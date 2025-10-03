Cupa Mondială, în pericol. Război între Trump și FIFA

Un posibil conflict de competențe a apărut între FIFA și administrația americană, după ce președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că meciurile Cupei Mondiale din 2026 ar putea fi mutate din anumite orașe pe motive de securitate.

Evenimentul, care va fi găzduit între 11 iunie și 19 iulie 2026 de SUA, Canada și Mexic, are deja stabilite orașele gazdă și programul, însă declarațiile liderului american au ridicat semne de întrebare în spațiul public.

Întrebat de reporteri despre partidele programate în Seattle și San Francisco, Trump a declarat că siguranța este prioritară: „Este o întrebare interesantă... dar ne vom asigura că sunt în condiții de siguranță. (Seattle și San Francisco sunt) conduse de nebuni radicali de stânga care nu știu ce fac. Dacă voi considera că nu este sigur, vom muta meciurile din acel oraș”, a spus președintele SUA, citat de Reuters.

El a adăugat că nu va permite disputarea partidelor în „orașe chiar și puțin periculoase”, nu doar pentru Mondial, ci și pentru Jocurile Olimpice din 2028.

Conform programului actual, șase meciuri sunt prevăzute pe stadionul Lumen Field din Seattle și alte șase pe stadionul Levi’s din Santa Clara, lângă San Francisco. Alte orașe gazdă americane sunt Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia și zona New York/New Jersey (East Rutherford).

Replica a venit de la vicepreședintele FIFA, Victor Montagliani, care a subliniat că doar forul fotbalistic decide asupra locațiilor.

„Este turneul FIFA, jurisdicția FIFA, FIFA ia aceste decizii. Cu tot respectul pentru actualii lideri mondiali, fotbalul este mai mare decât ei și fotbalul va supraviețui regimului, guvernului și sloganurilor lor. Aceasta este frumusețea jocului nostru, că este mai mare decât orice individ și mai mare decât orice țară”, a declarat Montagliani la o conferință desfășurată la Londra.

Oficialul a avertizat că schimbările ar crea probleme logistice și juridice semnificative, având în vedere că planul privind orașele gazdă a fost stabilit încă din 2022, iar repartizarea meciurilor s-a făcut în februarie 2024.

De-a lungul mandatului său, Donald Trump a apărut în mai multe rânduri alături de președintele FIFA, Gianni Infantino, relația dintre cei doi fiind una apropiată. Forul mondial și-a deschis chiar un birou în Trump Tower din New York, pentru a întări cooperarea pe perioada pregătirilor pentru Mondial.

Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, competiție care va reuni în premieră 48 de echipe, este programată pe 5 decembrie la Kennedy Center din Washington. Instituția se află sub conducerea lui Donald Trump, în calitate de președinte al consiliului de administrație.