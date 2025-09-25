Polițist din Bacău, prins în flagrant de DNA când încasa mită pentru dosare penale

Un polițist din Bacău este cercetat de DNA după ce ar fi primit mită în schimbul unor intervenții în dosare penale. Agentul Sergiu Vasile Vieru ar fi solicitat și încasat sume importante de la o femeie și de la concubinul acesteia, susținând că are influență asupra procurorilor și superiorilor lor din Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț.

Conform surselor judiciare, polițistul Sergiu Vasile Vieru ar fi cerut bani unei femei pe care a prins-o conducând fără permis, într-o localitate din județul Bacău, în luna martie.

Vieru ar fi garantat că, în schimbul sumei de 13.000 de euro, ar putea influența deciziile procurorului de caz și ale superiorului acestuia, pentru ca dosarul să nu ajungă în instanță.

Pe 24 septembrie, polițistul ar fi cerut și primit 15.000 de euro de la concubinul femeii, promițând că poate interveni într-un alt dosar în care bărbatul era acuzat că i-a tăiat cauciucurile fostei partenere. Tranzacția s-a desfășurat la restaurantul „Rotistor” din Târgu Neamț, unde Vieru a încasat sumele de 9.000 de euro și 5.200 de lire sterline.

Surse judiciare au declarat că bărbatul a remis polițistului două tranșe, de 25.000 și 40.000 de lei, echivalentul a aproximativ 13.000 de euro, din suma totală de 15.000 de euro pretinsă de agent.

Pe 25 septembrie 2025, în timpul unei întâlniri desfășurate în orașul Târgu Neamț, persoana în cauză i-a remis agentului de poliție Sergiu Vasile Vieru sumele de 9.000 de euro și 5.200 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 14.950 de euro.

În acel moment, procurorii DNA au constatat infracțiunea flagrantă. Autoritățile au anunțat că Vieru, polițist care lucrează pentru Secția de Poliție Crăcăoani – I.P.J. Neamț, a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea a două infracțiuni de trafic de influență în formă continuată.