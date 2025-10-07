Putin a discutat cu Netanyahu despre planul lui Trump pentru pacea din Gaza

Vladimir Putin a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre propunerea în 20 de puncte a președintelui american Donald Trump, care vizează oprirea războiului din Fâșia Gaza și stabilizarea Orientului Mijlociu. Convorbirea telefonică de luni a abordat, de asemenea, situația din Siria și problema programului nuclear iranian, subliniind dorința Moscovei de a promova o soluție pentru conflictul din Palestina, potrivit jpost.com.

Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu au discutat despre propunerea în 20 de puncte a președintelui american Donald Trump, menită să pună capăt războiului din Fâșia Gaza. Vladimir Putin a subliniat poziția constantă a Moscovei „în favoarea unei soluționări echitabile a problemei palestiniene”, insistând asupra rolului dialogului internațional în obținerea păcii.

În același timp, discuțiile au vizat și alte subiecte sensibile din regiune, precum programul nuclear iranian și stabilizarea situației din Siria.

Premierul Benjamin Netanyahu ar fi încercat să contribuie la diminuarea tensiunilor dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Biroul lui Netanyahu a colaborat recent îndeaproape cu autoritățile ruse, într-un efort diplomatic menit să abordeze mai multe subiecte, inclusiv disputa dintre Washington și Moscova generată de continuarea războiului din Ucraina.

În pofida acestor încercări făcute de premierul israelian, Kremlinul a lăudat în mod repetat relațiile sale apropiate cu palestinienii și cu grupări precum Hamas. După eliberarea, la începutul acestui an, a ostaticului ruso-israelian Sasha Troufanov, Vladimir Putin i-a transmis acestuia să își exprime recunoștința față de răpitorii săi pentru decizia de a-l elibera.

Benjamin Netanyahu a profitat de convorbirea telefonică pentru a-l felicita pe Vladimir Putin cu ocazia zilei de naștere a acestuia.

Liderul rus a transmis felicitări poporului evreu cu prilejul sărbătorii Sucot. Sărbătoarea marchează greutățile prin care a trecut poporul evreu în deșert după ce a scăpat din robia egipteană.