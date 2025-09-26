Sport

Trump: Unele orașe ar putea pierde meciurile de la Campionatul Mondial

Comentează știrea
Trump: Unele orașe ar putea pierde meciurile de la Campionatul MondialDonald Trump. Sursă foto: Captură video X.com
Din cuprinsul articolului

Donald Trump vrea să facă mari schimbări la Campionatul Mondial de anul viitor ce va fi găzduit de SUA, Canada și Mexic. Marea preocupare a liderului de la Casa Albă este siguranța. Președintele a anunțat că orice oraș care ar urma să participe la marele eveniment al fotbalului va fi trecut pe linie moartă, dacă se va constata că e nesigur.

Donald Trump, preocupat de securitatea de la Campionatul Mondial din 2026

Trump a fost întrebat de jurnaliști, în mod specific, despre San Francisco și Seattle.„Ei bine, este o întrebare interesantă. Dar vom avea grijă să fie în siguranţă. Sun conduse (n.r. - cele două orașe amintite mai sus) de nebuni radicali de stânga, care nu ştiu ce fac.”

Şase partide sunt programate să se dispute pe stadionul Lumen Field din Seattle. De asemenea, alte şase se vor juca pe stadionul Levi's din Santa Clara, California, la aproximativ o oră de mers cu maşina de San Francisco.

Campionatul Mondial 2026

Campionatul Mondial 2026. Sursa foto Wikipedia

„Va fi în siguranţă pentru Cupa Mondială”

„După cum probabil ştiţi, mergem la Memphis şi în alte oraşe. Foarte curând vom merge la Chicago. Va fi în siguranţă pentru Cupa Mondială. Dacă eu consider că nu este în siguranţă, ne vom muta într-un alt oraş, fără îndoială. De fapt, este o întrebare foarte justă. Dacă ne gândim că nu e sigur, o să mutăm meciurile din oraşul respectiv.

Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

Tragerea la sorți, programată pe 5 decembrie

Deci, dacă vreun oraş ni se pare că ar putea fi puţin periculos pentru Cupa Mondială sau pentru Jocurile Olimpice (n.r. - din 2028, de la Los Angeles), ştii unde au loc Jocurile Olimpice, dar pentru Cupa Mondială în special, pentru că se joacă în atâtea oraşe, nu o să permitem asta. Vom schimba lucrurile puţin. Dar sper că asta nu se va întâmpla”, a mai spus liderul de la Casa Albă, legat de Campionatul Mondial.

În acest an, la data dde 5 decembrie, FIFA va organiza tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor Cupei Mondiale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:03 - Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
19:54 - Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat
19:47 - „Festival” de antisemitism la Universitatea Virginia Tech
19:42 - Secrete din dosarul spionului Alexandru Bălan. Legătura cu ofițerii KGB Belarus și SRI
19:34 - UE dezbate un împrumut de miliarde pentru Kiev, garantat cu active rusești
19:22 - Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

HAI România!

Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes

Proiecte speciale