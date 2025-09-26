Trump: Unele orașe ar putea pierde meciurile de la Campionatul Mondial

Donald Trump vrea să facă mari schimbări la Campionatul Mondial de anul viitor ce va fi găzduit de SUA, Canada și Mexic. Marea preocupare a liderului de la Casa Albă este siguranța. Președintele a anunțat că orice oraș care ar urma să participe la marele eveniment al fotbalului va fi trecut pe linie moartă, dacă se va constata că e nesigur.

Trump a fost întrebat de jurnaliști, în mod specific, despre San Francisco și Seattle.„Ei bine, este o întrebare interesantă. Dar vom avea grijă să fie în siguranţă. Sun conduse (n.r. - cele două orașe amintite mai sus) de nebuni radicali de stânga, care nu ştiu ce fac.”

Şase partide sunt programate să se dispute pe stadionul Lumen Field din Seattle. De asemenea, alte şase se vor juca pe stadionul Levi's din Santa Clara, California, la aproximativ o oră de mers cu maşina de San Francisco.

„După cum probabil ştiţi, mergem la Memphis şi în alte oraşe. Foarte curând vom merge la Chicago. Va fi în siguranţă pentru Cupa Mondială. Dacă eu consider că nu este în siguranţă, ne vom muta într-un alt oraş, fără îndoială. De fapt, este o întrebare foarte justă. Dacă ne gândim că nu e sigur, o să mutăm meciurile din oraşul respectiv.

Deci, dacă vreun oraş ni se pare că ar putea fi puţin periculos pentru Cupa Mondială sau pentru Jocurile Olimpice (n.r. - din 2028, de la Los Angeles), ştii unde au loc Jocurile Olimpice, dar pentru Cupa Mondială în special, pentru că se joacă în atâtea oraşe, nu o să permitem asta. Vom schimba lucrurile puţin. Dar sper că asta nu se va întâmpla”, a mai spus liderul de la Casa Albă, legat de Campionatul Mondial.

În acest an, la data dde 5 decembrie, FIFA va organiza tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor Cupei Mondiale.