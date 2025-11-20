Republica Moldova. Fostul preşedinte pro-rus, Igor Dodon, nu ratează nicio ocazie de a-i felicita cu anumite ocazii pe liderii de la Kremlin şi persoanele din anturajul lor, exprimându-şi admiraţia faţă de activitatea lor.

După ce în luna octombrie l-a felicitat pe preşedintele rus Vladimir Putin cu împlinirea vârstei de 73 de ani, joi, 20 noiembrie, l-a felicitat pe Patriarhul Kiril, şeful bisericii ortodoxe ruse, cu cu împlinirea a 79 de ani.

Amintim că Patriarhul Kiril este un susţinător fidel al lui Vladimir Putin şi al războiului din Ucraina. Acesta le-a cerut ruşilor să meargă la război şi să-şi sacrifice viaţa, pentru a le fi iertate păcatele şi să ajungă în rai.

Precizăm că Dodon nu i-a felicitat niciodată cu ziua de naştere pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski sau pe careva din liderii europeni actuali.

În mesajul de felicitare adresat Patriarhului rus, Igor Dodon nu a ezitat să-i aprecieze meritele.

„Îl felicit pe Sanctitatea Sa, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, cu ocazia zilei de naștere.

Munca dumneavoastră de mulți ani pentru întărirea unității Bisericii, păstrarea tradițiilor spirituale și sprijinirea oamenilor, care caută alinare în credință, reprezintă un reper important în aceste vremuri dificile.

Fie ca Domnul să vă întărească și în continuare în acest slujire responsabilă și semnificativă.Vă doresc sănătate, putere și ajutorul lui Dumnezeu. Mulți și binecuvântați ani”, a scris Igor Dodon în limba rusă pe Facebook.

În mesajul de delicitare adresat luna trecută liderului de la Kremlin, fostul preşedinte de la Chişinău a încercat să-l convingă pe Vladimir Putin de „legăturile cultural-istorice, comercial-economice și umanitare profunde”.

Şi că majoritatea moldovenilor văd în Rusia „un aliat de nădejde și un prieten”. Fruntaşul socialist nu a ezitat să arunce o piatră şi în adresa guvernării pro-occidentale de la Chişinău, învinuind-o de „politici neprietenoase” faţă de Moscova.

„Țările noastre combină evenimente istorice importante, valori spirituale și morale comune. Sunt sigur că aceste fundații vor servi drept fundament de încredere pentru restaurarea și extinderea relațiilor bilaterale dintre Moldova și Rusia.

De ziua de naștere, vă doresc, multstimate Vladimir Vladimirovici, multă sănătate, prosperitate și putere”, i-a scris Dodon lui Putin.

Exemplu de guvernare pentru fruntaşul socialist

La fel, Igor Dodon are grijă să-l felicite cu fiecare ocazie le Lukaşenko. „Moldovenii îl știu și îl respectă pe Aleksandr Grigorievici ca pe un lider de stat puternic, un patriot”, i-a scris Dodon liderului de la Minsk, într-un mesaj de felicitare.

Într-un alt mesaj adresat lui Lukaşenko, supranumit „ultimul dictator al Europei”, Igor Dodon a declarat că acesta este un exemplu de guvernare pentru el.

Este cunoscut faptul că Partidul Socialiştilor condus de Igor Dodon a fost finanţat la greu de Federaţia Rusă. Finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor face obiectul dosarului "Bahamas" – un offshore prin care Rusia a pompat în buzunarul socialiștilor milioane de dolari.

Incriminatoare sunt și înregistrările video din vara lui 2019, în care Plahotniuc îi transmite lui Dodon o sacoșă de bani pentru a plăti salariile membrilor PSRM și tratează cu el federalizarea Republicii Moldova în schimbul unor indulgențe din partea lui Putin.

Acuzația de trădare de patrie adusă de procurori lui Dodon este cea mai gravă, pentru că vizează subminarea statului Republica Moldova în favoarea Rusiei și a regimului de la Tiraspol. Dodon, pe durata mandatului său, a făcut nenumărate vizite la Moscova după instrucțiuni.