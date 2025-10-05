Negociatorii pentru încheierea conflictului din Gaza sunt așteptați la Cairo pentru discuții

Negociatorii israelieni și ai Hamas sunt așteptați duminică la Cairo pentru discuții indirecte privind planul Trump, care urmărește încetarea războiului din Gaza și eliberarea ostaticilor. Întâlnirea, mediată de Egipt, are loc la două zile înainte de a doua aniversare a atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 și vine după ce mișcarea islamistă palestiniană a transmis un răspuns pozitiv la propunerea de pace a lui Donald Trump, potrivit AFP.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat sâmbătă că echipa sa de negociatori se va deplasa în Egipt pentru a „finaliza detaliile tehnice” ale acordului. Hamas și Israelul vor purta duminică și luni discuții indirecte la Cairo privind eliberarea ostaticilor și a prizonierilor.

Planul prezentat la sfârșitul lunii septembrie de președintele Donald Trump prevede un armistițiu imediat, eliberarea ostaticilor în 72 de ore, retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza, dezarmarea Hamas și exilul luptătorilor săi. Trump a avertizat că „nu va tolera nicio întârziere” în implementarea măsurilor.

Deși Hamas s-a declarat pregătit să înceapă imediat negocierile, armata israeliană a continuat sâmbătă atacurile asupra Fâșiei Gaza, soldate cu cel puțin 57 de morți, conform Autorității pentru Protecție Civilă, aflată sub controlul Hamas. Președintele Trump a cerut Israelului „să înceteze imediat bombardamentele asupra Gazei, pentru a putea elibera ostaticii rapid și în siguranță”.

Netanyahu a declarat într-un discurs televizat că speră ca toți ostaticii reținuți în Fâșia Gaza să fie aduși acasă „în zilele următoare”. De asemenea, el a subliniat că dezarmarea Hamas este esențială pentru proces: „Acest lucru se va întâmpla fie pe cale diplomatică, prin planul lui Trump, fie pe cale militară, prin noi”.

Planul propus de președintele Trump mai prevede înființarea unei autorități de tranziție formată din tehnocrați, condusă de Trump, și desfășurarea unei forțe internaționale care să administreze teritoriul, fără implicarea Hamas în guvernare. Totuși, organizația a transmis că intenționează să participe la discuțiile privind viitorul regiunii.

Atacul din 7 octombrie 2023 a provocat moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale. Din cele 251 de persoane răpite atunci, 47 sunt încă ostatici în Gaza, dintre care 25 ar fi murit. Ofensiva de represalii israeliană a provocat peste 67.000 de morți, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătății din Hamas.