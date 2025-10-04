Israel pregătește primele măsuri pentru încetarea războiului din Gaza

Israel a anunțat că se pregătește să pună în aplicare primele etape ale planului în 20 de puncte prezentat de președintele american Donald Trump, care prevede eliberarea ostaticilor și oprirea conflictului din Gaza. Potrivit Biroului Prim-ministrului, măsurile vor fi implementate în strânsă coordonare cu administrația de la Washington. Hamas a transmis că este dispus să elibereze atât ostaticii aflați în viață, cât și trupurile celor decedați, dar a calificat drept „nerealist” termenul de 72 de ore propus de Statele Unite, potrivit The Jerusalem Post.

Planul prezentat de Donald Trump prevede încetarea focului în Gaza printr-un schimb integral de ostatici și transferul gradual al puterii către o autoritate palestiniană formată pe baza consensului național, cu sprijinul statelor arabe și islamice.

Premierul israelian a precizat că implementarea va avea loc în conformitate cu principiile stabilite de Israel și în deplină coordonare cu administrația americană. Într-un comunicat transmis vineri seara, Hamas a anunțat că ar accepta eliberarea tuturor ostaticilor, însă procesul ar necesita mai mult timp decât cele 72 de ore prevăzute în propunerea Statelor Unite.

Mousa Abu Marzouk, lider senior al Hamas, a explicat într-un interviu pentru Al Jazeera că termenul propus nu este realist, având în vedere condițiile din teren și complexitatea operațiunii. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a afirmat că „Hamas este gata pentru o pace durabilă” și a cerut Israelului să înceteze imediat bombardamentele pentru a permite eliberarea ostaticilor în siguranță.

Președintele american a transmis un ultimatum, avertizând că, dacă până duminică Hamas nu acceptă planul, vor urma „consecințe cum nu s-au mai văzut”. Senatorul republican Lindsey Graham a criticat reacția organizației, considerând-o o acceptare parțială, fără garanții de dezarmare. Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a afirmat existența unei oportunități unice pentru eliberarea ostaticilor.

Hamas a anunțat că aspectele din planul președintelui Donald Trump referitoare la viitorul Fâșiei Gaza și la drepturile poporului palestinian trebuie abordate într-un cadru național palestinian unificat.

Organizația a precizat că aceste subiecte sunt legate de o poziție națională comună și trebuie analizate în conformitate cu legislația internațională și rezoluțiile relevante ale Națiunilor Unite.Reprezentanții Hamas au subliniat că vor participa „în mod responsabil” la acest proces, alături de alte facțiuni palestiniene, pentru a asigura o decizie colectivă asupra viitorului regiunii.