Tensiuni între Israel și Turcia după expulzarea activiștilor din flotila pentru Gaza

Tensiunile dintre Israel și organizațiile internaționale pro-palestiniene continuă să crească. 137 de activiști reținuți de autoritățile israeliene pentru participarea la flotila umanitară destinată Fâșiei Gaza au fost expulzați sâmbătă către Turcia, potrivit unui anunț al Ministerului de Externe de la Ankara, citat de Reuters.

Ministerul turc de Externe a confirmat că printre cei expulzați se numără 36 de cetățeni turci, dar și persoane din SUA, Emiratele Arabe Unite, Algeria, Maroc, Italia, Kuweit, Libia, Malaezia, Mauritania, Elveția, Tunisia și Iordania. Zborul Turkish Airlines care transporta activiștii urma să aterizeze la Istanbul în jurul orei locale 15:40 (12:40 GMT), conform surselor oficiale.

În total, aproximativ 450 de persoane au fost reținute de autoritățile israeliene în urma interceptării flotilei denumite Hamas-Sumud, care încerca să ajungă în Gaza pentru a livra ajutoare umanitare.

Ministerul israelian al Afacerilor Externe a confirmat sâmbătă expulzarea celor 137 de „militanți pro-palestinieni”, precizând că procesul este accelerat.

„Alți 137 de provocatori din flotila Hamas-Sumud au fost expulzați astăzi în Turcia. Israelul încearcă să accelereze expulzarea tuturor provocatorilor”, a transmis ministerul într-un comunicat publicat pe platforma X.

Instituția israeliană a adăugat că o parte dintre activiști întârzie în mod deliberat procesul legal de deportare, refuzând semnarea unor documente sau cooperarea cu autoritățile.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat că 26 de cetățeni italieni se aflau la bordul avionului care a plecat spre Turcia, iar alți 15 sunt încă reținuți în Israel, urmând să fie expulzați în cursul săptămânii viitoare.

„Am dat din nou instrucțiuni ambasadei Italiei de la Tel Aviv să se asigure că compatrioților rămași li se respectă drepturile”, a transmis Tajani pe rețeaua X.

Un prim grup de italieni, printre care patru parlamentari, a ajuns vineri la Roma. Printre aceștia se află Arturo Scotto, deputat de stânga, care a declarat în cadrul unei conferințe de presă:

„Cei care au acționat legal sunt persoanele din acele bărci; cei care au acționat ilegal sunt cei care i-au împiedicat să ajungă în Gaza”.

La rândul său, parlamentara Benedetta Scuderi a acuzat autoritățile israeliene de comportament abuziv:

„Am fost opriți cu brutalitate și luați ostatici cu brutalitate”, a spus aceasta.

Organizația israeliană Adalah, care oferă asistență juridică activiștilor reținuți, a transmis că unii dintre aceștia nu au avut acces la avocați, fiind lipsiți de apă și medicamente. Potrivit declarațiilor făcute de organizație, activiștii ar fi fost forțați să îngenuncheze cu mâinile legate timp de cel puțin cinci ore, după ce unii dintre ei au scandat „Palestina liberă”.

Ministerul israelian al Afacerilor Externe nu a comentat aceste acuzații, notează Reuters.

Flotila interceptată la începutul săptămânii era formată din mai multe ambarcațiuni sub pavilion internațional care transportau ajutoare umanitare pentru civilii din Fâșia Gaza, zonă aflată sub blocadă israeliană de peste 17 ani.

Organizatorii misiunii au denumit convoiul „Hamas-Sumud”, termenul arab „sumud” însemnând „rezistență”. Potrivit autorităților israeliene, navele ar fi încercat să încalce blocada navală impusă asupra Fâșiei Gaza încă din 2007, după ce Hamas a preluat controlul regiunii.

Incidentul amintește de tragedia din 2010, când forțele israeliene au interceptat flotila Mavi Marmara, provocând moartea a nouă activiști turci și deteriorând grav relațiile diplomatice dintre Israel și Turcia.

Expulzarea celor 137 de activiști vine într-un moment în care relațiile dintre Ankara și Tel Aviv se află din nou într-o perioadă tensionată. Turcia a condamnat ferm acțiunea Israelului și a cerut eliberarea imediată a tuturor activiștilor reținuți, calificând incidentul drept o „încălcare gravă a dreptului internațional”.

Ministerul de Externe turc a anunțat că monitorizează îndeaproape situația și va solicita compensații pentru cetățenii săi, dacă se confirmă abuzuri în detenție.

Cazul flotilei „Hamas-Sumud” riscă să amplifice criza diplomatică din Orientul Mijlociu, pe fondul războiului prelungit dintre Israel și Hamas.

Deși expulzarea activiștilor reduce temporar presiunea asupra Israelului, acțiunea a declanșat valuri de proteste în Turcia, Italia și alte țări implicate, unde ONG-urile pro-palestiniene cer sancțiuni internaționale împotriva statului israelian.