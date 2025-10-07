International

Putin a discutat cu Netanyahu despre planul lui Trump pentru pacea din Gaza

Comentează știrea
Putin a discutat cu Netanyahu despre planul lui Trump pentru pacea din GazaSursa foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Vladimir Putin a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre propunerea în 20 de puncte a președintelui american Donald Trump, care vizează oprirea războiului din Fâșia Gaza și stabilizarea Orientului Mijlociu. Convorbirea telefonică de luni a abordat, de asemenea, situația din Siria și problema programului nuclear iranian, subliniind dorința Moscovei de a promova o soluție pentru conflictul din Palestina, potrivit jpost.com.

Vladimir Putin despre pacea din Fâșia Gaza

Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu au discutat despre propunerea în 20 de puncte a președintelui american Donald Trump, menită să pună capăt războiului din Fâșia Gaza. Vladimir Putin a subliniat poziția constantă a Moscovei „în favoarea unei soluționări echitabile a problemei palestiniene”, insistând asupra rolului dialogului internațional în obținerea păcii.

În același timp, discuțiile au vizat și alte subiecte sensibile din regiune, precum programul nuclear iranian și stabilizarea situației din Siria.

Netanyahu încearcă să contribuie la reducerea tensiunilor dintre Putin și Trump

Premierul Benjamin Netanyahu ar fi încercat să contribuie la diminuarea tensiunilor dintre Vladimir Putin și  Donald Trump. Biroul lui Netanyahu a colaborat recent îndeaproape cu autoritățile ruse, într-un efort diplomatic menit să abordeze mai multe subiecte, inclusiv disputa dintre Washington și Moscova generată de continuarea războiului din Ucraina.

Trend periculos pe internet. Medicamentele, înlocuite cu uleiurile esențiale
Trend periculos pe internet. Medicamentele, înlocuite cu uleiurile esențiale
Cod roșu de ploi și inundații în sud-estul țării. Școlile din Constanța, închise din cauza vremii extreme
Cod roșu de ploi și inundații în sud-estul țării. Școlile din Constanța, închise din cauza vremii extreme
trump putin alaska

Trump și Putin în Alaska / sursa foto: captura video

În pofida acestor încercări făcute de premierul israelian, Kremlinul a lăudat în mod repetat relațiile sale apropiate cu palestinienii și cu grupări precum Hamas. După eliberarea, la începutul acestui an, a ostaticului ruso-israelian Sasha Troufanov, Vladimir Putin i-a transmis acestuia să își exprime recunoștința față de răpitorii săi pentru decizia de a-l elibera.

Netanyahu l-a felicitat pe Putin cu ocazia zilei sale de naștere

Benjamin Netanyahu a profitat de convorbirea telefonică pentru a-l felicita pe Vladimir Putin cu ocazia zilei de naștere a acestuia.

Liderul rus a transmis felicitări poporului evreu cu prilejul sărbătorii Sucot. Sărbătoarea marchează greutățile prin care a trecut poporul evreu în deșert după ce a scăpat din robia egipteană.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:28 - Andronic despre cazul Birchall: E trădare. Nu putem să-l acuzăm pe Georgescu și s-o lăsăm pe Birchall
09:18 - Viorel și Oana Lis se plâng că îngheață în casă
09:09 - Trump se întâlnește cu un ostatic eliberat, la doi ani de la atacurile teroriștilor palestinieni Hamas
08:59 - Pește în sos tomat, rețeta care întrece orice conservă din comerț. Rezistă toată iarna
08:51 - Programul Rabla va fi reformat. Ce se schimbă
08:46 - Apple, vizat de autoritățile franceze pentru încălcarea confidențialității

HAI România!

Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)

Proiecte speciale