din Ucraina este un exemplu, vedem o creștere a tensiunilor militare peste tot în lume, vedem cumva o tendință de grupare a statelor guvernate autoritar și vedem o diminuare a capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli.

Aceasta este partea militară a contextului sau strict geopolitică a contextului”, a explicat el. Conform legii, Strategia trebuie prezentată Parlamentului în primele șase luni ale mandatului, iar Nicușor Dan, care a depus jurământul pe 26 mai, își respectă astfel termenul. După ședința CSAT, documentul va ajunge în comisiile de specialitate din Legislativ, urmând să fie dezbătut și votat într-o ședință comună.

Strategia naţională de apărare include:

„valorile, interesele şi obiectivele naţionale de securitate

evaluarea mediului internaţional de securitate;

potenţialele riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi identificate;

obiectivele strategice şi priorităţile în domeniul apărării;

direcţiile de acţiune şi principalele modalităţi pentru asigurarea securităţii naţionale a României în domeniul apărării”.

În același timp, este reamintită componența CSAT, condus de președinte și din care fac parte premierul, miniștrii Apărării, Afacerilor Interne, Afacerilor Externe, Justiției, Economiei și Finanțelor, precum și directorii SRI și SIE, șeful Statului Major al Apărării, consilierul prezidențial pentru securitate națională – Cristian Diaconescu – și secretarul CSAT.

Ultima ședință a avut loc pe 25 septembrie, când tema principală a fost securitatea spațiului aerian. Atunci, Consiliul a stabilit că aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian vor putea fi doborâte la decizia comandantului misiunii, potrivit regulilor NATO, iar cele civile la decizia ministrului Apărării. Totodată, autoritățile au decis actualizarea listei obiectivelor strategice ce necesită protecție.